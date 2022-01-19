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Приставы Октябрьского РОСП: искалечили руки по...Закону

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Решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении приставов Октябрьского РОСП, которые изувечили руки  Бондареву В.В. сегодня отменено.

Как сообщает редакции «Саратовского репортера» руководитель первого контрольно-следственного отдела полковник юстиции И.А. Михайлов, материал  проверки изучен и направлен для проведения дополнительной проверки. В настоящее время, как  сообщается,  решение  по материалу проверки не принято.

Какое решение будет принято?  Снова последует  отказ в возбуждении уголовного дела в отношении   приставов Октябрьского РОСП?

Значит, приставы   действовали по закону, и для них есть особый   закон, который позволяет калечить на всю оставшуюся жизнь   руки человеку?

 Из того же ответа редакции руководителя первого контрольно-следственного отдела полковника юстиции И.А. Михайлова следует, что 16.04.2021 года сотрудниками УФФСП России по Саратовской области и Октябрьского РОСП  проводились исполнительные действия в отношении Бондарева В.В. в рамках исполнительного производства:

 «В ходе проведения демонтажных работ, Бондарев В.В. оказывал противодействие сотрудникам УФФСП России по Саратовской области, в связи с чем,  в отношении него   была применена физическая сила».

После применения «физической силы»  кисти рук Бондарева В.В.  теперь изувечены на всю жизнь, и здоровью нанесен ощутимый вред.  Тем не менее,  в правоохранительных органах  считают, что все было по Закону.

Да, все верно:  закон  позволяет в отношении лиц, которые оказывают сопротивление сотрудникам правоохранительных органов  применять физическую силу. Но разве законом предусмотрено, чтобы люди оставались после  применения к ним физической силы этого калеками?

Сам  пострадавший Бондарев В.В. и свидетели утверждают, что в отношении него были приняты  действия, неадекватные его «противодействию» приставам.   Бондареву   выламывали руки, повалили на землю в наручниках, наступали ногами на них.    «Они издевались и измывались надо мной»- говорит Бондарев. Это и есть применение «физической силы», которую допускает Закон?

Если даже не верить словам Бондарева и приставы  действовали в рамках закона, то как же получилось, что после применения физической силы кисти  рук  Бондарева серьезно  изувечены? Чтобы  в этом убедиться     достаточно простого взгляда на  кисти рук: пальцы вывернуты,  переломаны. Последствия травмы  значительные: появились проблемы с кровообращением, сосудами. Это все в рамках Закона?

   Приставы, применившие физическую силу по отношению к Бондареву,  явно нарушили  УК РФ Статью 286 УК РФ  «Превышение должностных полномочий».

В следственном комитете , наконец-то это увидели и направили материалы проверки  на дополнительное расследование.

Полагаем, что будет принято справедливое решение и в отношении приставов Октябрьского РОСП будет возбуждено уголовное дело.

Редакция газеты  «Саратовского репортера» будет следить за развитием ситуации.

 