ВОЛЬСКИЙ СУД: ПОЧЕМУ СУДЬЯ ДМИТРИЕВ СПАСАЕТ СЛЕДОВАТЕЛЯ И ПРОКУРОРА?

Рассмотрения дела по обвинению бывшего директора строительного лицея Каткова, о котором мы уже писали дважды, закончилось 1 февраля не просто отложением на 14 февраля 2022 года на 10.00 часов.

Последнее слово на судебном заседании 1 февраля подсудимого Каткова очень хорошо остудило голову прокурору и судье: аргументы Каткова в доказательства его полной невиновности были убедительны. И судья Дмитриев, видимо, желая как-то помочь прокурору, объявлял перерыв 1 февраля 2022 года, после которого прокурор на 180 градусов изменил свое мнение. И уже по его инициативе суд возобновил судебное следствие и удовлетворил ходатайство прокурора на вызов 10 свидетелей, при этом, именно этих свидетелей ранее до последнего слова Каткова В.А. суд стороне защиты отказывал в вызове!

Таким образом суд, несмотря на полный провал обвинительного заключения, видимо, пытается напустить тумана в уголовное дело, и прикрыть этим туманом, с помощью допроса вызванных свидетелей в суд. На вызов всех свидетелей в суд защита и обвиняемый возражали, ссылаясь на то, что допросив теперь даже и 1000 свидетелей, те цифры, указанные в обвинительном заключении, и те данные из ПАО Сбербанк России никак не изменятся! И поэтому, уже защита и подсудимый просят заканчивать рассмотрение уголовного дела, а не затягивать его пустыми опросами, собирая все новые и новые сплетни и придумки свидетелей со стороны обвинения.

Очевидно, что судья Дмитриев изо всех сил теперь пытается спасти следователя Федорова и государственного обвинителя, чтобы попытаться вынести обвинительный приговор Каткову В.А., который явно уже, будет отменен вышестоящим судом!

(Продолжение следует )