Жители Балашова: "Доверия новому прокурору Балашова- нет!"

После обращения жителей д. 84"А" ул. Пушкина г. Балашова Саратовской области в редакцию газеты "Саратовский Репортер" вышла статья от 28.05.2021годп "Будете писать ещё, будет ещё хуже!". Главный редактор газеты направил запрос прокурору Саратовской области Филипенко С.В. Ответ о проведённой проверки завизировал начальник по надзору за исполнением федерального закона Петров О. О., который на данное время уже не работает.

Истребовав материалы дела из г. Балашова, усмотрели нарушение прав и законных интересов жителей, но правда, только в одном аспекте, а именно Земельного законодательства в силу п. п. 4 ст. 11.3. Другие нарушения закона прокурор Петров не заметил?

По указанным фактам главе администрации города 25.06 2021 года было внесено представление об устранения нарушений в законодательстве.

Но "воз и ныне там". И.О. прокурора г. Балашова Безводинский И. А. восстанавливать законность согласно ответа областной прокуратуры, отказался.

При ознакомления с материалами проверки специальным корреспондентом «Саратовского репортера» Кастрыкиной С. по всем заявлениям, оказалось что они на личном контроле у Бурминова Д.В.

Назначенный новый прокурор на работе появляется как ясное солнышко: времени нет, чтобы контролировать работу своих подчинённых, а тем более, разбираться в Балашовском дерьме нет желания! Поэтому, его помощники лоббируют интересы определённого круга лиц. Бывших работников ФСБ не бывает! Дабы не предавать огласке, все факты по делу искажены, а незаконные действия должностных лиц, прокуратура признает законными! Весь город является свидетелем сноса добротного купеческого дома из брёвен отличного состояния, его демонтажа, стройки нового дома на другом месте, посередине двора за красную линию. А купеческая конюшня Назарова, стоит, и считается многоквартирных домом. Безводнинский И. А которого перевели из Саратова в Балашов на «повышение», видно за особые" заслуги" перед Отечеством, ждёт когда выйдет из опалы ,но видно не ДОЖДЁТСЯ…

Проштрафился и отправили его в ссылку Балашов ума - разуму набираться, подмахивает Бурминову Д. В. не глядя! С местными дружить надо, да и выслужиться вовремя. Поэтому, видимо, и ВЕТО наложили, восстанавливать законность не собираются, а напротив, отозвали. Выходит, прокуратура выступает в роли защитника-юриста определённого круга лиц, а именно Третьякова, бывшего сотрудника ФСБ, где с помощью группы лиц (Печурина Михаила Петровича, его сестры Печуриной, Саврасовой Татьяны нач. комитета по имуществу, которая осуждена и привлечёна к ответственности, Шамина Б. Ф., Гнусарева С. В., архитектора Борисовна А. В, кадастрового инженера, начальника Росреестра Абрамовой О. В), согласно истребованных документов, прослеживается похожая на мошенническую схема (сделки были проведёны трижды по кругу, затем использован материнский капитал, продумали до мелочей, чтобы не отобрали!) была выделена и продана государственная земля общего пользования площадью около 800 кв.м,на которой находились два много квартирного дома( 84и 84"А) а в глубине двора частная собственность д. 84б. По накатанной схеме было перераспределение земли государственной в частную в угоду должностному лицу. Дом 84 администрации признала ветхим, снесли его, 578кв.м земли выделила из общего пользования, построила ему 2х этажный дом, а жителей д 84"А загнали в угол, чтоб не мешали и оставили 158кв. м. земли и калиточку, заезжать запретили, повесили ворота и замок, туалет сломали и построили на этом месте гараж.

Далее, в 2020 году, уже нынешняя администрация продолжает творить беззаконие в отношении д. 84А, земельный участок , площадью 50кв.м и 60кв.м. перераспределяют и продают д. 84 и 84 Б,без учёта законных прав жителей д. 84А. В материалах дела отсутствует нормативноправовой акт о перераспределении вышеуказанного земельного участка, с учётом законных прав жителей д. 84А.

Одного только главного не учли, есть такая пословица в народе, "что можно скрыть от людей, от Бога не скроешь»! Отвечать придется… Возникает вопрос, а где была прокуратура с 2008 года,и на сегодняшний день ,спокойно совершают незаконную сделку, продолжают творить беззаконие, используя свою власть? Безнаказанность порождает беззаконие! Прокуратура всегда была "ГОСУДАРЕВО ОКО", обязана контролировать законы и восстанавливать справедливость, а на деле получается, при молчаливом согласии прокуратуры Балашова развалили 38 ведущих предприятий города, от стотысячного города, остались живущих детей и стариков около 40 тысяч!

Просим прокурора Саратовской области Филипенко С.В. поручить проверку областной прокуратуре по вышеизложенным фактам, так как нет доверия Балашовской прокуратуре, в ходе выездной проверки , БУРМИНОВ Д. В открыто защищал интересы собственников д. 84, угрожая судом д. 84. "А. "после его проверки сразу же «повесили» на замок, возможно, по рекомендации должностного лица?! Со словами:"Будете писать ещё, будет ещё хуже!"