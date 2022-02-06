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ВОЛЬСКИЙ СУД: ПОЧЕМУ СУДЬЯ ДМИТРИЕВ СПАСАЕТ СЛЕДОВАТЕЛЯ И ПРОКУРОРА?

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Рассмотрения дела  по обвинению  бывшего директора   строительного лицея  Каткова, о котором мы уже писали дважды,  закончилось  1 февраля не просто отложением  на 14 февраля 2022 года на 10.00 часов.

Последнее слово на судебном заседании 1 февраля  подсудимого Каткова  очень хорошо остудило голову  прокурору и судье:   аргументы Каткова в доказательства его полной  невиновности  были убедительны. И  судья Дмитриев, видимо,  желая как-то помочь прокурору, объявлял перерыв 1 февраля 2022 года, после которого прокурор на 180 градусов изменил свое мнение.   И уже по его инициативе суд возобновил судебное следствие и удовлетворил ходатайство прокурора на вызов 10 свидетелей, при этом,  именно этих свидетелей ранее до последнего слова Каткова В.А. суд стороне защиты отказывал в вызове!

Таким образом  суд, несмотря на полный провал обвинительного заключения, видимо, пытается  напустить  тумана в уголовное дело, и прикрыть этим туманом, с помощью допроса вызванных свидетелей в суд. На вызов всех свидетелей в суд защита и обвиняемый возражали, ссылаясь на то, что   допросив  теперь даже и  1000 свидетелей,  те цифры,  указанные в обвинительном заключении,  и те данные из ПАО Сбербанк России никак не  изменятся!  И поэтому,  уже защита и подсудимый просят заканчивать рассмотрение уголовного дела, а не  затягивать его пустыми опросами, собирая все новые и новые сплетни и придумки свидетелей со стороны обвинения.

Очевидно, что   судья Дмитриев  изо всех сил теперь пытается  спасти следователя Федорова и  государственного обвинителя, чтобы попытаться вынести обвинительный приговор Каткову В.А., который явно уже, будет отменен вышестоящим судом!

(Продолжение следует  )