РАБОТА ПОЛИЦИИ В ПЕТРОВСКЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПАРАЛИЗОВАНА?

Вот так, и никак иначе, оценивают сегодня ситуацию ряд сотрудников местной полиции города Петровска. И это не преувеличение: работа местной полиции на самом деле, может быть парализована и даже дестабилизирована, и выйти из-под контроля. В чем дело?

В городе снова заговорили о возвращении начальником местной полиции любителя пьяных гулянок Панферова, который был с позором изгнан несколько лет назад из Петровска… в Саратов.

Слухи? Но говорят, в этот раз все серьезно, и называют фамилию главного протеже Панферова, уволенного несколько лет назад за поступок, порочащий честь сотрудника полиции- самого начальника ГУ МВД РФ по Саратовской области Ситникова. Упоминают при этом, тот факт, что нынешний руководитель ГУ МВД РФ по Саратовской области и Панферов в свое время, были однокурсниками по ВУЗу.

Возможно, что это и так, иначе бы, с чего бы ходить таким слухам? Но, возможно, что эту информацию о своем назначении распускает сам Панферов, который, как мы полагаем, спит и видит себя в кресле начальника полиции Петровска, обуреваемый жаждой мести своим прошлым обидчикам.

Рассказывают, что во время празднования Дня работника уголовного розыска в Петровске, Панферов хвалился, что его вот-вот генерал назначит в Петровск начальником полиции, и уж тогда… он, Панферов, всем все припомнит! Правда, это, или нет, но за такие слова и угрозы, один из участников празднования, рассказывают, хорошо Панферову «отвесил». Другой случай был не так давно в селе Бобровка, где Панферов тоже сидел в веселой компании и бахвалился, что скоро придет в Петровск начальником, и уж тогда, припомнит все и всем!

Если все это так и есть, то как отреагируют местные сотрудники полиции, если вдруг, Панферов и правда, станет начальником полиции?

В лучшем случае, люди начнут увольняться, что называется, «пачками»: они слишком хорошо знают Панферова, и на что способен этот человек. Они не хотят видеть начальником полиции Петровска такого человека. Поэтому, подготовлено обстоятельное письмо в адрес руководителя ГУ собственной безопасности МВД РФ Макарова А.И. Будут готовы провести в Петровске так же и пикеты, если вдруг, подобное назначение, не дай Бог, состоится.

В марте этого года «Саратовский репортер» в статье «Панферова в Петровске не ждут» уже поднимал данную проблему.

После той публикации, 23 марта 2021 года, автор был приглашен в ГУ МВД РФ по Саратовской области для официального разъяснения. До сведения автора публикации было доведено, что назначение Панферова А.А. начальником полиции города Петровска не планируется. Сам Панферов рапорта об этом не подавал, следовательно, оснований для назначения начальником полиции Панферова не имелось.

Казалось бы, вопрос был исчерпан. И вот вдруг, снова тема назначения Панферова начальником полиции «оживает». Кому вдруг, понадобилось будоражить общественность в Петровске? Неужели, и правда, такого «ценного» кадра генерал Ситников направит начальником полиции в Петровск, или это плод воображения, и не всегда трезвого, как мы можем судить по свидетельствам очевидцев, самого Панферова?

Или, он думает, что в Петровске люди забыли, что он тут натворил несколько лет назад и как с позором его изгнали из полиции?

Скандальную историю с увольнением Панферова из органов внутренних дел, несмотря на то, что она произошла летом 2014 года, до сих пор в Петровске помнят. Случай был из ряда вон выходящий: в разгар рабочего дня начальник местной полиции Панферов праздновал с коллегами в местном ресторане свой день рождения! Отдел полиции практически был обезглавлен на несколько часов, а его работа была парализована. То «праздничное мероприятие» не осталось без внимания ни ГУ МВД РФ по Саратовской области, ни СМИ.

«Гулянка» проходила в дневное время в кафе «Элефант». Вскоре после торжественного застолья «виновник торжества» был уволен, о чем было написано во многих ведущих СМИ Саратовской области:

«8 июля врио начальника полиции ОМВД России по Петровскому району Саратовской области Алексей Панферов вместе с остальными сотрудниками отмечал свой день рождения. Спустя двадцать дней после праздника, 29 июля, приказом регионального ГУ МВД виновника торжества уволили со службы "в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел".

В ГУВД решили тогда, что Панферов опорочил честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, и он был уволен. Сам же Панферов был иного мнения, и судился с ГУ МВД, восстанавливая свою честь и достоинство. Панферов частично добился своего в суде: был восстановлен в органах, согласно решению суда, приказ Главка об увольнении Алексея Панферова в качестве дисциплинарного взыскания был признан подлежащим отмене, с изменением формулировки. Формулировка «в связи совершением проступка» поменялась на другую: «по выслуге лет, дающей право на получение пенсии».

Уволенный из органов внутренних дел почти семь лет назад, а потом «частично восстановленный» через суд, Панферов по некоторым сведениям, проходит сегодня службу в Саратове. Возможно ли, на самом деле, возвращение Панферова в Петровск на должность начальника местной полиции? Что же это за ценный кадр и герой такой? Прямо «Чапай на коне»!

Укладывается ли в формат новой кадровой политики, нацеленной на повышение эффективности работы Управления и проводимой сегодня руководителем Главного Управления Ситниковым Н.Н. возможность назначении Панферова начальником полиции в Петровск? Или это, на самом деле, просто слухи?

Напомним еще раз, что марте этого года было получено официальное разъяснения со стороны ГУ МВД РФ по Саратовской области: назначение Панферова А.А. начальником полиции не планируется.

Теперь, получается, руководство ГУ МВД РФ по Саратовской области передумало, или это снова просто слухи, распускаемые, самим Панферовым?

В Петровске сегодня удивлены и задают вопрос:

«Неужели, в ГУ МВД РФ так совсем плохо с кадрами, что могут назначить вот таких бывших, уволенных в свое время из органов МВД "в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел"?