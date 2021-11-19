Корму нужен сегодня ледовый дворец в Энгельсе?!

Ледовый дворец в Энгельсе : людей спросить забыли, или, спасибо депутату- «благодетелю» Хору, что вернул жителям Энгельса их налоги!

Панков написал, что депутат ГД Хор нашел деньги на строительство Дворца Спорта в Энгельсе! Новость Панков приподнес, как «очень хорошую». Видимо, прочитав это сообщение на канале Панкова «Пара слов», жители Энгельса должны упасть в ноги благодетелю Хору, что он поискал, и нашел деньги! Где же их депутат Хор нашел, в каком сундуке?



Мы знаем, где Хор «нашел деньги». Это наши деньги. Он у нас их нашел, в наших карманах. Это налоги вернулись, которые неподъемно много выплачивают жители и предприниматели нашему «социально- ориентированному государству».

И так каждый «социальный проект: будь то бордюры, будь то пляж, будь то набережная… Реализацию проектов преподносят нам как некую особую заботу от имени народных благодетелей : «Мы нашли для вас деньги, мы изыскали». А где вы, нашли деньги, любезные? Да , в карманах налогоплательщиков, в карманах нищих людей.

Так что, Хор ничего нигде не нашел, а просто залез в карман жителей Энгельса и вернул им же их деньги. Вот такой фокус. Теперь на деньги жителей будут строить Ледовый дворец спорта.

Тут другой важный вопрос. А кто-нибудь из этих высокопоставленных благодетелей, спросил жителей Энгельса, нужен ли им ИМЕННО сейчас Ледовый дворец спорта?

Когда строили в разгар пандемии в прошлом году велодорожку, и вбухали в нее 250 миллионов, никто не спрашивал людей: нужна ли она, или нет. А между тем, было очень много людей, кто был против этого несвоевременного, мягко говоря, строительства. Было устроено даже Интернет голосование, были открытые письма по этому поводу. Итог? Построили велодорожку, проигнорировав мнение людей. Но зато, до сих, пор эти все высокопоставленные благодетели трахаются с инфекционной больницей, люди умирают пачками: больницы переполнены. И никакая велодорожка их уже не спасет.

Теперь вот Ледовый дворец спорта в Энгельсе. Очередной пиар для самой же власти за наши деньги: смотрите, мы строим Дворец для вас. Для кого вы его будете строить? Молодежь все равно уедет в Москву, Питер, за границу: подальше от Саратовской области, так как нет тут перспектив, ВООБЩЕ, для нормальных людей, если ты не член «Единой России» , или «Молодой гвардии» и не сидишь в «социальном лифте».

И что получится с Ледовым дворцом, если все-таки его начнут строить и поручат строительство о Плеханову или Воробьеву? А будет так: в конце-начале осени 2022 года накроет очередная волна пандемии, а в Энгельсе будут строить Дворец спорта. Будет Володин, Панков, Радаев, приезжать, контролировать ход строительства… А люди будут задыхаться и умирать в «красной» переполненной больнице Энгельса.

Людей спросили, нужен ли этот Ледовый дворец спорта именно сейчас, когда у людей одна главная забота: как выжить, и на что купить лекарства и продуктов?

Если бы людей спросили ,то они бы сказали : «Новый завод постройте в Энгельсе, троллейбусный завод поднимите с колен!».

Это было бы куда эффективнее, и вот тогда можно было бы даже и поклониться инициаторам подобных дел. Работали бы люди, больше бы поступало налогов в местную казну. И народ не так бы валил из области в другие края на заработки, или вообще, на ПМЖ.

Откроем Конституцию. Что тут написано? Ст. 3 ч.1 :

«Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ».

Заметим, «народ», а не Володин, Панков, Хор и иные наши «благодетели».