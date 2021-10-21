Почему в отношении приставов Октябрьского РОСП г. Саратова не возбуждают уголовное дело?

Хорошо еще, что у некоторых приставов нет швабры! Эта история с приставами из Октябрьского РОСП, которые серьезно изувечили человека 16 апреля сего года при свидетелях, один в один похожа на те жуткие истории о пытках в ИТК Саратовской области, о которых сегодня сообщают СМИ. Одна только разница в истории с приставами: в ней нет швабры.

Остальное все есть. И есть самое главное, что объединяет и истории в ИТК, и историю с приставами, о которой мы расскажем - полнейшее нежелание руководства, что в УФСИН по Саратовской области, что в УФССП по Саратовской области, наводить порядок в своих рядах, убирать грязь со своих мундиров, очищать свои ряды от негодяев. Полнейшее игнорирование, как будто бы ничего не происходит. Но как говорится, и вода камень точит, и веревочке, сколько не виться, а конец будет: но не понимает упрямое руководство, что если во время не принимать мер к своим подчиненным, то потом полетят их погоны и их головы, что и подтверждает история с УФСИН.

Все. Абсолютно все, от самого верхнего начальника и до самого рядового подчиненного ( оперативник, пристав), повязаны круговой порукой. Это русская традиция и черта: рука руку моет, ворон ворону глаз не выколет. Круговая порука и есть главная соучастница всех преступлений и правонарушений.

И круговая порука, и нежелание «выметать сор из избы», становятся главной причиной, того, что в колониях пытают людей, и что те же приставы, выламывают руки безоружному и беззащитному человеку, делая его недееспособным. При этом, молчали и молчат все подряд: и руководство, и так называемые «общественники» «лизоблюды», и уполномоченные всего и вся разных мастей, и прокуратура, и следственные органы. Тотальное, глухое и преступное бездействие. Круговая порука.

Один в один и история с приставами Октябрьского РОСП Саратова. Разница в том, что в руках преступников из ИТК была швабра, а у приставов- наручники. Но и ими, если «умело» пользоваться, можно на всю жизнь изувечить человека и сделать его даже инвалидом.

И страшно осознавать, что те приставы, которые искалечили человека, в данном случае гражданина Бондарева В.В., сегодня продолжают исполнять свои служебные обязанности. И страшнее всего еще то, что руководство УФССП по Саратовской области, похоже, абсолютно не волнует, кто служит в их рядах: законопослушный пристав, или откровенный негодяй, способный изувечить человека при исполнении служебных обязанностей. Свидетельство тому- формальные, отписки, получаемые и на запросы СМИ.

Заявление Бондарев В.В. о неправомерных действиях сотрудников РОСП Октябрьского района г. Саратова написал 17 апреля.

Заявление лежало без движения целых два месяца и ходило по районным следственным комитетам, пока, наконец, не попало в Ленинский СК следователю Глухову Н. А. Сегодня 21 октября, никакого движения нет, да и уголовного дела нет. Зато есть пострадавший Бондарев В.В, которому хирург написал направление в больницу: с кистями рук и сосудами большие проблемы. И возникли они как раз в день «общения» Бондарева В.В. с приставами Октябрьского РОСП 16 апреля, когда ему надели наручники и стали выламывать, выгибать руки. Фамилия одного из приставов- Чумаков, второго Бондарев не помнит по фамилии.

В тот день, 16 апреля 2021 года приставы Октябрьского РОСП, когда пришли к дому Бондарева В.В. для исполнения решения суда о сносе части забора дома.

Как повели себя следственные органы после регистрации заявления от Бондарева В.В.? Следователь из Октябрьского следственного отдела (Калинин) по факту избиения Бондарева В.В. приставами Октябрьского РОСП говорит: « А что? Избили? У нас много дел, нет времени этим заниматься».

Вот что по мнению следователя есть «х…», о которой сам пострадавший Бондарев В.В. рассказывает так:

« Я сделал замечание приставам, чтобы они аккуратнее ломали забор, потому что можно повредить дерево, но мне сразу же закрутили за спину руки и надев наручники сильно ударили по ним. После этого мне начали выламывать пальцы, локтевые суставы, плечи. Когда только подбежали мои дети начали кричать «Что вы творите», силовики подняли меня и начали душить. Несколько раз я терял сознание. Под давлением родственников наручники сняли. Руки опухли и дочь повезла меня в травмпункт, где сняли побои и был зафиксирован перелом левой кисти который был при скручивании кисти".

17 апреля Бондарев написал в Октябрьский РОВД ( ОП-5) заявление о возбуждении уголовного дела по факту превышения полномочий и взял направление в судебно-медицинскую экспертизу. Где ему сняли все побои. В итоге: через два месяца он узнал, что дело передано в СО СК по Октябрьскому району Калинину Д.А. Прошло уже полгода! Не возбуждено даже уголовное дело, хотя все признаки преступных действий налицо! Приставы, которые выламывали руки Бондареву В.В. продолжают работать. Руководство УФССП даже не посчитало нужным провести внутренне служебное расследование!

Видимо, произошедшее с этим человеком есть обычная история?

На запрос СМИ- реакция нулевая. Так же было в случаях с пытками в колониях: журналисты били тревогу, но никто не реагировал.

В электронную приемную ФССП России 20 сентября 2021 года было направлено обращение главного редактора «Саратовского репортера» Михайлова С.Ю. по поводу фактов превышения своих полномочий приставами и факта избиения приставами Октябрьского РОСП Бондарева В.В.

Обращение из центрального аппарата было перенаправлено в Управление ФССП по Саратовской области. А уже отсюда, обращение главного редактора Михайлова С.Ю. было направлено... в РОСП Октябрьского района. К которому, собственно все претензии. Тем самым, редакции и Бондареву В.В. дали понять: руководство Управления ФССП по Саратовской области этот вопрос не интересует. Ну, а если завтра приставы Октябрьского РОСП уже не руки выломают человеку, а убьют человека? То есть, выломать руки и сделать инвалидом - это нормально?

Из РОСП Октябрьского района ответ пришел удивительный. Главному редактору «Саратовского репортера» сообщалось, что ему «необходимо представить надлежащим образом оформленную доверенность», и что «рассмотрение иных вопросов, указанных в обращении, к компетенции Октябрьского РОСП г. Саратова не относятся».

А кому же тогда, и зачем заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по субъекту Российской Федерации Ширинов В.Н. направлял обращение редактора СМИ Михайлова С.Ю. « О действии судебных приставов по ОПДС при осуществлении привода…», если те сообщают в ответ, что «рассмотрение иных вопросов, указанных в обращении, к компетенции Октябрьского РОСП г. Саратова не относятся»?!

К кому эти вопросы «относятся»? В чьей «компетенции» жизнь, здоровье, безопасность граждан, которые ежедневно вынуждены общаться с приставами, которые могут запросто искалечь руки человеку, и при этом оставаясь безнаказанными? Редакция направляет повторное обращение в Центральный аппарат Федеральной службы судебных приставов.