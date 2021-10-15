С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

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Редакция областной общественно-политической  газеты «Саратовский репортер» от имени своих многочисленных читателей от души поздравляет с Днем рождения   Турпала Хайдаровича Азиева!

Мы желаем,  в первую очередь, крепкого здоровья- ведь впереди у  этого уважаемого человека  много  важных дел!  В  Саратове не первый год работает  региональное представительство известной во всем мире французской независимой компании CAUSSADE SEMENCES Group, специализирующейся на селекции и производстве семян широкой линейки сельскохозяйственных культур и     возглавил которое   известный в Саратовском регионе и за его пределами    Азиев Турпал Хайдарович.

 Долгое время он был представителем Главы Чеченской республики в Саратовской области. Потенциал и возможности  Турпала Хайдаровича  Азиева  были оценены по достоинству,  и  он,  возглавив представительство в Саратовском регионе такой известной компании,  сумел вывести ее работу на высокий уровень. 

Желаем  Турпалу Хайдаровичу  достижения максимально  значительных результатов в его  важной работе, которая  так необходима   Саратовскому региону и его сельхозпроизводителям.

Еще раз, от души - здоровья,   счастья Вам и Вашей семье, и  чтобы все цели и задачи, все мечты, которые Вы ставите перед собой,  обязательно   стали реальностью!