Ищет полиция и ... не может найти

В этом доме в селе Новоскатовка длительное время находясь в федеральном розыске жил Алексей Резник . Тут его часто навещал его отец , а так же приезжал за очередным вознаграждениям адвокат Володичев Олег, который организовал схемы по заказу Мухитдинновой по максимальному отъему денег у «Торэкс» ( об этом расскажем уже скоро и подробно ). Домик этот, знают все, кроме управления уголовного розыска ГУ МВД по Саратовской области под руководством подполковника Андрея Идольского. А этот гражданин на снимке- Валерий , хозяин дома в Саратовской области, где длительное время скрывался от правоохранительных органов сын Президента СЭПО - находящийся в федеральном розыске Алексей Резник , и который продолжает руководить он-лайн оборонным предприятием СЭПО.

Алексей Резник, сын знаменитого папы и ныне Президента СЭПО Евгения Резника уже три года находится в федеральном розыске. Но… одновременно с этим, пока его ищет полиция, он работает на СЭПО. И за весь период, что бегает от полиции… ему на банковскую карту поступило около 40 миллионов рублей за работу на предприятии.

Похоже на бред, но это так, и это отражено в недавнем постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 5 июля 2021 года. Постановление подписано старшим оперуполномоченным ОЭБ и ПК УМВД России по г. Саратову старшим лейтенантом полиции Митрофановым А.А. Утверждено это постановление начальником полиции УМВД России по городу Саратову полковником полиции А.Н. Соловьевым.

В январе 2018 года Резник А.Е. был уличен в городе Кизляр сотрудниками СК СУ при участии сотрудников УФСБ РФ в передаче взятки должностному лицу (сотруднику полиции) денежных средств в особо крупном размере. После возбуждения уголовного дела Резник А. Е. прямо перед своим задержанием скрылся. В связи с этим, он был объявлен в федеральный розыск по обвинению в даче взятки по ч. 5 ст. 291 УК РФ.

С тех пор и бегает сын Президента СЭПО Алексей Резник по стране. Но, бегает не без пользы для себя, если верить документам, если верить показаниям папы, бухгалтера и сотрудника кадрового отдела СЭПО. Если им всем верить, то скрываясь от правоохранительных органов, он вполне легально работает на СЭПО и получает зарплату, да и еще многомиллионную!

Саратовская полиция занялась изучением этого феномена 21 октября 2020 года после поступившего заявления в полицию по факту неправомерных действий должностных лиц ООО «СЭПО-ЗЭМ» и АО «СЭПО» ( КУСП № 16813 от 21.10.2020).

Из заявления следовало, что должностные лица ООО «СЭПО-ЗЭМ» ( директор Е.П. Резник) и АО «СЭПО» ( генеральный директор Е.П. Резник) действуя из личной заинтересованности в период с июня 2018 года по февраль 2020 года незаконно начисляли и выплачивали заработную плату сотруднику этих организаций- Резнику Алексею Евгеньевичу, который, фактически не работал, но получил около 40 миллионов рублей. То есть, отец, и директор двух предприятий выплачивал сыну заработную плату за то что тот не работал а находился в федеральном розыске( находится в нем и сейчас).

В полицию был приглашен и там опрошен генеральный директор ООО «СЭПО ЗЭМ» Резник Е.П. Он пояснил, что Резник А.Е., то есть его сы, в период с июня 2018 года по февраль 2020 года находился в командировке в городе Москве. Там, со слов Резника старшего его сын и работал: участвовал в переговорах по заключению новых контрактов, занимался проработкой вопросов ценообразования на предприятии и выполнял иные обязанности. И одновременно с этим находился в федеральном розыске, о чем папа вроде бы как и не знает.

При этом, есть соответствующие приказы о направлении Резника А.Е. в командировку, есть в наличии авансовые отчеты Резника А.Е., есть отчеты о проделанной работе Резником А.Е.

Одно из двух: или эти отчеты липовые, чтобы имелись как бы законные основания выплачивать столь огромную зарплату Резнику Е.П., или такие документы на самом деле подтверждают факт работы в Москве Резника Е.П. Но если последнее верно, то возникает вопрос к правоохранительным органам: «Почему находящийся в федеральном розыске Резник Е.П. и совершенно открыто и легально по заданию СЭПО работавший два года в Москве не был задержан?». Возникает и вопрос к руководству СЭПО ( то есть к отцу) :»Почему в органы полиции не было сообщено о месте нахождения находящегося в федеральном розыске А.Е Резника?».

Но вот еще, что более всего поражает воображение! На вопрос следователя Митрофанова А.А., известно ли Резнику – старшему что-то о местонахождении его сына, папа взял… ст. 51 Конституции РФ. То есть, отказался отвечать, словно бы речь идет о великой тайне. Как же это все понимать? С одной сторон, Резника- младшего если верить документам. Предприятие которым руководит Резник- старший, отправляет в Москву работать и выплачивает ему зарплату, а с другой стороны- Резник старший отказывается отвечать на вопросы следователя о местонахождении своего сына, находящегося по его же заданию в «командировке».

«Подпели» своему руководителю Резнику Е.П. и его подчиненные. Так, начальник труда и заработной платы ООО «СЭПО- ЗЭМ» Иванова С.А. пояснила следователю что в период 2018 года по февраль 2020 года в табелях учета рабочего времени ООО «СЭПО- ЗЭМ» ставилась отметка о ежедневной работе Резника А.Е. в количестве 8 часов. При этом, эта отметка проставлялась на основании приказов, издаваемых в ООО «СЭПО- ЗЭМ» « о направлении в командировку Резника А.Е.» в город Москву.

Человека ищут правоохранительные органы, что он находится в федеральном розыске, а его отправляют в командировку!

Заместитель главного бухгалтера Колесникова Л.А. пояснила следоватлю, что ч 2017 года по январь 2020 года между АО «СЭПО» в лице Резника Е.П. и Резником А.Е., то есть, между отцом и сыном. Заключались договоры возмездного оказания услуг по разработке Резником младшим финансово-экономической политики и стратегии организации, анализу и оценке финансовых рисков, контролю за финансовой дисциплиной. Все это разрабатывал, со слов Колесниковой Резник- младший- великий экономист стратег. При этом, скрывался от правоохранительных органов. Находясь в федеральном розыске. А руководство завода, все это врем его покрывало, «отправляя в командировки».

Действительно, бред. Как установлено следователем Митрофановым, с начала объявления Резника А.Е в федеральный розыск и по настоящее время денежные средства поступали на банковскую карту Резника А.Е ( в том числе и заработная плата). Но… деньги с карты Резник А.Е не снимал, все они- находятся на его лицевом счете. Понятно, конспирация- прежде всего!.В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела Митрофанов А.А. пишет, что «опровергнуть факт того, что Резник А. Е. исполнял свои трудовые обязанности в ООО «СЭПО- ЗЭМ» не представилось возможным».

Значит, работал, и находился в командировке в Москве? Исследовав все эти «факты» следователь отказывает в возбуждении уголовного дела. Не смог разобраться и не хватило профессионализме Митрофанову А.А. Или, тут что-то другое ?

Запрос по изложенным в публикации фактам редакция посылает в центральный аппарат МВД РФ.