Лучший подарок для губернатора Радаева в этот день

Один известный адвокат взбудоражил умы пожилых людей из России. На днях он сообщил, что пожилые люди ко дню своего непонятного праздника – Дня пожилого человека, получат единовременные денежные пособия, или просто подарки. Многие этому поверили. Кроме самых высокопоставленных чиновников РФ. Они тут же отреагировали и сообщили, что федеральное законодательство этого не предусматривает, но региональные власти могут себе это позволить, если, конечно, имеет излишки местный бюджет. Как надо понимать, в Саратовской области этих излишков нет.

В связи с этим, несколько дней одолевают вот такие мысли. А в каком возрасте человек переходит в разряд пожилого человека? И найти ответ на интересующий вопрос можно без всяких трудностей. Достаточно «забить» его в Яндексе. И вот он, этот ответ. Оказывается, пожилой возраст начинается ровно с 60 лет, и длится, тьфу, тьфу, до самой смерти, проходя за это время несколько этапов развития. Психологи различают раннюю (60 – 75 лет), среднюю (75 – 90), глубокую старость, или долгожительство – после 90 лет.

Жалко, конечно, что наши, саратовские, пожилые люди к своему празднику не получат денежной прибавки. Может быть, некоторые из них получат ценные, как их называют, подарки, или, как обычно, кулёчки с тушенкой – сгущенкой, да пачкой гречки и макарошек с непременным довесом – бутылкой водки. Говорят, волонтёры, которых уже с год не видно и не слышно, а они шустро бегали в начале пандемии в прошлом году, готовы в поход по квартирам ветеранов, соскучились по настоящей работе. Только, опять же, на что покупать эти подарки – денег нет?! И взять неоткуда.

И только один человек в Саратовской области получит лучший и достойный подарок ко Дню пожилого человека. Он родился второго апреля 1961 года в Хвалынском районе. Ровно полгода назад он перешел в категорию пожилых людей, и ему исполнилось шестьдесят лет. Но, занимая высокий пост, было бы неприлично самому себе в день рождения сделать самый большой подарок. Его неправильно поняли бы и товарищи по работе, и товарищи по партии «Единая Россия», особенно в Государственной думе, и, конечно, наш благословенный земляк – спикер. Никто бы тогда не понял его поступка. А вот на День пожилого человека этот подарок сделать можно. И даже нужно. Кто это сделает, если не он, который впервые отмечает День пожилого человека?

Да и кто в этом упрекнет пожилого человека, который ещё не достиг пенсионного возраста, но в разряд пожилых людей все же вошел? Как тут не вспомнить пионерское: «Молодым везде у нас дорога! Старикам везде у нас почёт!» Жаль, конечно, что не пенсионер. Тут бы пенсия и надбавка к ней, которая будет сравнима с размером пенсии, оклад и надбавка к окладу в 25 процентов, и премия к окладу в семьдесят процентов. Живи, да радуйся, участвуй в открытии самых дорогих объектов области по различным программам! В этом году новый пляж в Саратове открывал, парк Покорителей космоса в Энгельсе. Если повезет, не подведут подрядчики, не обнаружатся изъяны типа того, что было – плитку положили, а теплотрассу проложить забыли, то откроет здание цирка Арт – Алле в Марксе. Там и другие объекты на подходе. Лишь бы в зиму войти вовремя: там Бусаргин со всех «стружку снимает», а он с Бусаргина.

Справедливости ради, надо сказать, что он не один получит щедрый подарок ко Дню пожилого человека. Успел все – таки до прихода знаменитой пенсионной реформы на назначение пенсии в ранней старости его верный помощник, правая рука Игорь Пивоваров. Ровно через месяц, первого ноября будет ровно четыре года, как Игорь Иванович получает заслуженную пенсию. Он также, впрочем, как и пенсионер, спикер облдумы Александр Романов, получит надбавку к окладу и 70 % премиальных от оклада. И жизнь наладится, заиграет новыми цветами радуги.

С праздником, Валерий Васильевич!

С Днём пожилого человека!

Салимжан ГАЙСИН