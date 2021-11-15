Володин превратил Радаева и Исаева в иждивенцев федеральных программ

Люди видят и знают: появление и реализация федеральных программ в Саратовской области, происходят исключительно благодаря усилиям Володина. Не будем перечислять все те программы, которые реализовывались и продолжают реализовываться на территории региона, все люди их и так прекрасно знают: это проекты, начиная от бордюров, и заканчивая Парком покорителей космоса. Трудно себе даже вообразить, что было бы с нашей областью, если бы не Володин и его постоянное внимание к региону.

Но, у медали, как и у палки, обе стороны и два конца. Инициативы Володина и его заботы о губернии обернулись явным минусом для местной власти. Что происходит с ребенком, которому покупают часто и много подарков? Тоже, самое, случилось и с местной властью: внимание Володина их разбаловало, разучило самостоятельно думать и принимать самостоятельные решения, лишило начисто собственного мнения и инициативы.

Где инициативы губернатора Саратовской области, мэра Саратова, глав Балаковского, Энгельсского, Вольского и других районов? Где они? Единственное, чему они хорошо научились, так это заглядывать в рот нашему великому земляку, внимать каждому его слову и уверенно ходить за его спиной. Или, вообще, считают, что вокруг все хорошо и пшеница колоситься, аж до самой головы, как например Леха Комбайнер из Энгельса. Именно так за глаза чиновники зовут главу ЭМР Стрельникова, человека упертого, упрямого и человека необязательного, но считающего при этом, что в районе все распрекрасно! Таких еще в народе зовут самодурами.

А чем конкретно занят Радаев и Исаев? Могут ли они показать в своем активе хотя бы одну положительную реальную инициативу? Потолок самостоятельности мэра - реконструкция фонтана «Одуванчик» у цирка. Потолок самостоятельности Радаева- совершенно бестолковые совещания по ситуации с коронавирусом.

Где инициативы самого губернатора, мэра Саратова, глав районов? Нет их. Они выступают в роли исполнителей, как тот губернатор «органчик» из известного романа Салтыкова Щедрина, и не более того. Людям постоянно показывают по местному телевидению одни и те же кадры: на переднем плане Володин, а за его спиной- опустившие головы губернатор и мэр Саратова, выступающие в роли «мальчиков для битья», получающие очередную порцию «люлей» за отвратительное выполнение работ по реализации той, или иной программы. На этом, похоже, и заканчивается вся миссия региональной власти - получать подзатыльники от спикера Государственной думы, и выступать в роли массовки по местному ТВ

Губернатор Радаев и мэр Саратова превратились в иждивенцев федеральных программ. Дадут им денег - хорошо, а не дадут, значит, будут петь заученную назубок мантру людям, что «денег в бюджете нет», ссылаясь при этом, на общую непростую экономическую ситуацию в стране.

Между тем, в соседних регионах картина иная, как будто бы Саратов не часть России! Наш корреспондент недавно побывал в Казани. Конечно, сравнивать Татарстан с Саратовкой областью, как минимум, некорректно: где Казань, а где Саратов!

Но тем не менее. Вот всего один пример того, как работает местная власть совместно с бизнесом и как она решает жилищную проблему: Саратовской области такое и не снилось.

В Казани уж не первый год- коттеджный бум. Там можно купить вполне приличный коттедж от 5 миллионов рублей. А в Саратове? «Родные просторы» предлагают от 12 миллионов и выше. Да и самого понятия, как «массовое коттеджное строительство» в Саратове не существует. Тут больше такие понятия, как обманутые дольщики.

Интерес застройщиков и покупателей к развитию загородного жилья стимулируют в Казани не только ипотечными кредитами под 2,7% в сельских поселениях и маткапиталом. В дополнение к мерам господдержки Инвестиционная группа компаний «ASG» предлагает программу, которая ориентирована не только на маститых застройщиков, но и на малый бизнес, работающий в сфере строительства малоэтажных домов. Программа предусматривает возможность покупки земельных участков ИЖС под строительство двух и более жилых домов с условием годовой отсрочки платежа.

В этом году объемы ввода индивидуального жилья в Республике Татарстан должны вырасти сразу на 30% до 1,3 млн «квадратов».

Но и это не все. Перед стартом строительного сезона «ASG» подготовила новое предложение для застройщиков загородного жилья — годовую беспроцентную отсрочку платежа при покупке двух и более земельных участков в поселках Каймары, Каипы и Новая Константиновка. Первоначальный взнос - 15% от суммы сделки, а оплата остатка через год.

«Преимущество данного предложения в том, что застройщик концентрируется на строительстве. Ему не нужно привлекать кредитные средства, тратить время на сбор документов, требуемых банками (время — главная ценность в преддверии строительного сезона), или отвлекать собственные средства на покупку земли (с помощью отсрочки застройщик вместо строительства, например, трех домов может реализовать четыре и получить более быструю оборачиваемость денежных средств и соответственно, прибыль), — рассказывает о преимуществах программы Директор по развитию территорий «ASG» Ринат Аисов. — Это ускорит и освоение наших поселков, ведь интерес застройщика — быстрое строительство и оборачиваемость его вложений. Предложение компании ориентировано не только на крупных игроков, работающих в сфере малоэтажного строительства, но и на малый бизнес, „поднимающий“ в сезон два-три дома».

А что у нас, в Саратове? У нас строят тротуары, бордюры, повсеместно, где это надо и где не надо устанавливают детские площадки. Это и есть, пока уровень местной власти, в основе работы которой сплошная показуха и проплаченный пиар в подконтрольных СМИ. Поэтому, люди и уезжают из Саратова в другие регионы и города: от такой обстановки показухи, вранья и коррупции нормальных людей воротит.

При этом, власть города и области делает некие телодвижения, направленные якобы, на привлечение инвестиций. Но в основном, это попытки провальные. Один из недавних примеров- укрупнение территории путем присоединения сельских поселений к Саратову. Это можно сказать по-другому: попытались скрестить ужа и ежа. Воплотили, так сказать, давний лозунг коммунистов из СССР : смычка деревни с городом.

«Скрестили», присоединили, Саратов прирос землями. Что дальше?

Мэр Саратова Михаил Исаева, говоря в интервью и комментариях о позитивных моментах подобного присоединения, говорил, что оно поможет…привлечь федеральные программы. Вот вам и иллюстрация иждивенчества: сесть и ждать, когда придут федеральные программы, или когда их приведет сюда Володин.

А что сами? В распоряжении города теперь - тысячи и тысячи гектаров земли. Кто же мешает укрупненной администрации города Саратова объявлять аукционы, продавать землю под коттеджное строительство застройщикам? Вот и пополнение казны.

Понимаем, сделать это трудно, потому что тут надо «включать» мозги, головой работать, считать.

Проще ждать, когда федеральные программы сами придут! Когда хлеб сам в рот заскочит! Но и такого, полагаем, скоро очень не будет с такими «хозяевами и руководителями города и региона, которые ждут у моря погоды, то бишь- федеральных программ.