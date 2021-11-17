СЭПО: хищение акций было, реакции со стороны правоохранительных органов- нет!

Генеральный директор СЭПО, а ныне президент СЭПО Резник Е. П., опасаясь своего уголовного преследования, тратит, по нашим данным, неимоверные средства общества на создание системы противодействия правоохранительным органам. Как совсем не так давно хвалился сам Резник Е. П. в «узком кругу», он платит созданной им службе безопасности миллионы и миллионы. В основном, служба безопасности состоит из отставных сотрудников правоохранительных органов Саратовской области. которые обещают ему закрыть любое уголовное дело и препятствовать проверкам.

Одним словом говоря, тут есть поле для работы центрального аппарата СК РФ. Потому что, все заявления и материалы проверки ГУ УВД РФ по Саратовской области, не имели должной оценки! Ни малейшей реакции, не говоря уж о возбуждении уголовных дел! А ведь материалов и фактов о противоправной деятельности руководства СЭПО и лично Резника Е.П.очень много, как говорится, вагон и маленькая тележка.

Что это? Попустительство, непрофессионализм? А может быть, тут какая другая мотивация была у сотрудников УВД Саратовской области, чтобы волокитить, раз за разом, проверки в вопросе хищений акций завода?

Редакция «Саратовского репортера» сегодня направляет материалы по бездействию сотрудников ГУ УВД РФ по Саратовской области в центральный аппарат УСБ МВД РФ и Генеральному прокурору РФ.

Не зря видимо, сегодня Е. Резник Е. вместе с новым и незаконно назначеным новым директором А. Темировым убеждают участников преступных схем по завладения акциями предприятия, что у них все вопросы решены и в прокуратуре области ( помните мы писали о рейдерском захвате бизнеса который проводит старший помощник прокурора Саратовской области Дмитрий Кривошеев?).

Так вот, этот же фигурант бизнес скандалов в областной прокуратуре озвучивается Резником Е.П. как гарант спокойного сна участников преступных схем!

Не может такое крупное предприятие, так громко умирать на глазах областного прокурора господина Филипенко С.В. и без его позиции по данному вопросу. Да и спикеру Володину В.В., полагаем, судьба завода далеко не безразлична!

Полагаем, должную оценку Генеральный прокурор даст тем сотрудникам, которые не провели официальное дознание, не провели опрос руководства завода, не опросили Резника Александра, который отказался участвовать в преступных схемах отца Резника Е. и нового директора Темирова А.

Алексей Резник был насильно и незаконно уволен ( якобы, по собственному желанию ).

Не опросили ни одного сотрудника организации «Макрофинанс». Не опросили всех уволенных в период борьбы с беспределом со стороны Е. Резника сотрудников. Не опросили всех, кто причастен к хранению контрафактного алкоголя в бомбоубежищах завода. Не изучили схему выводов активов заводах за копейки ( недвижимость в Ленинском районе ) с участием действующих сотрудников прокуратуры…

Список того, что не сделано сотрудниками ГУ МВД РФ по Саратовской области в отношении действий Резника Е.П. и его подчиненных можно было бы бесконечно продолжать…

Еще раз напомним, как Резник Е.П. стал единоличным обладателем пакета 20 млн.акций завода СЭПО и спросим правоохранительные органы Саратовской области: Где ваша реакция, или Вас купил Е.П. Резник?».

Директор, а теперь Президент СЭПО Е.П. Резник первоначально пытался продать несуществующие акции завода, выдавая их за свои в «Ростех». Летом 2019 года совершил кучу комбинаций. И разве это было не покушением на мошенничество, как оконченный состав преступления? Это была первая попытка продать, якобы, свои акции Резника Е. П.

Но в «Ростех» разобрались, и сказали, мол, ребята вы что, с дубу рухнули? Это было первое покушение на мошенничество по продаже акций.

Как Резник манипулировал акциями завода? 16.01.2017 г. Резник Е.П. привлек к совершению своего замысла Краснова А.П. заключив с ним фиктивный договор на продажу 5.4 млн акций СЭПО, Полякову М. заключив с ней фиктивный договор на продажу 5.4 млн акций СЭПО, Шмелева С.А. заключив с ним фиктивный договор на продажу 9.048 млн акций СЭПО. (при этом приобретатели акций достоверно знали о незаконности проводимой сделки, и никто из них никогда не имел финансовой возможности приобретения акций)

Для того, чтобы как-то запутать следы прохождения акций, и в целях избрания незаконного совета директоров для дальнейшего формирования незаконного органа управления предприятием, а также для одобрения советом директоров сделок с хищениями Резник Е.П.- уже 10 марта 2017 года дает указание Поляковой М. заключить фиктивный договор о мнимой продаже акций в количестве 5.4 млн шт. с Конновой Е.В. (секретарем Александра Резника). Что и было сделано по договору от 10.03.2017 года. Буквально через 4 дня после этой сделки опасаясь, что Александр Резник не вернет акции отцу (отношения к тому времени становятся напряженными) Резник Е.П. дает указание немедленно переоформить акции в количестве 5, 4 млн шт. с Конновой Е.В. на него самого, что и было сделано 14.03. 2017 г.

Кроме этого, 10 марта 2017 года Резник Е.П. дает указание Краснову А.П.. заключить фиктивный договор о мнимой продаже акций в количестве 5.4 млн шт. с Похазниковым В.В., что и было сделано по договору от 10.03. 2017 года. Буквально через 4 дня после этой сделки опасаясь, что ему не вернут акции, Резник Е.П. дает указание немедленно переоформить акции в количестве 5, 4 млн шт. с Похазникова В.В. на него самого, что и было сделано 14.03.17 г.

В этот же период, Резник Е.П. дает указание Шмелеву С.А. что бы последний переоформил на него акции в количестве 9.048 штук, что так же было оформлено по фиктивному договору, прикрывавшему преступные намерения гражданско-правовыми отношениями.

Таким образом, в марте месяце 2017 года мошенническим путем Резник Е.П. стал единоличным обладателем пакета 20 млн. акций, что составляет 42.5 % всех акций предприятия.

При этом , семья Резников уже имела изначально 9.5 % акций предприятия, что в сумме с похищенными акциями составило ориентировочно 52 % акций.

Резник Е.П. пытается продать оформленный на него пакет акций и для этого, в том числе, нанимает АО Макрофинанс, которые по его доверенности выезжают в Москву и ведут многочисленные переговоры от его имени. Первоначальная стоимость, запрошенная Резником Е.П. составляет 3.5 млрд рублей. Первоначально продать акции Резника планировалось, ка кмы и указали выше, холдингу «Ростех». Для чего в этот же период туда отсылалась вся документация завода. (Дальнейших предполагаемых покупателей укажем по необходимости).

В этот же период, проведя голосование незаконным пакетом акций, в том числе, используя подставных лиц, Резник Е.П. выбирает совет директоров. Его задача - закрыть все предыдущие грехи семьи за последние 5-7 лет, связанные с крупными финансовыми хищениями на предприятии. Чем, в общем- то, в дальнейшем и занимается совет директоров.

Что было потом?

После того, как на заводе окончательно сформировалась оппозиция из акционеров, желающих добиться правды и после посещения завода Володиным В.В. который дал указание проверить завод на предмет сокращения рабочей силы и хищений, Резник Е. П. по указанию Макрофинанс , в целях ухода от уголовной ответственности дает указание в 2020 году через его жену вернуть часть акций на предприятие. При этом, большая часть целей Резника Е. путем мошенничества достигнута- избран совет директоров, одобрены все сделки с хищениями и с заинтересованностью, избранно руководство завода в том числе, и действующий директор Темиров. Сегодня Макрофинанс разработал новую схему хищения предприятия под названием СЭПО-2. Что будет завтра? Завод продадут зарубежным инвесторам?