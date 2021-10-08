"ОШИБКА ПРОКУРОРА"

Больше 13 лет прошло после убийства в Саратове прокурора Евгения Григорьева. Об этом уже многие забыли, и только осталась улица его имени. Как на самом деле был убит прокурор и кто его «заказал»?

В распоряжении редакции газеты «Саратовский репортёр» оказалась интересная рукопись под названием «Ошибка прокурора», и редакция на законных основаниях стала обладателем права на издание книги. Рукопись принадлежит известному в Саратовской области журналисту и писателю Салимжану Гайсину, который в начале нулевых стал популярен благодаря своему политическому детективу «Охота на президента» в двух книгах, и книге современной сатиры «Записки из сумасшедшей администрации».

В 2008 году один известный саратовский адвокат защищал в суде Салимжана, которого обвинял по статье «Клевета» небезызвестный Алексей Березовский. Дело развалилось, и стороны пришли к мировому соглашению. В то же время, тот известный адвокат был защитником Алексея Максимова, владельца завода «Серп и Молот», обвиненного тогда в убийстве прокурора Григорьева. Между адвокатом и журналистом сложились дружеские отношения, и тогда у них родилась своя версия убийства прокурора, которая была совершенно иной, чем версия официальная. В канву политической повести и легла та «неофициальная версия».

Знали об этой рукописи сам Алексей Максимов и отец прокурора Федор Григорьев. Причем, Максимов был готов профинансировать издание книги, но… он умер в Бутырке при загадочных обстоятельствах, и книга не увидела свет.

В книге рассказывается о том, как в какой -то области реализуются социальные проекты, раскрываются схемы «откатов» за получение подрядов на строительство ФОКов, домов престарелых, общежитий для ВУЗов…Среди персонажей- вице-спикер, депутат областной думы, владельцы крупных строительных кампаний. Прокурор области и его сотрудник раскрывают преступную схему отмывания многомиллиардных сумм, планируют возбудить уголовное дело в отношении известных политических личностей. Но прокурор не успевает это сделать, так как становится жертвой покушения. Интересные события, с интересными, живыми характерами происходят в областном центре, в Казани, Москве, других местах. Многое узнаваемо. Совпадения, как пишут в таких случаях авторы политических детективов, «случайны».

Но эта политическая повесть, как мы полагаем, имеет право на то, чтобы быть изданной.

На сегодняшний день книга сверстана и редакция газеты «Саратовский репортёр» ищет серьезного и авторитетного издателя для выпуска этого художественного произведения.