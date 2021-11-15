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Володин превратил Радаева и Исаева в иждивенцев федеральных программ

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Люди  видят и знают:  появление и  реализация федеральных программ  в Саратовской области, происходят исключительно благодаря  усилиям  Володина.  Не будем перечислять все те  программы, которые реализовывались и продолжают реализовываться на территории региона, все   люди  их и так  прекрасно знают: это проекты,  начиная от бордюров, и заканчивая Парком покорителей космоса. Трудно себе даже вообразить, что было бы с нашей    областью, если бы не Володин и  его постоянное   внимание к региону.   

Но,    у медали, как и   у палки,    обе стороны и два конца.    Инициативы Володина и его   заботы  о губернии обернулись явным  минусом для местной власти. Что происходит с ребенком, которому покупают часто и много  подарков?   Тоже,   самое,  случилось и с местной властью: внимание Володина их разбаловало, разучило самостоятельно  думать и принимать самостоятельные решения,  лишило начисто собственного мнения и инициативы.

Где инициативы  губернатора Саратовской области, мэра Саратова, глав  Балаковского, Энгельсского, Вольского и других районов?  Где они?  Единственное, чему они хорошо научились, так это заглядывать в рот нашему великому земляку, внимать  каждому его слову и уверенно ходить за его спиной.    Или,  вообще, считают, что вокруг все хорошо и пшеница колоситься,  аж до самой  головы, как например Леха Комбайнер из Энгельса. Именно так за глаза чиновники зовут главу ЭМР  Стрельникова,  человека упертого, упрямого и  человека необязательного, но считающего при этом, что в районе все распрекрасно! Таких еще в народе зовут самодурами.

А чем конкретно  занят Радаев и Исаев?  Могут ли они показать в своем активе хотя бы одну   положительную реальную  инициативу?  Потолок самостоятельности мэра - реконструкция фонтана «Одуванчик» у цирка. Потолок  самостоятельности Радаева-  совершенно бестолковые совещания по  ситуации с коронавирусом.

 Где инициативы самого губернатора, мэра Саратова, глав  районов? Нет их. Они выступают в роли   исполнителей,  как тот губернатор  «органчик» из известного романа Салтыкова Щедрина, и не более того.   Людям постоянно показывают по местному телевидению одни и те же кадры: на переднем плане Володин,  а за его спиной-   опустившие головы губернатор и мэр Саратова, выступающие в роли «мальчиков для битья», получающие очередную порцию «люлей»  за отвратительное выполнение работ по реализации той, или иной программы.  На этом, похоже, и заканчивается вся миссия региональной власти - получать подзатыльники от спикера Государственной думы, и выступать в роли  массовки по местному ТВ

Губернатор Радаев и мэр Саратова превратились в иждивенцев федеральных программ. Дадут им  денег - хорошо, а  не дадут, значит,  будут  петь заученную назубок  мантру   людям, что «денег в бюджете нет»,  ссылаясь  при этом, на   общую непростую   экономическую ситуацию в стране.

Между тем,  в  соседних регионах   картина  иная, как будто бы   Саратов не часть России!   Наш корреспондент недавно побывал в  Казани.  Конечно, сравнивать   Татарстан с Саратовкой областью, как минимум, некорректно: где Казань, а где  Саратов! 

Но тем не менее.    Вот  всего один пример того, как работает местная власть совместно с бизнесом и как она решает жилищную проблему: Саратовской области такое и не снилось.

В Казани уж не первый год- коттеджный бум.   Там можно купить    вполне приличный коттедж от 5 миллионов рублей.  А в  Саратове?  «Родные просторы» предлагают от 12 миллионов и выше.  Да и самого понятия, как «массовое коттеджное строительство» в Саратове не существует.  Тут больше такие понятия,  как обманутые дольщики.

Интерес застройщиков и покупателей к развитию загородного жилья стимулируют в Казани  не только ипотечными кредитами под 2,7% в сельских поселениях и маткапиталом. В дополнение к мерам господдержки Инвестиционная группа компаний «ASG» предлагает программу, которая ориентирована не только на маститых застройщиков, но и на малый бизнес, работающий в сфере строительства малоэтажных домов. Программа предусматривает возможность покупки земельных участков ИЖС под строительство двух и более жилых домов с условием годовой отсрочки платежа.

В этом году объемы ввода индивидуального жилья в Республике Татарстан  должны вырасти сразу на 30% до 1,3 млн «квадратов».

Но  и это не все. Перед стартом строительного сезона «ASG» подготовила новое предложение для застройщиков загородного жилья — годовую беспроцентную отсрочку платежа при покупке двух и более земельных участков в поселках Каймары, Каипы и Новая Константиновка. Первоначальный взнос - 15% от суммы сделки, а оплата остатка через год.

«Преимущество данного предложения в том, что застройщик концентрируется на строительстве. Ему не нужно привлекать кредитные средства, тратить время на сбор документов, требуемых банками (время — главная ценность в преддверии строительного сезона), или отвлекать собственные средства на покупку земли (с помощью отсрочки застройщик вместо строительства, например, трех домов может реализовать четыре и получить более быструю оборачиваемость денежных средств и соответственно, прибыль), — рассказывает о преимуществах программы Директор по развитию территорий «ASG» Ринат Аисов. — Это ускорит и освоение наших поселков, ведь интерес застройщика — быстрое строительство и оборачиваемость его вложений. Предложение компании ориентировано не только на крупных игроков, работающих в сфере малоэтажного строительства, но и на малый бизнес, „поднимающий“ в сезон два-три дома».

А что у нас, в Саратове? У нас строят тротуары, бордюры, повсеместно, где это надо и где не надо устанавливают детские площадки.    Это и есть, пока уровень местной власти, в основе работы которой  сплошная показуха и проплаченный пиар в подконтрольных СМИ.   Поэтому, люди  и уезжают из Саратова в другие регионы и города:   от такой обстановки показухи,  вранья и коррупции   нормальных людей  воротит.

При этом, власть города и области делает некие телодвижения, направленные якобы, на привлечение инвестиций.     Но в основном,  это попытки  провальные.  Один из недавних примеров- укрупнение  территории  путем присоединения сельских поселений к Саратову.  Это можно сказать по-другому: попытались скрестить ужа и ежа.  Воплотили, так сказать, давний лозунг коммунистов из СССР :   смычка деревни с городом.

«Скрестили», присоединили, Саратов прирос землями. Что дальше?

 Мэр Саратова Михаил Исаева, говоря в интервью и комментариях о позитивных  моментах подобного присоединения, говорил, что оно поможет…привлечь федеральные программы. Вот вам и иллюстрация иждивенчества: сесть и ждать, когда придут  федеральные программы, или когда их  приведет сюда Володин.

А что  сами?  В распоряжении города теперь -  тысячи и тысячи гектаров земли.   Кто же мешает укрупненной  администрации города Саратова  объявлять аукционы, продавать землю под  коттеджное  строительство    застройщикам?   Вот  и пополнение казны.

Понимаем,  сделать это трудно, потому что  тут надо «включать» мозги, головой работать, считать.

Проще ждать, когда  федеральные программы сами придут! Когда хлеб сам в рот заскочит!   Но и такого, полагаем, скоро очень не будет  с такими «хозяевами и руководителями  города и региона, которые ждут у моря погоды, то бишь- федеральных программ.