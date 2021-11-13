Судьбу СЭПО решали на секретном совещании на Кипре

Публикуем протокол совещания на Кипре из которого становится видно, что ожидает СЭПО в ближайшем будущем. На схеме показан план дальнейшей "плавной" ликвидации завода СЭПО
Протокол совещания
3 марта 2021 года
Присутствовали:
Венидиктов А.Т.
Венидиктов А.А.
Резник А.Е. (онлайн)
Харзова О.
Скрипник Л.
Бенефициары ТД– Резник Е. 51% (Парнер1), Венидиктов А. 49% (Партнер 2)
Достигнуто соглашение по следующим вопросам:
- Партнеры приняли решение утвердить бюджет ООО «Крокус» на 2021 год;
Начать финансирование Крокуса – первые три месяца
Заключить договор аренды офиса -Москва
Прочие организационные вопросы – Скрипник Л.
- Поручить Харзовой О. разработать 4 договора:
- дистрибьюторский договор /соглашение между ООО «СЭПО-ЗЭМ» и ООО «Крокус»;
- договор поставки ООО «СЭПО-ЗЭМ» (поставщик) и ООО «Крокус» (покупатель);
- договор поставки ООО «Крокус» (поставщик) и ООО «СЭПО-ЗЭМ» (покупатель);
- договор поручения (размещение информации об ООО СЭПО-ЗЭМ на торговых площадках, участие в торгах от имени ООО СЭПО-ЗЭМ в качестве заказчика, в качестве поставщика товаров, консультирование, подготовка обязательных документов, ЭЦП по доверенности);
- Технические вопросы:
- Предоставить Партнеру 2 коммерческую информацию (цену покупки компрессов у производителя («Атлант»), прочие условия поставки в срок до 04.03 – Резник А.
- Предоставить Партнеру 2 информацию по техническому переустройству холодильника с 220 Вт на 110 Вт, возможным поставщикам компрессоров 110 Вт в срок до 04.03 - Резник А.
- Предоставить Партнеру 2 коммерческую информацию (цену покупки, спецификацию, условия поставки) на АВС-пластик, рулонную сталь в срок до 04.03. - Резник А.
- Поручить директору Скрипник Л. сформировать план продаж в срок до…
- Р.S. Все публикуемые материалы и документы направляются редакцией в Следственный комитет РФ, в ФСБ РФ, Генеральную прокуратуру РФ и МВД РФ.