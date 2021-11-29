Октябрьский РОСП, или "шарашкина контора"?

Похоже, ситуация, сложившаяся в Октябрьском РОСП Саратова, в результате которой сотрудники этого отдела совершают противоправные действия, вполне устраивает областное руководство.

На все редакционные запросы о противоправных действиях приставов Октябрьского РОСП, из Управления федеральной службы судебных приставов по Саратовской области следуют отписки. Дошло даже до того, что на жалобу о противоправных действиях пристава этого отдела Приходько, ответил… сам Приходько.

Впрочем, это внутренне дело ведомства: нынешнее областное руководство, видимо, устраивают приставы, подобные Приходько. Однако, рано или поздно, но те люди, которые совершают противоправные деяния, будут отвечать согласно Закону. Те зверства, которым положен конец в ИТК Саратовской области, после которых полетели головы больших начальников - тому подтверждение. Полагаем, что и руководство областной службы судебных приставов ждет та же участь: бесконечно покрывать безобразия и факты нарушения Закона никак не получится. Странно, что областное руководство этого не понимает, если судить по отпискам в адрес «Саратовского репортера».

Вернемся снова к тем фактам, на которые редакция обращала внимание руководства Управления. Возможно, что руководство Управления забыло, что, как говорил классик, «факты упрямая вещь», и поэтому проявляют упрямство, делая вид, что их нет и поэтому не реагирует должным образом?

Факт первый. После встречи с приставами Бондарев В.В. стал калекой.

17 апреля 2021 года была проведена Судебно- медицинская экспертиза в ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Саратовской области. Заключение № 1261 провела эксперт Сивожелезова И.А.

В разделе «Обстоятельства дела» указано: « 16.04.21 г. около 10-11 ч на улице 2-е неизвестных мужчин (судебные приставы) заламывали мне руки, душили, выкручивали запястья. Толкали меня, ходили по мне ногами. Одевали наручники. Сознание терял. За медицинской помощью обращался в травмпункт Заводского района, где была проведена иммобилизация верхней левой конечности». Эти объяснения дал Бондарев В.В. К его дому пришли приставы осуществить мероприятия по исполнительному листу. Все приставы в тот день исполнили, однако, после этого Бондарев В.В. едва не лишился рук, и сегодня они искалечены.

Эксперт Сивожелезова И.А. в исследовательской части сделала запись:

«Жалобы на момент осмотра: боль в области правой ноги, левой кисти, головные боли, головокружение. Объективно: в проекции трапециевидной мышцы слева имеется ссадина линейной формы, размером 1 на 02, см.; на передней поверхности левого плечевого сустава- кровоподтек овальной формы размеров 1 на 0, 8, на задней поверхности в проекции правого лучезапястного сустава имеются 4-е ссадины линейной формы, размерами 1 на 0, 2 см…на передней поверхности правого бедра ссадина линейной формы размером 6 на 0, 2 см., на внутренней поверхности левого бедра кровоподтек овальной формы 4на 3 см….Ссадины под сухой буро-красной корочкой, расположенной на уровне поврежденной кожи. Кровоподтеки сине-фиолетового цвета. При наружном осмотре в области левой кисти ( 3, 4 палец переходом в среднюю часть левого предплечья) гипсовая иммобилизация».

Вот такие следы остались на теле Бондарева В.В. от встречи 16 апреля 2021 года с двумя приставами Октябрьского РОСП. Но следователи не видят оснований для возбуждения уголовного дела. В областном Управлении службы федеральных приставов тоже считают, что получить такие травмы после «общения» с приставами- тоже вполне нормально.

Была проведена и повторная экспертиза в том же учреждении но уже другим экспертом: 17 сентября 2021 года. Выводы первой экспертизы были подтверждены.

В разделе второй экспертизы, которую провел эксперт Журавлев А.В. «Обстоятельства дела» указано:

«Из постановления: « 16.04. 2021 г. примерно в 11 ч.00 м. гр. Бондарев В.В., находясь во дворе дома, получил телесные повреждения от сотрудников служб судебных приставов в ходе исполнения служебных обязанностей».

«Со слов»: 16.04.21 г. около 10-11.00 ч. На улице 2- незнакомых мужчин ( судебные приставы) заламывали мне руки, душили, выкручивали запястья. Толкали меня, ходили по мне ногами. Одевали наручники. Сознание терял. За медицинской помощью обращался в трамвпункт Заводского района, где была произведена иммобилизация верхней левой конечности».

Журналисту «Саратовского репортера» Бондарев рассказывает, что приставы вели себя вызывающе, агрессивно. Так, например, когда они захотели открыть калитку, то Бондарев предупредил их, что во дворе злая собака. В ответ прозвучало от приставов : «Мы ее пристрелим». Свидетелей противоправных действий приставов было несколько человек.

Опросили на данный момент только одного, и то, это сделал участковый, а не следователь СК по Октябрьскому району. После встречи с приставами Бондарев В.В. стал калекой: руки изуродованы, нарушена нормальная деятельность суставов, сосудов.

В разделе ВЫВОДЫ эксперт А.В. Журавлев ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Саратовской области указал:

« У гр. Бондарева В.В. имелись следующие повреждения: закрытый перелом 5 пястной кости слева со смещением фрагментов; ссадина на шее слева, в области правого лучезапястного сустава, передней поверхности правого бедра. Указанные повреждения возникли от воздействия тупого(-ых) твердого (-ых) предмета( -ов) от не менее 5-6 травматических воздействий. Все повреждения могли быть получены 16.04. 21 г. Закрытый перелом 5 пястной кости слева ос смещением фрагментов, причинили вред здоровью средней тяжести по признаку длительного расстройства здоровья на срок свыше 21 дня».

Все эти повреждения были получены Бондаревым В.В. именно в день его встречи с приставами Октябрьского РОСП- 16 апреля 2021 года.

Мер административного, не говоря уже, об уголовном преследовании в отношении этих «неизвестных лиц» из Октябрьского РОСП не принято. Дело решено замять на уровне Управления областной службы приставов и на уровне областного СУ СК РФ.

Бондарев сегодня, и не без основания, заявляет : «Со мной сводят счеты».

Для такого заявления есть все основания. Сначала Бондарев В.В. обращался в различные инстанции, в том числе и в СМИ, о противоправных действиях судебного пристава Октябрьского РОСП Приходько.

Несмотря на наличие судебного решения, Бондарев В.В. не мог долгое время , именно из-за намеренных препятствий со стороны пристава Приходько, добиться от приставов исполнения решения суда. Только после неоднократного вмешательства СМИ, судебное решение было исполнено и долг Бондареву В.В.- возвращен.

Однако, факт нанесения увечий Бондареву В.В. до сегодняшнего дня не получил правой оценки, а приставы не наказаны и продолжают службу. Почему? Вопрос задаем руководителю Управления федеральной службы судебных приставов по Саратовской области и руководителю СУ СК России по Саратовской области.

На днях, редакцией «Саратовского репортера» получен ответ от заместителя СО по Октябрьскому району СУ СК РФ по Саратовской области Е.А. Панина. Он считает, что все случившееся с Бондаревым В.В. было в рамках закона, и что ему изувечили руки тоже в рамках закона. Такое бывает, конечно, и руководители, подобные Панину Е.А. после подобных отписок, увольняют с должности. Полагаем, такая перспектива, как раз может и ожидать господина Панина Е.А., судя по всему, большого профессионала в деле отписок. Его подчиненный - следователь Калинин Д.А. весьма халатно отнесся к своим профессиональным и служебным обязанностям, ничего не сделав для расследования этого дела. Панин Е.А в своей отписке в адрес редакции сообщает: «по результатам проверки принято процессуальное решение, заявитель о принятом решении уведомлен». И это есть явная ложь, потому что, «заявитель», то есть Бондарев В.В., о «принятом процессуальном решении» уведомлен не был! Его опросили один раз, и на этом все закончилось. Приставов опросил участковый, которому они завили : « А нам по х…». Следователь Калинин Д.А., более, никаких процессуальных действия не принимал!

Прошло более полугода, и оснований для возбуждения уголовного дела ни следователь Калинин, ни его начальник Панин не нашли, из чего мы делаем вывод: они покрывают преступные действия приставов Октябрьского РОСП. Иного объяснения нет : руки у Бондарева В.В. были сломаны после встречи с приставами, чему есть несколько свидетелей, заключение эксперта, а оснований для возбуждения уголовного в СО СУ СК РФ Октябрьского района Саратова не находят, и принимаются какие-то непонятные «процессуальные решения».