ПАНКОВ СКАЗАЛ, ПАНКОВ НЕ СДЕЛАЛ

Самое любимое слово депутата ГД Панкова, если читать, что он пишет в своем ТК «Пара слов», это слово «работаю». «Сегодня работаю в Саратове», «сегодня работаю в Вольске», «сегодня работаю в Балаково». О своей «работе» депутат ГД Панков сообщает так: «Встретился с жителями… поговорили… посмотрели.. обсудили… решили…». Есть еще и слоган у Панкова: «Работаю для людей». Фраза звучала бы полнее, если так: « Работаю для людей. Языком». Умением профессионально работать языком Панков овладел в совершенстве. Пообещать и не сделать, это фирменный стиль Панкова. Если, конечно, речь не идет о проектах Володина, где Панков выступает в качестве ретранслятора инициатив спикера Госдумы, как бы даже примазываясь к ним и выдавая эти инициативы «25» кадром за свои.

Например, всю эту весну и все это лето Панков обещал, что зарплаты рабочим МУП МО г. Балаково «Балаковоэлектротранс» ( далее- «БЭТ») будут повышены.

Подобных сообщений в период предвыборной кампании кандидата в ГД Панкова было в избытке, и они вламывались в уши читателей ТК «Пара слов» каждый день: построить, дать, повысить, улучшить, установить, очистить, убрать, расширить, углубить...Кандидат в ГД Панков весною и летом жил своей жизнью, а люди жили своей, и ко всему, что говорил Панков, относились снисходительно: пускай, мол, чумится человек, все-таки у него предвыборная кампания, вон, как бедняга, похудел ради того, чтобы взяли его в Госдуму.

Особенно часто бывал Панков в Балакове. Тут строились тротуары, дорожки, парки, детские площадки. Все это делалось за счет областного бюджета, но выдавалось, как инициативы Панкова и как проекты, претворяющиеся в жизнь исключительно его усилиями.

Бывал, и бывал не раз, кандидат в депутаты Госдумы Панков и на «БЭТе». Обещал повысить зарплату уже в июле, что объяснимо: зарплату надо повышать до дня выборов, и ни часом позже.

Первый раз Панков пообещал повысить зарплату 28 апреля этого года, и вот как об этом он сам сообщал в своем ТК «Пара слов»:

«К 1 июля оплата труда всех сотрудников будет доведена до уровня зарплат Горэлектротранса в Саратове. Опытный водитель будет зарабатывать 60 тысяч рублей».

Ровно семь месяцев прошло со дня, когда Панков дал обещание повысить зарплату водителей троллейбусов до 60 тысяч рублей к 1 июля, и вот, 20 ноября на ТК «Пара слов» Панков вдруг, включив режим «Дежа вю» сообщает:

«Сегодня встретились с сотрудниками Балаковоэлектротранс. Говорили о заработных платах».

Ключевое слово: «Говорили». Снова «говорили»? А как же повышение до уровня 60 тысяч рублей, обещанное в самый разгар предвыборной кампании? Повышения зарплаты не произошло, или все-таки зарплату повысили? Если повысили, тогда о какой зарплате снова говорил Панков 20 ноября? О повышении зарплаты с уровня уже повышенной в 60 тысяч рублей и до, скажем, 80 тысяч рублей?

Официальной информации ни на сайте «БАТ», ни на сайте администрации МО г. Балаково о зарплате водителей троллейбусов нет. По данным «Саратовоблстата», наибольшая среднемесячная заработная плата работников в сентябре 2021 г. была в организациях, осуществляющих деятельность в области добычи полезных ископаемых - 56096,9 руб. Как видим, водители троллейбусов города Балаково в строчку «наибольшей среднемесячной зарплаты» не попали. Может быть, Панков добавляет работягам денег в конвертах из своей зарплаты депутата ГД , которая равняется, как это общеизвестно, без малого, 500 тысяч рублей в месяц?

Сколько водители троллейбусов сегодня получают на самом деле? Быть может, врет областная саратовская статистика, и депутат ГД Панков сдержал свое слово и водители получают 60 тысяч рублей за свой каторжный труд?

Чтобы узнать, какова на самом деле сегодня зарплата водителей троллейбусов на «БАТе», нам пришлось пользоваться источниками неофициальными. Такие нашлись из числа уволенных из «БАТа». Информация из первых рук, а не из ТК «Пара слов». Самое главное, что нам сообщили: рабочие «увольняются пачками», а сам «БЭТ» разваливается. Как же так? Люди бегут от хороших зарплат, которые им дал депутат ГД Панков еще в июле этого года?

На самом деле, когда Панков объявлял, начиная с апреля этого года о повышении заработных плат, никто в это не верил. Ни сами работники, ни сам директор Халилов А.С. Нет, конечно, все улыбались, говорили «спасибо» благодетелю Панкову. Но… реальность оказалась иная. Говорить и обещать одно, а делать совсем другое. О каком реальном повышении зарплаты вообще могла идти речь, если при доходах за 2020 год, в 70 миллионов рублей, расходы «БАТ» составили 100 миллионов? Тут уже о банкротстве думать главе МО «Балаково» надо, а не о повышении зарплат.

Самая большая зарплата летом этого года вышла только у двоих водителей троллейбусов и они получили в районе 40 тысяч рублей. Если точнее- по 42 тысячи рублей. И это было всего пару раз, и люди работали на износ. Так что, никто 60 тысяч не получил ни разу.

Да и не мог получить, потому что, сразу же после объявленного Панковым повышения зарплат до уровня 60 тысяч рублей, руководство предприятия, пошло на хитрость: стали закручивать гайки, дабы была причина оправдаться, почему не повышают зарплату. Ужесточились штрафы, за любой чих и пых, стали лишать надбавок, премий. При этом увеличивались нагрузки. Разумеется, при таком отношении к ним, люди начали увольняться. Уходят самые опытные профессионалы: водители, механики, инженеры. Так, например, уволился опытный механик с большим стажем работы.

Если руководство «БАТ» готово высказаться на поставленную нами проблему, и опровергнуть нашу информацию, сообщив нам, что водители получают заработную плату в размере 60 тысяч рублей, как и было обещано Н.В. Панковым, то редакция газеты готова предоставить возможность для опровержения данной информации на страницах нашей интернет- газеты