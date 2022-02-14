Поможет ли прокурор Саратовской области инвалидам?

В редакцию областной общественно-политической газеты «Саратовский репортер» обратились простые люди, инвалиды, права которых ущемляют весьма «предприимчивые» граждане, а правоохранительные органы города Саратова ничего ровным счетом не предпринимают для защиты прав инвалидов.

«Я Михайлова Зоя Ивановна , пенсионер инвалид 2 группы, супруг у меня также пенсионер ,инвалид 2 группы ликвидации аварии на ЧАЭС . В отношении меня в Арбитражном суде г. Саратова введена процедура банкротства. Арбитражным управляющим назначена Федорова Алина Анатольевна , которая при реализации нашего с супругом имущества создала на официальном сайте ЕФРСБ две карточки должника, одна из которых подложная и содержит недостоверные сведения ИНН и СНИЛС . На подложной карточке на сайте ЕФРСБ она публиковала сообщения о проведении торгов имущества – нежилого помещения, для того, чтобы реализовать его своим людям - соседу по месту жительства» по цене ниже, чем установлено судом. Помещение, состоящее из двух этажей, реализовано как одноэтажное, чем причинен ущерб мне и супругу инвалиду ликвидации аварии на ЧАЭС, в то время как, все остальные сообщения она публиковала на карточке с достоверными данными.

Также, в ОП № 1 в Волжском РОВД имеются показания свидетелей о том , что кредитор продал свой долг бывшему супругу Федоровой Алины Анатольевны -Федорову Олегу Анатольевичу, который в суде выступает просто в качестве представителя кредитора, а по факту является кредитором, из чего вытекает, что кредитор и арбитражный управляющий одно лицо, так как развод фиктивный: имеется общий ребенок, проживают по одному адресу, офис по одному адресу. У Федорова Олега Анатольевича имеется доверенность на получение корреспонденции Федоровой Алины Анатольевны арбитражного управляющего с ее официального адреса для корреспонденции, и в суде указывают один почтовый адрес для корреспонденции. Федорова А.А. передвигается на автомобиле принадлежащем Федорову О.А. По данному факту , насколько мне известно, в Росреестр также неоднократно обращались немалое количество граждан, в банкротстве которых они совместно работают. Хотелось бы отметить, что у Федоровой Алины Анатольевны в качестве представителя в Арбитражном суде выступает Танцаров Игорь Владимирович, который ранее уже был осужден в 2014 году по ст. 159 ч 4 в рамках банкротства муниципального предприятия Ровенского района.

Действия арбитражного управляющего Федоровой привели к тому , что еще несколько человек пострадало. Лица, чье имущество находилось в реализованном помещении это : Михайлов Константин Юрьевич, Михайлова Светлана Владимировна, Златогорский Владислав Игоревич, Михайлов Александр Юрьевич, Ильин Владислав Валериевич. Все они неоднократно обращались в полицию по факту пропажи, хищения своего имущества, но результат один – заявление – отказ- жалоба -возврат на дополнительную проверку. И так по кругу без результата, несмотря на то, что там при изъятии помещения находились номерные агрегаты, автомобили , лодочные моторы, лодки , ювелирные изделия .

Изъятие помещения происходило при участии судебных приставов Волжского РОСП, имущество в большей части не описано , с той описью которая составлена ознакомиться нет возможности, так как материалы исполнительного производства в Волжском РОСП, как они заявляют, потеряны и не могут найти , о чем тоже написаны заявления. И тоже- без результатов.

Итог всех заявлений в полицию: летом два автомобиля, которые находились в помещении, новым собственником были на эвакуаторе вывезены на ближнюю парковку и брошены там. Один автомобиль был в разобранном состоянии , отсутствовала большая часть автомобиля , в том числе двигатель , коробка и т.д, со второго автомобиля были похищены : моторный двигатель «Меркурий» , болгарка. По этим фактам также были написаны заявления в полицию, результата нет. Также обращались с заявлением в полицию в тот момент, когда новый собственник разбирал второй этаж, по факту принадлежащий должнику, так как помещение было реализовано одноэтажным – действий со стороны полиции никаких не последовало, даже неизвестен результат рассмотрения заявлений.

Таким образом, полиция, ОП № 1 бездействует:

- не возбуждают дело о совершении должностного преступления по созданию подложного документа на официальном федеральном сайте ЕФРСБ.

- не возбуждают дело по факту хищения имущества.

Хотелось бы особо отметить компетентность сотрудников полиции: участковый, которому было отписано для рассмотрения заявление по факту создания арбитражным управляющим подложной карточки должника на официальном сайте ЕФРСБ , неоднократно направлял его для рассмотрения в Волжский РОСП так как считает , что это их подследственность!

Во время неоднократных опросов в органах полиции по факту подложной карточки в том числе и в ОБЭП , мне приходилось объяснять , что на сайте ЕФРСБ создана подложная карточка должника. В то же время, сотрудники довольствуются пояснениями арбитражного управляющего о том , что карточка создана ошибочно, она ее пыталась заблокировать и на этом проверка заканчивается, несмотря на то что это не соответствует действительности и доказательств этому масса.

Безнаказанность действий арбитражного управляющего и группы лиц причастных к этому , бездействие органов полиции привело к тому , что я , мой супруг и вышеперечисленные лица , понесли огромный для нас материальный ущерб, и все это дает возможность для формирования мошенничества в сфере банкротства и формирует отрицательную практику.

Хотим обратиться к Генеральному прокурору Краснову Игорю Владимировичу , к председателю следственного комитета РФ Бастрыкину Александру Ивановичу: возьмите данную ситуацию на контроль , помогите мне пенсионеру , инвалиду 2 группы и моему супругу пенсионеру инвалиду 2 группы ликвидации аварии на ЧАЭС , которых арбитражный управляющий с группой лиц, совершая свои незаконные действия по факту обкрадывает нас и лишает нас имущества которое мы заработали своим трудом и здоровьем».

От редакции. Неужели на местном уровне невозможно решить эту проблему и инвалидам следует обращаться в самые высокие инстанции? Обращение по опубликованным фактам редакция направляет прокурору Саратовской области С.В Филипенко.