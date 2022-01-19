Приставы Октябрьского РОСП: искалечили руки по...Закону

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении приставов Октябрьского РОСП, которые изувечили руки Бондареву В.В. сегодня отменено.

Как сообщает редакции «Саратовского репортера» руководитель первого контрольно-следственного отдела полковник юстиции И.А. Михайлов, материал проверки изучен и направлен для проведения дополнительной проверки. В настоящее время, как сообщается, решение по материалу проверки не принято.

Какое решение будет принято? Снова последует отказ в возбуждении уголовного дела в отношении приставов Октябрьского РОСП?

Значит, приставы действовали по закону, и для них есть особый закон, который позволяет калечить на всю оставшуюся жизнь руки человеку?

Из того же ответа редакции руководителя первого контрольно-следственного отдела полковника юстиции И.А. Михайлова следует, что 16.04.2021 года сотрудниками УФФСП России по Саратовской области и Октябрьского РОСП проводились исполнительные действия в отношении Бондарева В.В. в рамках исполнительного производства:

«В ходе проведения демонтажных работ, Бондарев В.В. оказывал противодействие сотрудникам УФФСП России по Саратовской области, в связи с чем, в отношении него была применена физическая сила».

После применения «физической силы» кисти рук Бондарева В.В. теперь изувечены на всю жизнь, и здоровью нанесен ощутимый вред. Тем не менее, в правоохранительных органах считают, что все было по Закону.

Да, все верно: закон позволяет в отношении лиц, которые оказывают сопротивление сотрудникам правоохранительных органов применять физическую силу. Но разве законом предусмотрено, чтобы люди оставались после применения к ним физической силы этого калеками?

Сам пострадавший Бондарев В.В. и свидетели утверждают, что в отношении него были приняты действия, неадекватные его «противодействию» приставам. Бондареву выламывали руки, повалили на землю в наручниках, наступали ногами на них. «Они издевались и измывались надо мной»- говорит Бондарев. Это и есть применение «физической силы», которую допускает Закон?

Если даже не верить словам Бондарева и приставы действовали в рамках закона, то как же получилось, что после применения физической силы кисти рук Бондарева серьезно изувечены? Чтобы в этом убедиться достаточно простого взгляда на кисти рук: пальцы вывернуты, переломаны. Последствия травмы значительные: появились проблемы с кровообращением, сосудами. Это все в рамках Закона?

Приставы, применившие физическую силу по отношению к Бондареву, явно нарушили УК РФ Статью 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

В следственном комитете , наконец-то это увидели и направили материалы проверки на дополнительное расследование.

Полагаем, что будет принято справедливое решение и в отношении приставов Октябрьского РОСП будет возбуждено уголовное дело.

Редакция газеты «Саратовского репортера» будет следить за развитием ситуации.