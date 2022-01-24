Как Бусаргин нарушил Закон, и ему за это ничего не было

Свидетелями нарушения Закона со стороны председателя правительства Саратовской области Р.В. Бусаргина было около 30 человек : прокурор Петровского района Панферова, министр транспорта и дорожного хозяйства области Петаев, министр экономического развития области Разборов, руководитель Государственной инспекции труда в Саратовской области Санников, заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области Исхаков, начальник межрайонной ИФНС России № 12 Радченко, депутат Саратовской областной думы Рогожин и другие ответственные лица, которые 18 декабря 2021 года присутствовали в актовом зале здания администрации Петровского района на выездном совещании с участием Бусаргина. Повестка совещания звучало по-военному: «О ходе работы по мобилизации налоговых доходов».

Прошло уже более месяца со дня того «мобилизационного» совещания, более похожего на советский партийно-хозяйственный актив в худших его традициях, но его последствия ощутимы для ряда фермеров Петровского хозяйства до сих пор: налоговые проверки в отношении них не прекращаются, а сама работа фермерских хозяйств, по сути говоря, дестабилизирована, и нарушен нормальный ход работы.

Вот таким образом Бусаргин и его подчиненные «мобилизовали» налоговые органы на действия против фермеров Петровского района. И это, вместо реальной помощи и поддержки сельхозпроизводителя, о чем многократно заявляет Президент России В.В. Путин и члены правительства Российской Федерации с высоких трибун.

Но в Саратовской области застряли в 80-х годах «застоя» и не слышат Президента страны: руководители областного правительства, депутаты областной думы и другие высокопоставленные чиновники ответственных ведомств выступают сегодня в роли чеховских «держиморд» по отношению к сельхозпроизводителю: запугать, «нагнуть», застращать, а значит, уничтожить фермеров, на которых держится сельскохозяйственная отрасль области.

«Держиморды»- чиновники из областного правительства и сам Бусаргин, ведут себя с теми, кто ниже них по служебной лестнице, как слоны в посудной лавке: грубо, тупо и жестоко, используя свою власть для подавления свободы и инициативы. Именно так и «поддерживает» сельскохозяйственного производителя председатель правительства Саратовской области Бусаргин, попирая и нарушая законы, и совещание в Петровском районе 18 декабря, тому ярчайшее подтверждение.

После всего того, что на нем было сказано и что на нем произошло, никто из присутствующих, а это почти 30 человек, до сих пор не заявил ни в прокуратуру, ни в полицию о факте нарушения Закона со стороны председателя правительства Бусаргина.

В тот день, 18 декабря, Бусаргин явно перешел грань дозволенного и нарушил требования Федерального закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ, а именно, статью «Конфиденциальность персональных данных». Статья говорит о том, что «лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом».

На том совещании, на котором председательствовал Бусаргин, прошлись персонально по ряду фермеров Петровского района и даже по членам их семей, с указанием конкретных фамилий, имен, суммы дохода, конкретных затрат на покупку имущества, то есть, были разглашены персональные данные руководителей фермерских хозяйств о суммах их доходов, сведения о личном имуществе.

Доказательством нарушения Закона мог бы стать сюжет на саратовском телевидении, но его, явно, после команды «сверху» убрали: до кого-то дошло, что Бусаргин позволил перейти грань дозволенного, разгласив персональные данные граждан.

Правда, дошло не до всех: депутат Рогожин месяц спустя после совещания в Петровском районе, 18 января, на заседании в областной думе напомнил, что сын главы одного КФХ… купил машину за 11 млн рублей, дорогую квартиру.

Совок жив в головах таких, как Рогожин: не дают покоя депутату Рогожину чужие деньги и чужие заработки. Но в данном случае, говоря о чужих доходах, он сыграл роль провокатора и возможного «наводчика» криминала на чужое имущество, как это было более чем 20 лет назад. Тогда, в 1999 году незадолго до похищения девочки Аллы Гейфман, в журнале "Профиль" появилась статья Рогожина, в которой он рассказал о материальном положении ее отца - саратовского бизнесмена Григория Гейфмана. Обозначенная в долларах цифра доходов Гейфмана в одночасье вывела дотоле неизвестного никому в России предпринимателя в олигархи. Есть мнение, что та статья и стала для саратовского бизнесмена роковой: именно после нее было совершено похищение девочки. Многие считали тогда, что именно после откровений журналиста о чужих доходах, криминал заинтересовался саратовским бизнесменом.

И вот теперь, Рогожин рассказывает публично о доходах фермеров, называет конкретные суммы и фамилии, и, как мы полагаем, может являться потенциальным «наводчиком» криминала на бизнес фермеров. Депутат Рогожин намеренно провоцирует и сознательно идет на нарушение закона о персональных данных, беря пример с Бусаргина?

Методы работы областного правительства ничего общего, конечно, не имеют с тем вектором развития экономики, который выбрало правительство Российской Федерации: поддерживать бизнес, фермерство.

На уровне Саратовской области поддержка фермерства сводится к тому, что бизнес «кошмарят», и протиив него «мобилизуют налоговые органы», будто мы живем в военное время и надо всех «строить» и «мобилизовать».

Но если существует проблема со сбором налогов, разве надо начинать не с с налоговых органов, и видимо там есть проблемы? Например, сообщалось, что в конце года было возбуждено уголовное дело в отношении ООО «Автотрасса» ( директор Киракосян) за укрытие налогов на сумму 200 миллионов рублей. Где же были налоговые органы раньше, если удавалось скрыть аж 200 миллионов, почему их Бусаргин раньше не «мобилизовал» по отношению к ООО «Автотрасса»?

Бусаргин позиционирует себя, как руководитель нового типа: современный, «продвинутый».

Однако, как показало совещание в Петровском районе, вся его «продвинутость» свелась к тому, что он взялся «строить» фермеров. Он стал указывать фермерам, как следует «правильно» вести бизнес, стал «копаться» в их карманах, в происхождении их доходов. Бусаргин начал давать распоряжения, какую зарплату руководители фермерских хозяйств обязаны платить работникам, и даже назначен был срок : повысить до 30 декабря 2021 года. Бусаргин высказывал на совещании и свои познания о «дроблении», якобы отдельными фермерами бизнеса.

Но и самое главное: много говорилось о доходах отдельных фермеров, и о том, что они, видишь ли, не спросясь Бусаргина, тратят СВОИ деньги на покупку квартир, на покупку личного автотранспорта.

Досталось на совещании всем, и даже известному фермеру Правдину, который всегда верой и правдой служил и той, и этой власти, его отдельным высокопоставленным чиновникам, так полюбившим селение Абодим в Петровском районе, где живет и работает этот фермер.

Так, например, фермеру Правдину вменили, что работники его СПК «Надежда» «получая низкий уровень доходов, приобретают дорогостоящее имущество». Так и записано в протоколе выездного совещания от 18 декабря 2021 года. В переводе на понятный русский это означает, что Бусаргин и его подчиненные заглянули в чужой карман. Имеют ли право? Абсолютно ни какого, и граждан в этом плане защищает Закон « О персональных данных». И дальше, читаем в протоколе: «представить администрации Петровского муниципального района план повышения заработной платы с указанием ее размера и конкретных сроков повышения». Повеяло запахом забытой плановой социалистической экономики- словно бы, сам Бусаргин и его правительство живет в 70-80 годах прошлого столетия, а не в реалиях современной рыночной экономики.

«План повышения зарплаты», это ведь, совсем не «плановые роды». Как можно «планировать» зарплату при нынешней сумасшедшей инфляции, при нынешнем повышении стоимости на ГСМ, при нынешней грабительской системе налогообложения, в том числе и сельхозпроизводителя? Как можно «планировать» повышение зарплаты при нынешних грабительских процентах за кредиты?

Так скоро сам Бусаргин и его подчиненные из правительства области до продовольственного налога и продразверстки дойдут, как это было в годы коллективизации.

Что лично сделал Бусаргин и члены его правительства, чтобы облегчить бремя существования и работы руководителей фермерских хозяйств, в тяжелейших экономических условиях, кроме подобных «мобилизационных» совещаний, на которых в приказном порядке рекомендуется «повысить» и «углубить»?

Такие же претензии, как и к фермеру Правдину, были предъявлены и к другим руководителям фермерских хозяйств Петровского района, и это при том, как было отмечено в протоколе совещания, что средний уровень зарплаты в этих хозяйствах 30 тысяч рублей! Для сельской местности при нынешних реалиях, более чем, прилично.

Тем не менее, Бусаргин и участники совещания отметили в адрес КФХ Шамеетдинова Р.Р., КФХ Чернова А.Г. и ИП Капкаева Д.Р., что все они как бы живут не по средствам и в протоколе совещания об этом указывается следующим образом: «Работники организации…приобретают дорогостоящее имущество», и даже добрались до членов семьи, записав в протоколе совещания: « члены семьи приобретают дорогостоящее имущество».

Вот ведь как получилось: члены семей руководителей фермерских хозяйств приобрели «дорогостоящее имущество»: машину, квартиру на свои кровно заработанные деньги, не спросив разрешения председателя правительства Бусаргина! Но председатель правительства Саратовской области, не сказал на том совещании, где оно существует , не « дорогостоящее имущество»? Где можно купить в Саратовской области недорогие продукты питания? Где можно приобрести в Саратовской области недорогие автомобили? Где житель Саратовской области может получить недорогие услуги? Где автомобилисты Саратовской области могут заправиться недорогим бензином?

Ни сам Бусаргин, ни члены его правительства не сказали на том совещании, где находится тот удивительный супермаркет, где продается все по разумным ценам: бытовая техника, автомобили, мебель. Что сделал лично председатель правительства Саратовской области Бусаргин, для того, чтобы жители Саратовской области, могли приобрести, например, бензин по вменяемым ценам, а не по таким безумным, какие есть сейчас? Или, "строить" руководителей фермерских хозяйств и копаться в их карманах куда проще, чем реально работать?

Между тем, сам председатель правительства Саратовской области Бусаргин и министры правительства Саратовской области, в тот день, 18 декабря 2021 года, в Петровск на совещание прибыли на дорогостоящих иномарках.

Быть может, Роману Бусаргину следует начать с себя, прежде чем, считать деньги в карманах фермеров Саратовской области?