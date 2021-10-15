Кто Вы, врио главы Макаров?

Петровский район еще не раз вспомнит бывшего главу района Фадеева: «белого» и «пушистого». Особенно комфортно с ним было работать местному политбомонду, представителям бизнеса, особо известным фермерам. Скучать по нему будут.

А вот теперь, как говорится, получите «кота в мешке», то бишь, «Макарова в мешке» из Пензы. Кто он, и что он? Что ждать местным ребятам от пришлого пензяка?

Пензенские СМИ достаточно много и подробно писали об этой весьма неоднозначной фигуре. Официально, Макаров чист перед законом, и ушел из команды арестованного за взятки бывшего губернатора Белозерцева сам и по собственному желанию. Но много ли вы знаете чиновников, которые оторвались бы от бюджетного корыта по собственному желанию?

В Пензе Макаров попал в ряды «зачищаемых». Вот, открываем одну из газет и читаем в выпуске от 13 мая : «Зачистка продолжается: очередной ставленник Ивана Белозерцева уволен из мэрии Пензы. Кто следующий?» И читаем далее:

«Первый заместитель главы администрации Пензы Виталий Макаров уволен по собственному желанию. Он стал уже вторым заместителем Андрея Лузгина, покинувшим пост после обвинений врио Олега Мельниченко в коррупции. На смену придут чекисты?».

Такому, весьма недвусмысленному вопросу про чекистов, в сторону Макарова предшествовало одно интересное событие.

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко 12 апреля на очередном совещании в пензенском правительстве попенял мэру Пензы на наличие заместителя, причастного к коррупции. Но имени коррупционера врио не назвал, отметив лишь, что тот «предлагал свои услуги за 10 млн рублей», и в отношении него правоохранителями начата проверка. Как отмечал «Ъ», Мельниченко попросил мэра Пензы Лузгина уволить этого чиновника. На тот момент в замах у мэра числились Виталий Макаров, Сергей Волков, Магомед Агамагомедов и Герман Дорофеев. На кого же намекал врио губернатора? Вариантов всего два: или Макаров, или Дорофеев?

Уже на следующий день после того совещания у врио губернатора был расторгнут контракт с Германом Дорофеевым, заммэра по экономике и развитию предпринимательства.

А Макаров уволился вслед за Дорофеевым.

Так о каком коррупционере говорил врио губернатора Мельниченко? О Дорофееве, или о Макарове? Так, или иначе, уволились оба. Значит, виноваты оба? Если бы все было чисто у Дорофеева и у Макарова, были ли у них основания для увольнения по «собственному желанию»?

Макаров в команде губернатора Белозерцева оказался в 2015 году, заняв кресло заместителя управления внутренней политики правительства. В октябре 2017 года он был утвержден на пост мэра г. Сердобска. Там он отличился постоянным участием во всевозможных экономических форумах, причем в составе делегации Белозерцева. Этот факт местные СМИ связывали с намерением региональной власти сотворить с Сердобском «экономическое чудо», вытащив его из затяжной депрессии, которому был присвоен статус ТОСЭР. Но ничего особенного там Макаровым сделано не было. У Петровска тоже статус ТОСЭР, и как тут покажет себя Макаров? Будет тоже, как и Фадеев разъезжать по форумам, проматывая командировочные?

Макаров для Петровска человек чужой. А здесь чужаков не любят. К Макарову даже и не будут приглядываться местные чиновники, депутаты, бизнесмены: они найдут способ «подмять» чужака, и в этом можно не сомневаться. Будет ли сам Макаров пытаться с местными «деловыми» навести мосты и выстроить деловые отношения? Как сам будет относиться к своей новой должности? Как к временной работе, где просто надо будет отсидеться, или на самом деле, будет нацелен на результат в работе? Последнее по нашему мнению совершенно исключено. Петровск загнется еще больше: без знания местной специфики Макаров ничего позитивного не сделает.

Но вот что интересно, и что не афишировали особо : Макаров уже с июня работал советником губернатора Радаева. Что он губернатору советовал? Или, просто проедал бюджетные деньг, сидя на окладе? Чем занимался советник губернатора Макаров долгих четыре месяца? Полагаем, что он просто ждал назначения в район. Причем, хотел в Аткарский вначале, а не в Петровский. На сайте администрации Петровского района уже висит биография ВРИО главы Петровского муниципального района, где указано в последних строчках:

«С июня по октябрь 2021 года - советник Губернатора Саратовской области. В октябре 2021 года назначен на должность первого заместителя главы администрации Петровского муниципального района Саратовской области по общим вопросам».

И вот еще немаловажный вопрос: где Макаров будет жить? В Петровске, или неужели, будет ездить на работу из Пензы, прожигая бюджетные деньги на бензин? Что-то нам подсказывает, что именно так и будет.

Между тем в Пензе у семьи Макарова достаточно много недвижимости, а вот в Петровске пока нет.

Много ли наработает в Петровском районе такой глава? Неужели среди своих, петровских не нашлось достойных?