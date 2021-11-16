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Как и зачем Резник Е.П. завладел пакетом в 20 млн.акций завода СЭПО?

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Директор, а теперь Президент СЭПО  Е.П. Резник первоначально пытался продать  несуществующие акции завода,  выдавая их за свои в «Ростех». Летом 2019 года  совершил кучу комбинаций.  И разве это было  не  покушением на мошенничество, как  оконченный состав преступления? Это была первая попытка продать,  якобы,  свои акции Резника Е. П.

Но в  «Ростех» разобрались,  и сказали, мол, ребята вы что,   с дубу рухнули? Это было первое покушение на мошенничество по продаже акций.

Как Резник манипулировал акциями завода?   

16.01.2017 г. Резник Е.П. привлек к совершению своего замысла Краснова А.П. заключив с ним фиктивный договор на продажу 5.4 млн акций СЭПО, Полякову М. заключив с ней фиктивный договор на продажу 5.4 млн акций СЭПО, Шмелева С.А. заключив с ним фиктивный договор на продажу 9.048 млн акций СЭПО. (при этом приобретатели акций достоверно знали о незаконности проводимой сделки, и никто из них никогда не имел финансовой возможности приобретения акций)

Для того,  чтобы как-то запутать следы прохождения акций, и в целях избрания незаконного совета директоров для дальнейшего формирования незаконного органа управления предприятием, а также для одобрения советом директоров сделок с хищениями Резник Е.П.- уже 10 марта 2017 года дает указание Поляковой М. заключить  фиктивный договор о мнимой продаже акций в количестве 5.4 млн шт. с Конновой Е.В. (секретарем Александра Резника).  Что и было сделано по договору от 10.03.2017 года. Буквально через 4 дня после этой сделки опасаясь, что Александр Резник не вернет акции отцу (отношения к тому времени становятся напряженными) Резник Е.П. дает указание немедленно переоформить акции в количестве 5, 4 млн шт. с Конновой Е.В. на него самого, что и было сделано 14.03. 2017 г.

Кроме этого,  10 марта 2017 года Резник Е.П.  дает указание Краснову А.П.. заключить  фиктивный договор о мнимой продаже акций в количестве 5.4 млн шт. с Похазниковым В.В.,  что и было сделано по договору  от 10.03. 2017 года. Буквально через 4 дня после этой сделки опасаясь, что ему не вернут акции,  Резник Е.П. дает указание немедленно переоформить акции в количестве 5, 4 млн шт. с Похазникова В.В. на него самого, что и было сделано 14.03.17 г.

В этот же период, Резник Е.П. дает указание Шмелеву С.А. что бы последний переоформил на него акции в количестве 9.048 штук,  что так же было оформлено по фиктивному договору, прикрывавшему преступные намерения гражданско-правовыми отношениями.

Таким образом,  в марте месяце 2017 года мошенническим путем Резник Е.П. стал единоличным обладателем пакета 20 млн. акций, что составляет 42.5 % всех акций предприятия.

При этом , семья Резников уже имела изначально 9.5 % акций предприятия, что в сумме с похищенными акциями составило ориентировочно 52 % акций.

Резник Е.П. пытается продать оформленный на него пакет акций и для этого,  в том числе,  нанимает АО Макрофинанс, которые по его доверенности выезжают в Москву и ведут многочисленные переговоры от его имени. Первоначальная стоимость, запрошенная Резником Е.П. составляет 3.5 млрд рублей. Первоначально продать акции Резника планировалось, ка кмы и указали выше,  холдингу «Ростех». Для чего в этот же период туда отсылалась вся документация завода. (Дальнейших предполагаемых покупателей укажем по необходимости).

В этот же период, проведя голосование незаконным пакетом акций, в том числе,  используя подставных лиц, Резник Е.П. выбирает совет директоров.  Его задача - закрыть все предыдущие грехи семьи за последние 5-7 лет,  связанные с крупными финансовыми  хищениями на  предприятии.  Чем,  в общем- то,  в дальнейшем и занимается совет директоров. 

Что было потом?

После того, как на заводе окончательно сформировалась оппозиция из акционеров,  желающих добиться правды и после посещения завода Володиным В.В. который дал указание проверить завод на предмет сокращения рабочей силы и хищений, Резник Е. П. по указанию Макрофинанс , в целях ухода от уголовной ответственности  дает указание в 2020 году через его жену вернуть часть акций на предприятие.

При этом,  большая часть целей Резника Е. путем мошенничества достигнута- избран совет директоров, одобрены все сделки с хищениями и с заинтересованностью, избранно руководство завода в том числе,  и действующий директор Темиров.

Сегодня Макрофинанс разработал новую схему хищения предприятия под названием СЭПО-2. По этой причине Резник так же отказался от первоначального плана хищения предприятия.

 

 

 

ями и с заинтересованностью, избранно руководство завода в том числе,  и действующий директор Темиров. Сегодня Макрофинанс разработал новую схему хищения предприятия под названием СЭПО-2. По этой причине Резник так же отказался от первоначального плана хищения предприятия.

 

 

 

Как Резник Е.П. стал единоличным обладателем пакета  20 млн.акций  завода СЭПО?

 

Директор, а теперь Президент СЭПО  Е.П. Резник первоначально пытался продать  несуществующие акции завода,  выдавая их за свои в «Ростех». Летом 2019 года  совершил кучу комбинаций.  И разве это было  не  покушением на мошенничество, как  оконченный состав преступления? Это была первая попытка продать,  якобы,  свои акции Резника Е. П.

Но в  «Ростех» разобрались,  и сказали, мол, ребята вы что,   с дубу рухнули? Это было первое покушение на мошенничество по продаже акций.

Как Резник манипулировал акциями завода?   16.01.2017 г. Резник Е.П. привлек к совершению своего замысла Краснова А.П. заключив с ним фиктивный договор на продажу 5.4 млн акций СЭПО, Полякову М. заключив с ней фиктивный договор на продажу 5.4 млн акций СЭПО, Шмелева С.А. заключив с ним фиктивный договор на продажу 9.048 млн акций СЭПО. (при этом приобретатели акций достоверно знали о незаконности проводимой сделки, и никто из них никогда не имел финансовой возможности приобретения акций)

Для того,  чтобы как-то запутать следы прохождения акций, и в целях избрания незаконного совета директоров для дальнейшего формирования незаконного органа управления предприятием, а также для одобрения советом директоров сделок с хищениями Резник Е.П.- уже 10 марта 2017 года дает указание Поляковой М. заключить  фиктивный договор о мнимой продаже акций в количестве 5.4 млн шт. с Конновой Е.В. (секретарем Александра Резника).  Что и было сделано по договору от 10.03.2017 года. Буквально через 4 дня после этой сделки опасаясь, что Александр Резник не вернет акции отцу (отношения к тому времени становятся напряженными) Резник Е.П. дает указание немедленно переоформить акции в количестве 5, 4 млн шт. с Конновой Е.В. на него самого, что и было сделано 14.03. 2017 г.

Кроме этого,  10 марта 2017 года Резник Е.П.  дает указание Краснову А.П.. заключить  фиктивный договор о мнимой продаже акций в количестве 5.4 млн шт. с Похазниковым В.В.,  что и было сделано по договору  от 10.03. 2017 года. Буквально через 4 дня после этой сделки опасаясь, что ему не вернут акции,  Резник Е.П. дает указание немедленно переоформить акции в количестве 5, 4 млн шт. с Похазникова В.В. на него самого, что и было сделано 14.03.17 г.

В этот же период, Резник Е.П. дает указание Шмелеву С.А. что бы последний переоформил на него акции в количестве 9.048 штук,  что так же было оформлено по фиктивному договору, прикрывавшему преступные намерения гражданско-правовыми отношениями.

Таким образом,  в марте месяце 2017 года мошенническим путем Резник Е.П. стал единоличным обладателем пакета 20 млн. акций, что составляет 42.5 % всех акций предприятия.

При этом , семья Резников уже имела изначально 9.5 % акций предприятия, что в сумме с похищенными акциями составило ориентировочно 52 % акций.

Резник Е.П. пытается продать оформленный на него пакет акций и для этого,  в том числе,  нанимает АО Макрофинанс, которые по его доверенности выезжают в Москву и ведут многочисленные переговоры от его имени. Первоначальная стоимость, запрошенная Резником Е.П. составляет 3.5 млрд рублей. Первоначально продать акции Резника планировалось, ка кмы и указали выше,  холдингу «Ростех». Для чего в этот же период туда отсылалась вся документация завода. (Дальнейших предполагаемых покупателей укажем по необходимости).

В этот же период, проведя голосование незаконным пакетом акций, в том числе,  используя подставных лиц, Резник Е.П. выбирает совет директоров.  Его задача - закрыть все предыдущие грехи семьи за последние 5-7 лет,  связанные с крупными финансовыми  хищениями на  предприятии.  Чем,  в общем- то,  в дальнейшем и занимается совет директоров. 

Что было потом?

После того, как на заводе окончательно сформировалась оппозиция из акционеров,  желающих добиться правды и после посещения завода Володиным В.В. который дал указание проверить завод на предмет сокращения рабочей силы и хищений, Резник Е. П. по указанию Макрофинанс , в целях ухода от уголовной ответственности  дает указание в 2020 году через его жену вернуть часть акций на предприятие. При этом,  большая часть целей Резника Е. путем мошенничества достигнута- избран совет директоров, одобрены все сделки с хищениями и с заинтересованностью, избранно руководство завода в том числе,  и действующий директор Темиров. Сегодня Макрофинанс разработал новую схему хищения предприятия под названием СЭПО-2. По этой причине Резник так же отказался от первоначального плана хищения предприятия. 

 Запрос по изложенным в  статье фактам направлен в МВД РФ

 

 