ПРАВДА ОБ УК "ПРОФЕССИОНАЛ" ЛЕЗЕТ НАРУЖУ

Жители двух домов ( Чехова, 8 и Мамонтова, 2) защищают сегодня управляющую компанию, в отношении которой… возбуждено два уголовных дела!

Эти люди сняли видеоролик в защиту УК «Профессионал», очернив при этом, АТСЖ, и этот дурно пахнущий и явно оплаченный заказ был размещен на ленте сетевого издания «Регион 64». О чем говорит в ролике главная его героиня и главная заступница УК «Профессионал» 30-летняя Устинова Татьяна Николаевна?

Она сообщает: «Мы выбрали в мае 2021 года управляющую компанию «Профессионал». Таков был выбор некоторых жителей, но причем тут тогда, АТСЖ, на которую массовка и главная героиня видеоролика, обрушили свое негодование, говоря о том, что их дома приходят в негодность?

УК «Профессионал» управляет домом уже долгих полгода, и стало быть, в этих двух домах должен быть порядок и чистота. Половина года это вполне достаточный срок для того, чтобы дом привести в порядок. И, следовательно, никаких оснований для жалостливых видеороликов у жителей домов появиться не должно.

Однако, главная героиня видеоролика заявляет: «Никто ни за что не отвечает, ничего не проверяет. Тем временем, дом приходит в негодность».

Так против кого же направлен видеоролик: против УК «Профессионал» которому некоторые жители домов по незнанию, доверили управление дома? Нет, и как они уверяют, виновна в развале их домов АТСЖ! Кто же управляет домом? УК «Профессионал», или АТСЖ, которая сегодня к дому не имеет никакого отношения?

Авторы видеоролика в разрухе и развале домов обвиняют АТСЖ, но не УК «Профессионал». Где же логика и какое отношение АТСЖ имеет к домам, ведь уже полгода как ими управляет УК «Профессионал»?

Ведь автор ролика сам же говорит, что они выбрали УК «Профессионал»! А теперь, он же сообщает, что «дом приходит в негодность». Все верно: как дом может быть в порядке, если им «управляет УК «Профессионал», в отношении которой возбуждены уголовные дела за фальсификацию и подделку бюллетеней: заниматься домом некогда, надо срочно спасать УК от уголовного наказания!

Руководство УК «Профессионал» озабочено другим: как бы статью УК РФ не схлопотать, разве до порядка в доме сейчас? А может быть, и УК «Профессионал» тоже так выбирали авторы видеоролика УК «Профессионал» в мае этого года- по поддельным бюллетеням? И не авторы ли видеоролика сегодня могут стать подельниками в уголовном деле за фальсификацию документов?

Если автор видеоролика утверждает, что сегодня «никто ни за что не отвечает, ничего не проверяет и дом приходит в негодность», то может быть, жители домов вправе наконец-то поставить вопрос о смене управляющей компании «Профессионал» и выбрать ту управляющую компанию, которая бы их устраивала? В чем проблема?

УК «Профессионал» за полгода никак не подтвердила своего названия, и жители домов свидетельствуют, что дома пришли в состояние разрухи. В подвале мусор, что чревато пожаром, особенно накануне зимы, где греются бомжи. С горячей водой постоянные перебои, а слесарей днем с огнем не отыщешь, а сам мастер бегает и прячется от жителей. Холодная вода в доме двух цветов: или ржавая, или белая, как молоко и пить ее небезопасно. Начался отопительный сезон, а трубы едва теплые. УК «Профессионал» имеет в штате всего пять человек, и при этом, нет ни своей техники, ни оборудования. Как можно при всем этом, профессионально управлять домами?

Жители домов говорят, что голосования как такового не было, но тем не менее, многих жителей поставили перед фактом : управлять теперь будет УК «Профессионал». До этого домом управляла «Сфера», пусть не всегда безупречно, но все-таки порядок поддерживался, с жителями руководство УК «Сфера» постоянно поддерживало диалог, решались проблемы. Теперь, с приходом УК «Профессионала» до руководства этой УК жители домов дозвониться не могут, на письменные обращения реакции никакой. И это «профессиональное» управление УК «Профессионал»?

И вот теперь, когда нашелся в доме один всего собственник жилья, которому, что называется, до чертиков надоело такое управление «профессионалов», становится инициатором собрания. В рамках закона этот собственник, реализуя свои законные права, проводит общее собрание и сдает все необходимые документы в ГЖИ, бюллетени на проверку. И теперь его тоже обвиняют! При этом, авторы «объективного» в пользу УК «Профессионал» видеобращения прекрасно зная о том, что инициатор собрания физическое лицо, а не АТСЖ, теперь обвиняют во всех своих же грехах именно АТСЖ! И данную фальсификацию, ложь и клевету они представили редактору сетевого издания «Регион 64»: смотрите, как над профессиональной управляющей компанией ( находящейся под уголовным преследованием) пытаются расправиться! И издание «Регион 64» не к чести редактора, повелось на данную провокацию!

Издание «Регион 64» разместило 27 ноября в 11 ч. 25 м. на своей ленте видеоролик «группы граждан», выступивших в защиту интересов УК «Профессионал» и сообщило :

«Горожане записали видеообращение к председателю Государственной думы Вячеславу Володину, генеральному прокурору Игорю Краснову и председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой обратить внимание на проблему».

По логике издания, эти уважаемые государственные люди должны защитить управляющую компанию, которой сегодня правоохранительные органы Саратова предъявляют серьезные обвинения согласно УК РФ?

Что в итоге получилось? Саратовское правительственное издание «Регион 64» ввело в заблуждение спикера Госдумы Вячеслава Володина, председателя СК России Александра Бастрыкина и Генерального прокурора Игоря Краснова с подачи авторов ролика.

На самом деле, видеоролик следовало бы снимать в отношении УК «Профессионал», и рассказать честно и открыто, как компания, находящаяся сегодня под уголовным преследованием довела дома до разрухи всего за полгода!