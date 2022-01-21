Что творят приставы Октябрьского района?

Практически с 2018 года не перестают накладывать запрет на регистрацию имущества гражданина Бондарева В.В. Ни обращение к старшему приставу Октябрьского района, ни обращение в управление области ничего не изменило. Все запреты были не соразмерны.



В сентябре - октябре 2021 г. были отменены приказы в отношении Бондарева В.В. мировым судьей, но некоторые не сняты по сей день. В то же время, долгом гражданки Рожковой И.В. занимается тот же пристав Приходько Д.Ю. При долге Рожковой И.В. В 750 000 рублей два года не было со стороны Приходько никаких действий. С его слов и следователя Глухова Н.А. СУ СК по Ленинскому району, за Рожковой числится автомобиль, и на него действует запрет на регистрацию, но в исполнительном производстве есть ответ из управления ДПС, что за Рожковой автомобиль не числится!

Как такое мождет быть?

В 2019 году Бондарев просил арестовать дебиторскую задолженность, получаемую Рожковой И.В, по решению Волжского суда. Пристав Приходько этого не сделал! Почему? Кто-нибудь его за это наказал? Нет!

Приставы оценили (создавая видимость) квартиру в два раза дороже реальной стоимости - в 5,3 млн. р. (В этом же доме в это время квартира выставлялась за 2,5 млн.) Почему?

Бондарев решил ознакомится с исполнительным производством, но выдано оно было только через месяц и полностью отредактированным. В нем указывались многие доходы, в рамках исполнительного производства, по месту жительства Рожковой с понятыми. На самом деле Бондарев неоднократно договаривался с Приходько по выезду к Рожковой и за полчаса до встречи Бондарева предупреждали, что Приходько занят! На чьей строне пристав Приходько? На стороне Закона или Рожковой?

В 2021 году в отношении Рожковой И.В. Было возбуждено 2 новых исполнительных производства. 19 января 2022 г. Бондарев В.В. попросил Приходько дать ознакомиться с ними, но в приемный день, 20 января 2022 г., ему было отказано в ознакомлении (Приходько сказал приходить на следующей неделе). Вместо этого пристав дал справку о движении денежных средств по делу 97 999/21/64044 и по делу 83967/21/64044.

13 января 2022 г. Приходько выносит постановление об отмене постановления об обращении взыскания на денежные средства Рожковой И.В. (на следующий день после прихода денег Рожковой на депозит приставов). В то же время, в отношении Бондарева действует целый фискальный механизм! Что за избирательность? На чьей стороне пристав Приходько и пристав Хлебородова?

Пристав Хлебордова Е.М. за 1 тыс. рублей 10.01.2022 г. возбуждает исполнительное производство № 149/22/64044 и выносит запрет на регистрацию имущества.

14 января Бондарев оплатил данную сумму и попросил снять запрет, предоставив чек. Хлебородова Е.М. Выносит постановление на приостановку исполнительного производства (сказала, что ждет денег на депозите), но 18.01.2022 г. выносит постановление на возобновление исполнительного производства!

В приемный день 20 января она заявляет, что теперь они ждут прихода денег судьям вынесшим решение и поэтому возобновили производство. При чем, напечатала постановление Хлебородова 20.01.2022 г., при посещении приставов Бондаревым В.В.

Мы писали про «шарашкину контору», когда все всё делают когда хотят и как хотят, но это уже беспредел! Или, люди должны принимать это как должное? Кто-то проверяет этих приставов? Но явно, кто-то закрывает глаза на этот беспредел, кто-то потворствует этому, ведь приставы - это сильный рычаг воздействия на любого гражданина!