Двое жителей Саратова в Волгоградском СИЗО до сих пор содержатся незаконно. Почему?

В июле этого года издание "Блокнот Волгограда", и саратовские СМИ сообщили, что в Волгограде были задержаны, потом и арестованы двое жителей Саратова, которых подозревают в организации незаконных азартных игр в городе-герое. Сообщалось, что в одном из домов в Тракторозаводском районе Волгограда полицейские «накрыли подпольное казино. Незаконная деятельность скрывалась под проведением спортивных настольных игр». «Блокнот Волгограда» сообщал так же, что « игровое оборудование было доставлено в Волгоград из Саратова. Силовики изъяли 30 аппаратов, мобильные телефоны и ноутбук. Вход в азартный клуб был свободным, клиентам даже предлагали бесплатные безалкогольные напитки».

С тех пор прошло 4 месяца, жители Саратова до сих пор находятся в Волгоградском СИЗО. Что произошло на самом деле? О деталях произошедшего мы можем узнать из заявления на имя Председателя СК РФ Бастрыкина А.П. от ООО «Центр Правовых Технологий «Юр Партнер»:

"ООО ЦПТ «ЮрПартнер» заключило договор на юридическое сопровождение ООО «Рокет Карт». В рамках заключённого договора деятельность ООО «Рокет Карт» тщательно проверяется на соответствие действующего законодательства. За данной организацией закреплен сотрудник ООО ЦПТ «ЮрПартнер» Якименко Ярослав Владимирович.

Так же стоит отметить, что ООО «Рокет Карт» каждый шаг согласовывает с ООО ЦПТ «ЮрПартнер». Аналогичные компании работают на территории РФ это: BetBoom, Фонбет, Спортбет и другие.

С 18 июня 2018 г. был заключен договор оказания услуг между ООО «Рокет Карт» и ОФСОО «Федерация развития спортивных настольных игр». ОФСОО «Федерация развития спортивных настольных игр» аккредитована Министерством юстиции РФ, имеет регистрационный номер 1187700001081.

ООО «Рокет Карт» 24.07.2018 обращалось с запросом к руководителю ИФНС России по Саратовской области Козельскому Виктору Николаевичу с описанием своей работы и с просьбой разъяснить способ ведения деятельности в сфере организации спортивных настольных игр, на что был получен ответ с разъяснениями от 17.08.2018 за №13-16/017641.

ОФСОО «Федерация развития спортивных настольных игр» 11.01.2019 приобщило к договору оказания услуг от 18 июня 2019 г. акт экспертного исследования №4705/21-6 от 25.12.2018, проведенный в «Федеральное экспертное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при министерстве юстиции Российской Федерации», в котором сделаны выводы о том, что: в программном коде исследуемого программного обеспечения ПАК «Терминал» генератор случайных чисел не используется.

ООО ЦПТ «ЮрПартнер» тщательно исследовало представленные ООО «Рокет Карт» документы и дало заключение об отсутствии в деятельности нарушений действующего законодательства.

В феврале 2019 г. представитель ООО «Рокет Карт» был вызван в ОЭБ и ПК УМВД России по г. Саратову, которым проводилась проверка по заявлению о том, что по адресу: г. Саратов, ул. Радищева, д. 42., проводятся азартные игры.

ООО «Рокет Карт» были представлены все необходимые документы и описания работы. В рамках проверки сотрудником ОЭБ и ПК УМВД России по г. Саратову капитаном полиции О.В. Терентьевым в ООО «Областной центр экспертиз» было назначено исследование с целью установления, являются ли указанные в обращении действия незаконной игорной деятельностью.

Из полученного исследования следует, что представленное оборудование с точки зрения ФЗ №244-ФЗ игровым автоматом не является, в нем отсутствует генератор случайных чисел, результат игры в большей части игры зависит от навыков игроков. Исходя из вышеизложенного в материале проверки отсутствуют сведения о готовящемся либо совершенном преступлении, предусмотренном особенной частью УК РФ, в связи с чем, было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела от 11.03.2019

ООО «Рокет Карт» и ООО «МВК Технологии» заключили договор от 20.03.2020 поставки 70 штук оборудования ПАК «Терминал», на все поставляемое оборудование есть технические паспорта и сертификат соответствия № ТС RU C-RU.AU04.B.05104 Серия №0707656.

Во время пандемии «Коронавирусной инфекции» и ограничениями, связанными с ней, ООО «Рокет Карт» обращалось в «Министерство Экономического Развития Саратовской Области» с просьбой разъяснить, как вести деятельность в период ограничительных мер, на что был получен ответ от 22.05.2020 за № 16-6-432/20 .

Также ООО «Рокет Карт» обращалось в «Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области» с разъяснениями по «Рекомендациям по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий», на что был получен ответ от 09.06.2020 №64-00-05/52-3043-2020.

С 1 июня 2020 г. ООО «Рокет Карт» начало свою деятельность в г. Саратове по адресам: ул. Университетская, д. 109, ул. Сакко и Ванцетти, д. 65.

По данным адресам были открыты обособленные подразделения, уведомления о постановке на учет были получены в ИФНС РФ по Октябрьскому району и ИФНС РФ по Кировскому району г. Саратова. В каждом помещении ООО «Рокет Карт», где проводились соревнования и матчи по спортивным настольным играм, стояли онлайн кассы Смарт-терминалы «Эвотор». Договоры аренды были заключены с собственниками.

09.07.2020 по адресу: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 65 и ул. Университетская, д. 109 сотрудники ОЭБ и ПК УМВД РФ по г. Саратову и УЭБ и ПК УМВД РФ по Саратовской области пришли с проверкой по заявлению от некой гражданки. Сотрудники полиции все осмотрели и сообщили, что в рамках проверки изымут все оборудование, но оставят на ответственное хранение на тот момент управляющему Дьячкову Алексею Львовичу. Были даны объяснения сотрудникам ОЭБ и ПК УМВД РФ по г. Саратову, были предоставлены все необходимые документы, которые обосновывают законность деятельности, а также материалы проверки КУСП №6641 от 11.03.2019 (решение об отказе в возбуждении уголовного дела). После чего сотрудники полиции дали ответ, что законных оснований приостанавливать деятельность ООО «Рокет Карт» не имеется.

Также, у компании ООО «Рокет Карт» и компании ООО «СпортСити» есть договор простого товарищества в рамках развития и популяризации спортивных настольных игр, деятельность у компании одинаковая, программное обеспечение ПАК «Терминал» идентичное, так же заключен договор с ОФСОО «Федерация развития спортивных настольных игр».

В отношении ООО «СпортСити» проводилась проверка КРСП № 47/2021 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела старшим следователем Тамбовского межрайоного СО СУ СК РФ по Тамбовской области майором юстиции Ильиным Н.С.

В дальнейшем стало известно, что возбуждено уголовное дело по факту СО СК по Кировскому району по статье 171.2 УК РФ. За № 12002630005000090. Основанием для возбуждения уголовного дела послужил рапорт старшего оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД РФ по Саратовской области Арзуманяна А.В.

ООО «Рокет Карт» предоставило все необходимые документы и объяснения в СО СК РФ по Кировскому району. Были поданы жалобы и ходатайства как на имя руководителя СУ СК РФ по Саратовской области Говорунова А.Ю., и на имя руководителя СО по Кировскому г. Саратов Сергееву С.В. на что были получены ответы от 27.10.2020 г. № 75ж-2020, от 25.03.2021 № 75ж-2020., 17.02.2021 № 75ж-2020.

ООО «Рокет Карт» приобщило в материалы уголовного дела исследование № 05 от 30.12.2020, эксперт, проводивший исследование Юрин Игорь Юрьевич, является доцентом «Факультета компьютерных наук и информационных технологий» кафедры «Теоретических основ компьютерной безопасности и криптографии» имеет огромное уважение в научном сообществе.

В материалах дела есть протокол обыска, который проводился Арзуманяном А.В., который полностью сфальсифицирован. По данному обыску имеется аудиозапись, которой зафиксирован факт вымогательства Арзуманяном А.В. денежных средств у ООО «Рокет Карт» и объяснения Якименко Ярослава Владимировича в Прокуратуре Саратовской области (проверку проводил Исполняющий обязанности заместителя начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Саратовской области Чайковский Юрий Александрович).

ООО «Рокет Карт» в связи с возбуждением уголовного дела обращалось к уполномоченному по правам предпринимателей к Петриченко М.П.. В свою очередь уполномоченный по правам предпринимателей, обращался с запросом №64-УПП/00740 от 20.08.2020 г. на имя руководителя СУ СК по Саратовской области полковнику юстиции Говорунову А.Ю.. На что был получен ответ № 216-795-20 от 28.10.2020 г. Так же руководство ООО «Рокет Карт» было на личном приеме у прокурора Саратовской области Филипенко Сергея Владимировича. Дело было взято на особый контроль.

В настоящее время Арзуманян А.В. объявлен в Федеральном розыск за совершение коррупционного преступления ст.171.2 УК РФ.

После объявления старшего оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД РФ по Саратовской области Арзуманяна А.В., Федеральный розыск, в адрес сотрудников ООО «Рокет Карт» стали поступать угрозы с требованием отказаться от поданных объяснений в отношении Арзуманяна А.В. Данные угрозы содержали как элементы физической расправы от родственников, так и подключение связей в Следственном комитете.

19.03.2021 г., Отделом №1 ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Волгограду КУСП № 6513 была проведена поверка в отношении ООО «Рокет Карт» и вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела.

Но, несмотря на это Заместителем руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области подполковником юстиции Белко Евгением Владимировичем, в рамках уголовного дела за номером N12102180008000066 принято решение о задержании руководителя ООО «Рокет Карт»

В нарушение действующего законодательства, задержание директора ООО «Рокет Карт» Дьячкова Алексея Львовича происходило оперативными сотрудниками г. Волгограда 19 июля 2021 года в 23:30 по местному времени.

Все следственные мероприятия проводились в ночное время, в том числе и обыск, который проводился в два часа ночи.

Также был задержан прибывший сотрудник ООО Центр Правовых Технологий «ЮрПартнер» Якименко Ярослав Владимирович , который прибыл в рамках договора оказания юридических услуг по телефонному звонку директора ООО «Рокет Карт»

Все оперативные мероприятия производились в ночное время с целью оказать психологическое воздействия на задержанных.

В таком экстренном задержании не было никакой необходимости, так как руководитель ООО «Рокет Карт» всегда являлся на вызовы в правоохранительные органы.

Более того, оснований для возбуждения уголовного дела, у сотрудников предварительного следствия, не имелось, так как «основанием» по данной категории дел является заключение эксперта либо заключение специалиста. Которое в свою очередь в утвердительной форме даст ответ на вопрос: «является ли изъятое оборудование игровым и может ли быть использовано для проведения азартных игр».

Соответственно, прежде чем возбуждать уголовное дело, и задерживать сотрудников, было необходимо выяснить: является ли изъятое оборудование из помещений ООО «Рокет Карт» игровыми аппаратами?

21 июля 2021 Дьячкову А.Л. и Якименко Я.В. по ходатайству СК суд избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 25 суток, то есть до 15 сентября 2021 года.

Суд, избирая меру пресечения в виде заключения под стражу принял на веру заверение органа предварительного следствия о том, что изъятое оборудование является игровым.

14 сентября 2021 года, по истечении данного срока СК вышел с ходатайством в суд о продлении срока содержания Дьячкова А.Л. и Якименко Я.В. под стражей на 3 месяца до 15 декабря 2021 года.

В обоснование данного ходатайства СК сослался на неготовность экспертного заключения, при том, что заключение эксперта № 3391 было готово еще 9 сентября 2021 года, т.е. за 5 дней до рассмотрения ходатайства судом.

Сторона защиты и суд настойчиво выясняли у следователя СК Белко Евгения Владимировича о наличии экспертизы, на что был дан твердый ответ, что заключение эксперта не готово! Тем самым следователь Белко Е.В. ввел в заблуждение суд с целью оставления под стражей Дьячков А.Л. и Якименко Я.В., без имеющихся оснований.

11 ноября 2021 года Дьячков А.Л. и Якименко Я.В., был ознакомлен с заключением эксперта, от 09 сентября 2021 года. По результатом экспертного заключения, проведенного в ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области, представленное оборудование не является игровыми аппаратами! Генератор случайных чисел отсутствует !

Для оказания давления на Якименко Я.В. и Дьячкова А.Л., их незаконно, без проведения с ним каких-либо следственных действий, регулярно вывозят из СИЗО в Следственный комитет на встречу с Белко Е.В., где заставляют, дать признательные показания. О данных встречах не информируют адвокатов ссылаясь на то, что формально никакие следственные действия не осуществляются. А на этих встречах следователь Белко Е.В. всего лишь беседует с лицами, находящимися под стражей.

Следователь Белко Е.В., неустанно повторяет, что его дедушка и папа работали в уголовном розыске, а бабушка – в НКВД, и он сам стремиться к большему раскрытию уголовных дел. Но сейчас не 1937 год, и методы, применяемые в НКВД на данный момент не приемлемы в нашем обществе! Мы строим правовое государство! И всякое попирание прав человека должно пресекаться в соответствии с действующем законодательством!

Неоднократно супруги задержанных и устно и письменно, обращались к следователю Белко Е.В. о разрешении на свидание, на телефонные звонки, но всегда получали отказ.

Все вышеперечисленные факты свидетельствуют об отсутствии основании не только для задержания Дьячкова А.Л. и Якименко Я.В., но и возбуждении уголовного дела. А все действия сотрудников СК направленны на незаконное получение признательных показаний несуществующей вины.

Данная противоправная деятельность сотрудников СК по Волгоградской области сформирована под руководством экс-главы СК РФ по Волгоградской области Музраева М.К. (Бывшему силовику вменяют три статьи УК РФ, в том числе совершение теракта, где пострадавшим признан губернатор Волгоградской области. Санкция предусматривает до 20 лет колонии) в чьем непосредственном подчинении находился следователь Белко Евгений Владимирович".

Генеральный директор ООО ЦПТ «ЮрПартнер» Аскирка А.Ю.