С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Редакция областной общественно-политической газеты «Саратовский репортер» от имени своих многочисленных читателей от души поздравляет с Днем рождения Турпала Хайдаровича Азиева!

Мы желаем, в первую очередь, крепкого здоровья- ведь впереди у этого уважаемого человека много важных дел! В Саратове не первый год работает региональное представительство известной во всем мире французской независимой компании CAUSSADE SEMENCES Group, специализирующейся на селекции и производстве семян широкой линейки сельскохозяйственных культур и возглавил которое известный в Саратовском регионе и за его пределами Азиев Турпал Хайдарович.

Долгое время он был представителем Главы Чеченской республики в Саратовской области. Потенциал и возможности Турпала Хайдаровича Азиева были оценены по достоинству, и он, возглавив представительство в Саратовском регионе такой известной компании, сумел вывести ее работу на высокий уровень.

Желаем Турпалу Хайдаровичу достижения максимально значительных результатов в его важной работе, которая так необходима Саратовскому региону и его сельхозпроизводителям.

Еще раз, от души - здоровья, счастья Вам и Вашей семье, и чтобы все цели и задачи, все мечты, которые Вы ставите перед собой, обязательно стали реальностью!