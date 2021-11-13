  • Вы здесь:  
  • Главная /
  • Главная /
  • Судьбу СЭПО решали на секретном совещании на Кипре

Судьбу СЭПО решали на секретном совещании на Кипре

Информация о материале

Рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Публикуем протокол совещания на Кипре из которого становится видно,  что ожидает   СЭПО в ближайшем будущем.  На схеме показан  план дальнейшей "плавной" ликвидации завода СЭПО

                               Протокол совещания

                                3 марта 2021 года                                              

 

Присутствовали:

Венидиктов А.Т.

Венидиктов А.А.

Резник А.Е. (онлайн)

Харзова О.

Скрипник Л.

Бенефициары  ТД– Резник Е. 51% (Парнер1), Венидиктов А. 49% (Партнер 2)

 

Достигнуто соглашение по следующим вопросам:

 

  1. Партнеры приняли решение утвердить бюджет ООО «Крокус» на 2021 год;

        Начать финансирование Крокуса – первые три месяца

        Заключить договор аренды офиса -Москва

       Прочие организационные вопросы – Скрипник Л. 

 

  1. Поручить Харзовой О. разработать 4 договора:
    • дистрибьюторский договор /соглашение между ООО «СЭПО-ЗЭМ» и ООО «Крокус»;
    • договор поставки ООО «СЭПО-ЗЭМ» (поставщик) и ООО «Крокус» (покупатель);
    • договор поставки ООО «Крокус» (поставщик) и ООО «СЭПО-ЗЭМ» (покупатель);
    • договор поручения (размещение информации об ООО СЭПО-ЗЭМ на торговых площадках, участие в торгах от имени ООО СЭПО-ЗЭМ в качестве заказчика, в качестве поставщика товаров, консультирование, подготовка обязательных документов, ЭЦП по доверенности);
  2. Технические вопросы:
  • Предоставить Партнеру 2 коммерческую информацию (цену покупки компрессов у производителя («Атлант»), прочие условия поставки в срок до 04.03 – Резник А.
  • Предоставить Партнеру 2 информацию по техническому переустройству холодильника с 220 Вт на 110 Вт, возможным поставщикам компрессоров 110 Вт в срок до 04.03 - Резник А.
  • Предоставить Партнеру 2 коммерческую информацию (цену покупки, спецификацию, условия поставки) на АВС-пластик, рулонную сталь в срок до 04.03. - Резник А.
  1. Поручить директору Скрипник Л. сформировать план продаж в срок до…   
  2. Р.S. Все публикуемые материалы и документы направляются редакцией в  Следственный комитет РФ, в  ФСБ РФ, Генеральную прокуратуру РФ и  МВД РФ. 