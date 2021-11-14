Ищет полиция и ... не может найти

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В  этом доме в селе Новоскатовка  длительное время находясь в федеральном розыске жил Алексей Резник . Тут его часто навещал его отец , а так же  приезжал за очередным вознаграждениям адвокат Володичев Олег,  который организовал схемы по заказу Мухитдинновой по максимальному отъему денег у «Торэкс» ( об этом  расскажем уже скоро и подробно  ). Домик этот,  знают все,  кроме  управления уголовного розыска  ГУ МВД  по Саратовской  области под руководством подполковника Андрея Идольского. А   этот   гражданин  на снимке- Валерий ,  хозяин дома в Саратовской области,    где длительное время скрывался  от правоохранительных органов сын  Президента  СЭПО   - находящийся в федеральном розыске Алексей Резник , и который продолжает руководить он-лайн оборонным предприятием СЭПО.

 Алексей Резник, сын знаменитого папы и  ныне Президента СЭПО  Евгения Резника уже три года находится в федеральном розыске. Но… одновременно с этим,  пока его ищет полиция,  он работает на СЭПО. И за весь период, что бегает от полиции… ему на банковскую карту поступило около 40 миллионов рублей за  работу на предприятии.

Похоже на бред, но это так,  и это отражено в недавнем постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 5 июля 2021 года. Постановление  подписано старшим оперуполномоченным ОЭБ и ПК УМВД России по г. Саратову старшим лейтенантом полиции Митрофановым А.А.  Утверждено  это постановление начальником полиции УМВД России по городу Саратову полковником полиции А.Н. Соловьевым.

В январе 2018 года  Резник А.Е.  был уличен в городе Кизляр  сотрудниками СК СУ   при участии сотрудников УФСБ РФ в передаче взятки  должностному лицу  (сотруднику полиции) денежных средств в особо крупном размере.  После возбуждения уголовного дела Резник А. Е. прямо  перед  своим задержанием  скрылся. В  связи с этим, он был  объявлен в федеральный  розыск по обвинению в даче взятки по ч. 5 ст. 291 УК РФ.

С тех пор и бегает сын Президента СЭПО Алексей Резник  по стране.  Но, бегает не без пользы для себя, если верить документам, если верить  показаниям папы, бухгалтера и сотрудника кадрового отдела СЭПО. Если им всем верить, то  скрываясь от правоохранительных органов,  он вполне легально работает на СЭПО и получает зарплату, да и еще многомиллионную!

Саратовская полиция занялась изучением этого феномена 21 октября 2020 года  после поступившего заявления в полицию  по факту неправомерных действий должностных лиц ООО «СЭПО-ЗЭМ» и АО «СЭПО» ( КУСП № 16813 от 21.10.2020).

Из заявления следовало, что должностные лица ООО «СЭПО-ЗЭМ» ( директор Е.П. Резник) и АО «СЭПО» ( генеральный директор Е.П. Резник) действуя из личной заинтересованности в период с июня  2018 года по февраль 2020 года  незаконно начисляли и выплачивали заработную плату сотруднику этих организаций- Резнику Алексею Евгеньевичу, который, фактически не  работал, но получил около 40 миллионов рублей.  То есть, отец,  и  директор двух предприятий выплачивал   сыну  заработную плату за то что тот не работал а находился в федеральном розыске( находится в нем и сейчас).

В полицию был приглашен и там опрошен  генеральный директор ООО «СЭПО ЗЭМ»   Резник Е.П. Он пояснил, что    Резник А.Е., то есть его сы,  в период с июня 2018 года по февраль 2020 года находился в командировке в городе Москве. Там, со слов Резника старшего  его сын и работал: участвовал в переговорах  по заключению новых контрактов, занимался  проработкой вопросов ценообразования  на предприятии и выполнял иные обязанности.  И одновременно с этим находился в федеральном розыске, о чем  папа вроде бы как и не знает.

При этом, есть соответствующие приказы о направлении Резника А.Е. в командировку,  есть в наличии авансовые отчеты Резника А.Е., есть отчеты о проделанной работе Резником А.Е.

Одно из двух: или эти отчеты липовые, чтобы имелись  как бы  законные основания  выплачивать столь огромную зарплату Резнику Е.П., или  такие документы на самом деле подтверждают факт работы в Москве  Резника Е.П. Но если  последнее  верно, то  возникает вопрос к правоохранительным органам: «Почему находящийся в федеральном розыске Резник Е.П. и совершенно открыто и легально по заданию СЭПО работавший  два года  в Москве не был задержан?». Возникает и вопрос к руководству СЭПО ( то есть к отцу) :»Почему в органы полиции не было сообщено о месте нахождения находящегося в федеральном розыске А.Е Резника?».

Но вот еще,  что более всего поражает воображение!  На вопрос следователя Митрофанова А.А., известно ли  Резнику – старшему  что-то о местонахождении его сына, папа взял… ст. 51 Конституции РФ. То есть,  отказался отвечать, словно бы речь идет о великой тайне.  Как же это все понимать? С одной сторон,  Резника- младшего если верить документам.  Предприятие которым руководит Резник- старший,   отправляет  в Москву работать и выплачивает ему зарплату,  а с другой стороны- Резник старший отказывается отвечать на вопросы следователя о местонахождении   своего сына,  находящегося по его же заданию в  «командировке».

«Подпели» своему руководителю  Резнику Е.П. и его подчиненные.  Так,  начальник труда и заработной платы  ООО «СЭПО- ЗЭМ»  Иванова С.А. пояснила следователю  что в период 2018 года по февраль 2020 года в табелях учета рабочего времени ООО «СЭПО- ЗЭМ» ставилась отметка о ежедневной работе Резника А.Е. в  количестве 8 часов. При этом, эта отметка проставлялась на основании приказов, издаваемых в ООО «СЭПО- ЗЭМ» « о направлении в командировку Резника А.Е.» в  город Москву.

Человека ищут правоохранительные органы, что он находится в федеральном розыске, а его отправляют в командировку!

Заместитель главного бухгалтера Колесникова Л.А. пояснила следоватлю, что ч 2017 года по январь 2020 года между  АО «СЭПО»  в лице Резника Е.П. и Резником А.Е., то есть, между отцом и сыном. Заключались договоры возмездного оказания услуг  по разработке Резником младшим финансово-экономической политики и стратегии организации, анализу и оценке финансовых рисков, контролю за финансовой дисциплиной. Все это разрабатывал, со слов Колесниковой  Резник- младший- великий экономист стратег. При этом, скрывался от  правоохранительных органов. Находясь в федеральном розыске. А руководство завода,  все это врем  его покрывало,  «отправляя в командировки».

Действительно,  бред. Как установлено следователем Митрофановым,  с  начала объявления   Резника А.Е в федеральный розыск и по настоящее время   денежные средства поступали на  банковскую карту Резника А.Е ( в том числе и заработная плата). Но… деньги с карты Резник А.Е не снимал, все они- находятся на  его лицевом счете. Понятно, конспирация- прежде всего!.В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела  Митрофанов А.А.  пишет, что «опровергнуть факт того, что Резник А. Е. исполнял свои трудовые обязанности в ООО «СЭПО- ЗЭМ» не представилось возможным».

Значит, работал, и находился в командировке в Москве? Исследовав все эти «факты» следователь  отказывает в возбуждении уголовного дела. Не смог разобраться и не хватило профессионализме  Митрофанову А.А. Или, тут что-то другое ?

Запрос по изложенным в публикации фактам редакция посылает в   центральный аппарат  МВД РФ.