Племзавод "Вонючий": "общественный туалет" на въезде в Маркс

Отвратительный, противный и тошнотворный запах на въезде в Маркс давно стал визитной карточкой этого города. А появился он после того, как напротив села Павловка был построен племзавод «Трудовой». Государство вложило многомиллионные инвестиции в частный бизнес Байзульдинова, и в степи, справа от дороги ведущей в Маркс, появился огромный, современный племзавод.

И все было бы хорошо, но вот запах! И теперь, вместо того, чтобы дышать свежим воздухом, жители Павловки уже многие годы просыпаются, засыпают, живут и работают с этим запахом, идущим со стороны племзавода. По научному это называется, как отходы жизнедеятельности животных, а по-простому - коровье дерьмо.

Возможно, что самому хозяину племзавода Байзульдинову вполне нравится этот запах, и он к нему привык. Однако, люди не перестают жаловаться: дышать невыносимо, особенно когда дует ветер в сторону села и города. По просьбе жителей Маркса наш корреспондент побывал вчера возле племзавода и понюхал, как пахнет частный бизнес, то есть - племзавод. Видео на эту тему можно посмотреть на ленте телеграмм канала «На самом деле» от 30.09.2021 г.

Действительно, очень неприятно, как будто бы находишься в общественном неприбранном туалете. Вопрос по поводу запаха поднимался жителями много раз, и это явление в Марксе некоторые общественники даже называют экологической катастрофой. Заражается почва, уничтожают природу, а теперь- до воздуха уже добрались!

А вдруг, например, поедут серьезные государственные люди мимо Маркса, или инвесторы? Что их встретит уже на подъезде к этому замечательному городу? Запах коровьего дерьма!

Несколько лет назад на завод выезжала комиссия, состоявшая из чиновников администрации, депутатов, общественников. Тогда председатель Совета директоров племзавода „Трудовой“ Сырем Байзульдинов показал, как работает технология хранения, переработки и вторичного использования жидких и твёрдых отходов.

Да, действительно, на территории установлено современное немецкое оборудование по прессованию, переработке твёрдых отходов в подстилку для животных, которая вроде бы, не имеет запаха. Субстрат хранится на территории комплекса и используется как вторичное сырьё. Вот что писала в отчете по результатам той выездной комиссии местная газета «Воложка» (учредитель Администрация Марксовского муниципального района):

«Жидкие отходы собираются в двух прудах-накопителях ёмкостью 70 тысяч кубометров, откуда по гибким трубопроводам специальным приспособлением, прикреплённым к трактору, путём разбрызгивания вносятся на поля как органическое удобрение. Запах органики при этом присутствует только в пределах 20−30 метров от внесения».

Но, несмотря на «немецкое оборудование» запах присутствует и никуда не исчезает. Почему? Похоже, собственника этот вопрос не волнует: в его кабинете кондиционер.

Но как другие люди? Кто о них подумает, и кто обеспечит им достойную и комфортную среду обитания и самое главное: право дышать свежим и чистым воздухом?!

Полагаем, что этот вопрос находится в компетенции прокуратуры. Поэтому, наша редакция направляет редакционный запрос по данному факту лично прокурору Саратовской области С.В. Филипенко.

Ведь вопрос важный, и он касается здоровья наших граждан, что особенно важно сейчас, в период пандемии.