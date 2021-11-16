Как и зачем Резник Е.П. завладел пакетом в 20 млн.акций завода СЭПО?

Директор, а теперь Президент СЭПО Е.П. Резник первоначально пытался продать несуществующие акции завода, выдавая их за свои в «Ростех». Летом 2019 года совершил кучу комбинаций. И разве это было не покушением на мошенничество, как оконченный состав преступления? Это была первая попытка продать, якобы, свои акции Резника Е. П.

Но в «Ростех» разобрались, и сказали, мол, ребята вы что, с дубу рухнули? Это было первое покушение на мошенничество по продаже акций.

Как Резник манипулировал акциями завода?

16.01.2017 г. Резник Е.П. привлек к совершению своего замысла Краснова А.П. заключив с ним фиктивный договор на продажу 5.4 млн акций СЭПО, Полякову М. заключив с ней фиктивный договор на продажу 5.4 млн акций СЭПО, Шмелева С.А. заключив с ним фиктивный договор на продажу 9.048 млн акций СЭПО. (при этом приобретатели акций достоверно знали о незаконности проводимой сделки, и никто из них никогда не имел финансовой возможности приобретения акций)

Для того, чтобы как-то запутать следы прохождения акций, и в целях избрания незаконного совета директоров для дальнейшего формирования незаконного органа управления предприятием, а также для одобрения советом директоров сделок с хищениями Резник Е.П.- уже 10 марта 2017 года дает указание Поляковой М. заключить фиктивный договор о мнимой продаже акций в количестве 5.4 млн шт. с Конновой Е.В. (секретарем Александра Резника). Что и было сделано по договору от 10.03.2017 года. Буквально через 4 дня после этой сделки опасаясь, что Александр Резник не вернет акции отцу (отношения к тому времени становятся напряженными) Резник Е.П. дает указание немедленно переоформить акции в количестве 5, 4 млн шт. с Конновой Е.В. на него самого, что и было сделано 14.03. 2017 г.

Кроме этого, 10 марта 2017 года Резник Е.П. дает указание Краснову А.П.. заключить фиктивный договор о мнимой продаже акций в количестве 5.4 млн шт. с Похазниковым В.В., что и было сделано по договору от 10.03. 2017 года. Буквально через 4 дня после этой сделки опасаясь, что ему не вернут акции, Резник Е.П. дает указание немедленно переоформить акции в количестве 5, 4 млн шт. с Похазникова В.В. на него самого, что и было сделано 14.03.17 г.

В этот же период, Резник Е.П. дает указание Шмелеву С.А. что бы последний переоформил на него акции в количестве 9.048 штук, что так же было оформлено по фиктивному договору, прикрывавшему преступные намерения гражданско-правовыми отношениями.

Таким образом, в марте месяце 2017 года мошенническим путем Резник Е.П. стал единоличным обладателем пакета 20 млн. акций, что составляет 42.5 % всех акций предприятия.

При этом , семья Резников уже имела изначально 9.5 % акций предприятия, что в сумме с похищенными акциями составило ориентировочно 52 % акций.

Резник Е.П. пытается продать оформленный на него пакет акций и для этого, в том числе, нанимает АО Макрофинанс, которые по его доверенности выезжают в Москву и ведут многочисленные переговоры от его имени. Первоначальная стоимость, запрошенная Резником Е.П. составляет 3.5 млрд рублей. Первоначально продать акции Резника планировалось, ка кмы и указали выше, холдингу «Ростех». Для чего в этот же период туда отсылалась вся документация завода. (Дальнейших предполагаемых покупателей укажем по необходимости).

В этот же период, проведя голосование незаконным пакетом акций, в том числе, используя подставных лиц, Резник Е.П. выбирает совет директоров. Его задача - закрыть все предыдущие грехи семьи за последние 5-7 лет, связанные с крупными финансовыми хищениями на предприятии. Чем, в общем- то, в дальнейшем и занимается совет директоров.

Что было потом?

После того, как на заводе окончательно сформировалась оппозиция из акционеров, желающих добиться правды и после посещения завода Володиным В.В. который дал указание проверить завод на предмет сокращения рабочей силы и хищений, Резник Е. П. по указанию Макрофинанс , в целях ухода от уголовной ответственности дает указание в 2020 году через его жену вернуть часть акций на предприятие.

При этом, большая часть целей Резника Е. путем мошенничества достигнута- избран совет директоров, одобрены все сделки с хищениями и с заинтересованностью, избранно руководство завода в том числе, и действующий директор Темиров.

Сегодня Макрофинанс разработал новую схему хищения предприятия под названием СЭПО-2. По этой причине Резник так же отказался от первоначального плана хищения предприятия.

ями и с заинтересованностью, избранно руководство завода в том числе, и действующий директор Темиров. Сегодня Макрофинанс разработал новую схему хищения предприятия под названием СЭПО-2. По этой причине Резник так же отказался от первоначального плана хищения предприятия.

Как Резник Е.П. стал единоличным обладателем пакета 20 млн.акций завода СЭПО?

Директор, а теперь Президент СЭПО Е.П. Резник первоначально пытался продать несуществующие акции завода, выдавая их за свои в «Ростех». Летом 2019 года совершил кучу комбинаций. И разве это было не покушением на мошенничество, как оконченный состав преступления? Это была первая попытка продать, якобы, свои акции Резника Е. П.

Но в «Ростех» разобрались, и сказали, мол, ребята вы что, с дубу рухнули? Это было первое покушение на мошенничество по продаже акций.

Как Резник манипулировал акциями завода? 16.01.2017 г. Резник Е.П. привлек к совершению своего замысла Краснова А.П. заключив с ним фиктивный договор на продажу 5.4 млн акций СЭПО, Полякову М. заключив с ней фиктивный договор на продажу 5.4 млн акций СЭПО, Шмелева С.А. заключив с ним фиктивный договор на продажу 9.048 млн акций СЭПО. (при этом приобретатели акций достоверно знали о незаконности проводимой сделки, и никто из них никогда не имел финансовой возможности приобретения акций)

Для того, чтобы как-то запутать следы прохождения акций, и в целях избрания незаконного совета директоров для дальнейшего формирования незаконного органа управления предприятием, а также для одобрения советом директоров сделок с хищениями Резник Е.П.- уже 10 марта 2017 года дает указание Поляковой М. заключить фиктивный договор о мнимой продаже акций в количестве 5.4 млн шт. с Конновой Е.В. (секретарем Александра Резника). Что и было сделано по договору от 10.03.2017 года. Буквально через 4 дня после этой сделки опасаясь, что Александр Резник не вернет акции отцу (отношения к тому времени становятся напряженными) Резник Е.П. дает указание немедленно переоформить акции в количестве 5, 4 млн шт. с Конновой Е.В. на него самого, что и было сделано 14.03. 2017 г.

Кроме этого, 10 марта 2017 года Резник Е.П. дает указание Краснову А.П.. заключить фиктивный договор о мнимой продаже акций в количестве 5.4 млн шт. с Похазниковым В.В., что и было сделано по договору от 10.03. 2017 года. Буквально через 4 дня после этой сделки опасаясь, что ему не вернут акции, Резник Е.П. дает указание немедленно переоформить акции в количестве 5, 4 млн шт. с Похазникова В.В. на него самого, что и было сделано 14.03.17 г.

В этот же период, Резник Е.П. дает указание Шмелеву С.А. что бы последний переоформил на него акции в количестве 9.048 штук, что так же было оформлено по фиктивному договору, прикрывавшему преступные намерения гражданско-правовыми отношениями.

Таким образом, в марте месяце 2017 года мошенническим путем Резник Е.П. стал единоличным обладателем пакета 20 млн. акций, что составляет 42.5 % всех акций предприятия.

При этом , семья Резников уже имела изначально 9.5 % акций предприятия, что в сумме с похищенными акциями составило ориентировочно 52 % акций.

Резник Е.П. пытается продать оформленный на него пакет акций и для этого, в том числе, нанимает АО Макрофинанс, которые по его доверенности выезжают в Москву и ведут многочисленные переговоры от его имени. Первоначальная стоимость, запрошенная Резником Е.П. составляет 3.5 млрд рублей. Первоначально продать акции Резника планировалось, ка кмы и указали выше, холдингу «Ростех». Для чего в этот же период туда отсылалась вся документация завода. (Дальнейших предполагаемых покупателей укажем по необходимости).

В этот же период, проведя голосование незаконным пакетом акций, в том числе, используя подставных лиц, Резник Е.П. выбирает совет директоров. Его задача - закрыть все предыдущие грехи семьи за последние 5-7 лет, связанные с крупными финансовыми хищениями на предприятии. Чем, в общем- то, в дальнейшем и занимается совет директоров.

Что было потом?

После того, как на заводе окончательно сформировалась оппозиция из акционеров, желающих добиться правды и после посещения завода Володиным В.В. который дал указание проверить завод на предмет сокращения рабочей силы и хищений, Резник Е. П. по указанию Макрофинанс , в целях ухода от уголовной ответственности дает указание в 2020 году через его жену вернуть часть акций на предприятие. При этом, большая часть целей Резника Е. путем мошенничества достигнута- избран совет директоров, одобрены все сделки с хищениями и с заинтересованностью, избранно руководство завода в том числе, и действующий директор Темиров. Сегодня Макрофинанс разработал новую схему хищения предприятия под названием СЭПО-2. По этой причине Резник так же отказался от первоначального плана хищения предприятия.

Запрос по изложенным в статье фактам направлен в МВД РФ