  • Вы здесь:  
  • Главная /
  • Главная /
  • Поможет ли прокурор Саратовской области инвалидам?

Поможет ли прокурор Саратовской области инвалидам?

Информация о материале

Рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

В редакцию  областной общественно-политической газеты «Саратовский репортер» обратились  простые люди, инвалиды, права  которых ущемляют весьма «предприимчивые» граждане, а правоохранительные органы  города Саратова ничего ровным счетом не предпринимают для защиты  прав инвалидов.

 «Я Михайлова Зоя Ивановна  , пенсионер инвалид 2 группы, супруг у меня также  пенсионер ,инвалид 2 группы ликвидации аварии на ЧАЭС  .  В отношении меня в Арбитражном суде г. Саратова введена процедура банкротства. Арбитражным управляющим назначена  Федорова Алина Анатольевна , которая при реализации нашего с супругом имущества  создала на официальном сайте ЕФРСБ  две  карточки должника, одна из которых подложная и   содержит недостоверные сведения ИНН  и СНИЛС .   На подложной карточке на сайте ЕФРСБ она публиковала сообщения о проведении торгов имущества – нежилого помещения, для того,  чтобы реализовать  его своим людям -  соседу по месту жительства»  по  цене  ниже,  чем установлено судом.  Помещение,  состоящее из двух  этажей,  реализовано как одноэтажное, чем причинен  ущерб  мне  и супругу инвалиду ликвидации аварии на ЧАЭС, в то время как,  все остальные сообщения она публиковала на карточке с достоверными данными.

   Также,   в ОП № 1 в  Волжском РОВД имеются показания свидетелей о том , что  кредитор продал свой долг бывшему супругу  Федоровой Алины Анатольевны -Федорову Олегу Анатольевичу,  который в суде выступает просто  в качестве представителя кредитора, а по факту является кредитором,  из чего вытекает,  что кредитор и арбитражный управляющий одно лицо,  так как развод фиктивный: имеется общий ребенок, проживают по одному адресу, офис по одному адресу.  У Федорова Олега Анатольевича имеется доверенность на получение корреспонденции  Федоровой Алины Анатольевны арбитражного управляющего с ее официального адреса для корреспонденции, и  в суде указывают один почтовый адрес для корреспонденции. Федорова А.А. передвигается на автомобиле принадлежащем Федорову О.А. По данному факту , насколько мне известно,  в Росреестр также неоднократно  обращались  немалое количество граждан, в банкротстве которых они совместно работают. Хотелось бы отметить,  что у  Федоровой Алины  Анатольевны в качестве представителя в Арбитражном суде выступает  Танцаров Игорь Владимирович, который ранее уже был осужден в 2014 году по ст. 159 ч 4  в рамках банкротства муниципального предприятия  Ровенского района.    

 Действия арбитражного управляющего Федоровой  привели к тому , что еще несколько человек пострадало. Лица,  чье имущество находилось в реализованном помещении это : Михайлов Константин Юрьевич, Михайлова Светлана Владимировна, Златогорский  Владислав Игоревич, Михайлов Александр Юрьевич, Ильин Владислав Валериевич.  Все они неоднократно обращались в полицию по факту пропажи, хищения своего имущества, но  результат один – заявление – отказ- жалоба -возврат на дополнительную проверку.  И так по кругу без результата, несмотря на то,  что там при изъятии помещения находились номерные агрегаты, автомобили , лодочные моторы, лодки ,  ювелирные изделия .

  Изъятие помещения происходило при участии судебных приставов Волжского РОСП, имущество в большей части не описано ,  с той описью которая составлена ознакомиться нет возможности,  так как материалы исполнительного производства в Волжском РОСП,  как они заявляют,  потеряны  и не могут найти , о чем тоже написаны заявления.  И тоже- без результатов.

   Итог всех заявлений в полицию: летом два автомобиля,  которые находились   в помещении,  новым собственником были на эвакуаторе вывезены  на ближнюю парковку  и брошены там. Один  автомобиль был в разобранном состоянии ,  отсутствовала большая часть автомобиля , в том числе двигатель , коробка и т.д,   со второго автомобиля были похищены : моторный двигатель «Меркурий» , болгарка.  По этим фактам также были написаны заявления в полицию, результата нет.   Также обращались с заявлением в полицию в тот момент,  когда  новый собственник разбирал второй этаж,  по факту принадлежащий должнику, так как помещение было реализовано одноэтажным – действий со стороны полиции никаких не последовало, даже неизвестен результат рассмотрения заявлений.

     Таким образом,  полиция, ОП № 1  бездействует:

- не возбуждают дело о совершении должностного преступления по созданию подложного документа на официальном федеральном сайте ЕФРСБ.

- не возбуждают дело по факту хищения имущества.

Хотелось бы особо отметить  компетентность сотрудников полиции:   участковый, которому было отписано для рассмотрения заявление по факту создания арбитражным управляющим подложной карточки должника  на официальном сайте  ЕФРСБ , неоднократно направлял  его для  рассмотрения в Волжский РОСП так как считает , что это их подследственность!

Во время неоднократных опросов в органах полиции по факту подложной карточки в том числе и  в ОБЭП , мне приходилось объяснять , что  на сайте ЕФРСБ   создана  подложная карточка должника. В то же время,  сотрудники довольствуются пояснениями арбитражного управляющего о том , что карточка создана ошибочно, она ее пыталась заблокировать  и на этом проверка заканчивается, несмотря на то что это не соответствует действительности и доказательств этому масса.

Безнаказанность действий арбитражного управляющего  и группы лиц причастных к этому  , бездействие органов полиции привело к тому , что я , мой супруг и вышеперечисленные   лица , понесли огромный для нас материальный ущерб,  и все это дает возможность для формирования мошенничества  в сфере банкротства  и формирует отрицательную практику.

 Хотим обратиться к Генеральному прокурору  Краснову Игорю Владимировичу ,  к председателю следственного комитета РФ Бастрыкину  Александру Ивановичу:  возьмите данную ситуацию на контроль , помогите  мне пенсионеру , инвалиду 2 группы и моему супругу пенсионеру инвалиду 2 группы ликвидации аварии на ЧАЭС , которых  арбитражный управляющий с  группой лиц,  совершая свои незаконные действия по факту обкрадывает нас и лишает нас имущества которое мы заработали своим трудом и здоровьем».

От редакции.   Неужели на местном уровне невозможно решить эту проблему и  инвалидам  следует обращаться в самые высокие инстанции?  Обращение по опубликованным фактам редакция  направляет  прокурору Саратовской области С.В Филипенко.

 

   

 

 

 