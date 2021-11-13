Судьбу СЭПО решали на секретном совещании на Кипре

договор поручения (размещение информации об ООО СЭПО-ЗЭМ на торговых площадках, участие в торгах от имени ООО СЭПО-ЗЭМ в качестве заказчика, в качестве поставщика товаров, консультирование, подготовка обязательных документов, ЭЦП по доверенности);