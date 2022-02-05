Дом гинеколога

В этом доме сегодня никто не проживает. Квартиры пустуют. Десятиэтажный дом в самом центре Саратова на углу улиц Вольская и Киселева начали строить в 2006 году. Прошло уже 16 лет, а дом, как объект жилой недвижимости, официально не оформлен.

История строительства дома имеет криминальные оттенки и это началось с самого начала: с момента «освобождения» земельного участка под строительство 10-этажного дома. Жителей дореволюционных частных домов правдами и неправдами выселяли. Кого уговорами, кого под давлением. Например, в дом особо упорной старушки, не желавшей съезжать, через дымоход залили машину цемента. Когда дом уже начинали строить, выяснялось, что в снесенных старых домах еще прописаны люди, но они уже давно не проживают в Саратове.

Так строил этот дом небезызвестный в Саратове застройщик и генеральный на тот момент подрядчик «РЖД» господин Вартанян В.С.

Объектов по Саратову у него много: «Синий Кит» в Юбилейном, жилые дома в Юбилейном, «Магнит» там же, «Седьмой Океан», ресторан «Панорама», гостиница в «Волжских далях», база на Молочке и на улице Технической, детский сад в районе Политехнического института. «Висит» на этом горе-строителе и громадный недострой в самом центре Саратова на улице Мичурина (угол ул. Волжской). Это две заброшенные строительные площадки, на которых господин Вартанян собирался построить два 25- этажных дома.

Но у человека, как говорится, всего один желудок, а не несколько и всего не проглотишь и не переваришь. Вот и господин Вартанян, видимо, от непосильной работы надорвался, и с ним случилась нехорошая болезнь: инсульт.

От работы он отошел и всю свою недвижимость по Саратову, а это как минимум, на сумму 1,5 миллиарда рублей, он «отписал» на своих родственников- племянника, сестру, зятя…

На сегодняшний день по дому на улице Вольской и Киселева, в историческом центре Саратова накопилось изрядное количество проблем. В свое время эти проблемы Вартаняну помогал решать небезызвестный чиновник из мэрии города Гнусин, который сегодня «проживает» в камере СИЗО и ждет суда по статье «мошенничество» по махинациям с земельными участками.

Возникает вопрос: как так произошло? Дом в самом центре Саратова был построен без комплекта разрешительной документации? Те, кто соприкасался с Вартаняном по работе, говорят, что ему помогал не только заместитель главы города Гнусин, но и некоторые высокопоставленные сотрудники прокуратуры и следственного комитета.

Вопросы продолжают «висеть» в воздухе. На какие финансовые средства был построен этот дом, и каков источник их происхождения? Как и кто платит сегодня налоги за земельный участок, иные виды налогов? Кто управляет домом и на каких законных основаниях?

Известно, что когда дядя занемог и заболел серьезно, то дом перешел в «управление» фирме его племянника, известному в Саратове гинекологу и кандидату медицинских наук господину Вартаняну Т.С.

Наверное, не стоит объяснять, что управлять объектом недвижимости гинеколог в силу своего образования просто не в состоянии. Тем не менее, весь дом в «управлении» у гинеколога- племянника, как и еще приличное количество недвижимости в Саратове.

Пока дядя болеет и, как говорится, давно отошел от дел, проблемы по дому на Вольской и Киселева, как и по ряду других объектов недвижимости не решаются. Так, большие суммы денег сегодня должна семья Вартанянов ряду подрядчиков за выполненные уже давно работы. Например, за проведение утеплительных работ фасада дома накопилась сумма в два миллиона рублей. Люди не получили денег за свою работу, а племянник гинеколог «управляет» домом, где же справедливость?

Племянник на все вопросы, которые ему задает представитель подрядчика, посылает к больному дяде, ну а тот, пожимает плечами и ссылается на свою болезнь.

И получается, что многочисленными проблемами объектов недвижимости( начиная от их регистрации и отсутствия таковой, и кончая противопожарной безопасностью), построенных господином Вартаняном В.С., сегодня никто не занимается: ни прокуратура, ни налоговая инспекция, ни полиция. Мы где живем? В мексиканских прериях или, на территории современного города?

И если все объекты недвижимости, больной дядя «отписал» своим родственникам, то значит, это сегодня приносит его родственникам многомиллионные доходы? Но вполне ли эти доходы легальны, если по многим объектам Вартаняна есть БОЛЬШИЕ вопросы в плане их законной регистрации и не только? Платят ли родственники Вартаняна налоги с этих доходов? Имеют ли право вообще, «управлять» этими объектами недвижимости?

Вопросы не праздные и заданы они нами не из желания «заглянуть» в чужой карман и посчитать там чужие миллионы. Вопросы эти законны.

Кто заплатит сегодня подрядчикам за выполненные работы? Больной дядя, или гинеколог? И если они этого сделать не в состоянии, и сейчас уходят от ответственности под всяческими предлогами, значит, остается принудительный путь: заставить и обязать их сделать это по Закону.

Это уже компетенция правоохранительных органов, куда редакция и направляет свой запрос. Надеемся, что вопрос будет решен положительно и справедливо.