Сергей Перепеченов: "Городским властям пора перебраться из древности в век технологий!".

Накануне 20-го года я написал вот такое обращение к мэру Саратова , оставшееся безответным. Естественно никаких подвижек со стороны Исаева нет. 17 ноября т.г. состоится финал конкурса по назначению мэра, которым безусловно станет Исаев, но мне хотелось бы, что бы и члены конкурсной комиссии - депутаты, и кандидаты на пост мэра и жители нашего города услышали мою позицию на организацию МСУ в нашем городе. Она не сложная...

«Товарищ Исаев, господин мэр! В наступающем новом году я желаю Вам перебраться наконец-то из века 19-го в век 21-й, век информационных технологий и открытости! Для этого нужно сесть у компьютера и открыть официальный сайт «Администрация города Саратова» с его «папками» по направлениям работы мэрии.

К примеру, папку «Расселение жителей аварийных домов». Полезного там очень мало. В реестре перечислены дома (с не всегда верными сведениями), которые предполагается расселить в ближайшие годы. Элементарно просто пополнить его хотя бы ещё одной графой, в которой бы велось отслеживание выполнения, как по суммам, выделенным на каждый конкретный дом, так и по количеству расселённых жителей.

Программа-то уже началась, и некоторые дома полностью или частично расселены. Как узнать: какие, в каких объёмах полностью или частично, куда переселены жители или получены ли ими компенсации? Нужна и ссылка где посмотреть о дальнейшей судьбе расселяемых, а также со сведениями о планируемом в земельном отводе, строительстве и заделе на будущие этапы, о сносе расселённых зданий и т.п.

Если это было бы и «красным» выделено, то насколько легче Вам работалось бы, и нам было бы познавательнее. Я уж не говорю, что в этом разделе сайта могли бы быть и материалы с фотографиями и видео-роликами, свидетельствующими о нынешнем катастрофическом состоянии ветхого жилья и об осчастливленных саратовцах, реально улучшающих свои жилищные условия при переселении в новостройки. Здесь же могли бы быть жалобы «аварийников» и предложения...

Поверьте мне на слово, всё это вполне возможно. Саратовские ВУЗы готовят классных программистов, системных администраторов и других специалистов. Есть даже чемпионы мира по программированию, и им нужно только ставить задачи на 2020 год, а не на 1879-й...

Посмотрите и другой раздел Вашего сайта, где про ЖКХ и управляющие компании. Я пробовал работать с этим документом и пытался получить сведения более подробные, чем названия и адреса. У многих нет вообще никаких расшифровок – попробуйте сами поискать сведения о «Тополях», «Авангардах», «Жилкомплесах»... А это уже нарушение закона – ни реестров обслуживаемых зданий, ни сведений по домам, жителям, ресурсам – ничего!

Не случайно тысячи горожан обивают пороги самых разных государственных, муниципальных, общественных инстанций, не находя ответов на свои несложные вопросы, при этом уверяясь, что управляющие компании – это мошенники и грабители! Вы с этим тоже согласны? Неужели нет возможностей даже через суды заставить управляющие компании выполнять законы и требования об информационной открытости?!

Сколько идёт нареканий со стороны горожан на плохую уборку территорий города от грязи, пыли, снега, на геноцид деревьев – весь этот негатив тоже на вашей совести от простого нежелания сделать бюджет города Саратова открытым и прозрачным, доступным для понимания «человека с гаджетом». Вы же и Ваши подчинённые всё пытаетесь нам объяснить на пальцах, в длинных и мало внятных речах...

Помните по фильму в октябре 17-го по Смольному ходил «человек с ружьём», искал кипятка, Ленина и правды от него. Сейчас всюду можно видеть людей с айфонами-смартфонами – они активно живут в другом измерении, но тоже хотят правды – сермяжной, сызначальной, размещённой на официальном сайте Саратовской мэрии - органа городского самоуправления. И я с ними хотел бы в Новом-то 2020-м году..!».

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