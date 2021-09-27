После выборов: Стрелюхин продолжает контролировать, Радаев продолжает обещать, Дулепин продолжает обманывать...

«Работал в Марксовском районе, осмотрел строительные площадки стадиона «Старт», цирка «Арт-Алле» и ход благоустройства «Хлебной пристани» сообщает в своем инстаграмм Стрелюхин. Теперь это у депутата ГД называется «работой»: приехать и посмотреть. А потом- сделать запись на странице инстаграмм: «Вынужден отметить, что отставание от графика наблюдается на всех объектах. В цирке необходимо в ближайшее время организовать пуск тепла, чтобы продолжать отделочные работы. В таких условиях люди работать не могут, и достойное качество работ при низких температурах обеспечить не получится. Кроме того, в течение 2 дней должен быть составлен график производства – прописаны сроки по каждому виду работ, средства и физические объемы. Есть вопросы по техническому обеспечению сцены, которые следует срочно рассмотреть проектному институту, заказчику и региональному министерству культуры».

Еще раньше, в марте и в августе 2021 года тут побывал губернатор Радаев и вот что пообещал: «Объект в высокой степени готовности, вокруг него уже должен быть порядок. Цирк надо заканчивать как можно быстрее, так как за исключением сцены, здание практически готово. Совместно с муниципалитетом нужно завершать работы по благоустройству, пока не пошли дожди. Срок сдачи – 15 сентября!».

Сегодня- 27 сентября и в чем оказался прав губернатор Радаев- пошли дожди и льют второй день.

Эти объекты в Марксе строит господин Дулепин и его фирма СК «Система». Та самая, на которую было заведено уголовное дело: правоохранители насчитали завышение стоимости работ при строительстве детсада "Мадагаскар" в Ленинском районе Саратова на 2,5 млн руб. Однако, и Радаев, и Стрелюхин, считают, что это нормально, и такой фирме можно доверять строительство важных социальных объектов, как в Марксе.

У областной власти и у «кураторов» Дулепина на него особые виды: его "продвигают» в областную думу следующего созыва. Ну, как застройщик, да без мандата? Тем более, что Воробьев ушел в ГД из облдумы.

Сам же Дулепин на словах сознает, что надо работать и не срывать сроки. Вот как он сам говорил об этом в интервью МК в Саратове в начале этого года: «На мне лежит колоссальная ответственность за ввод объектов в эксплуатацию точно в срок, и нецелевое использование средств в принципе невозможно…».

Оказывается, возможно, как видно по Марксу.

Все ясно: выборы прошли, можно и объекты срывать, и приезжать снова контролировать, как вот это делает Стрелюхин. А когда же дела реальные начнутся, которым люди «верить должны», что их и призывает делать наш великий земляк?

Что еще можно добавить к сказанному? Жители города Маркс возмущены двумя обстоятельствами по строительству цирка.

Первое – цирк больше похож на здание администрации района, где работает главой Дмитрий Романов. В первоначальном варианте проекта был запланирован купол цирка, который неизвестно куда исчез. Говорят, он понадобился для другого цирка и в другом областной центре.

Второе – весь город увидел, как перед зданием строящегося цирка уложили тротуарную плитку на огромной площади. А потом её разобрали. Оказывается, в цирк забыли провести теплоснабжение!?

Жители города ещё не знают, что в здании цирка не будет полноценной арены, которая является основным атрибутом во всех цирках мира: они даже строятся по одному стандарту: и покрытие арены, заградительные сооружения и даже диаметр арены. Ничего этого нет, а будет просто сцена, которая, говорят, даже меньше размерами, чем в Центральном Доме культуры, где ныне выступают артисты цирка "Арт – Алле"

На стадионе бардак тоже. Сделать не успевают к намеченному сроку, а обещали сдать к 30 сентября, что было обозначено в конкурсной документации. Раньше декабря теперь стадион не сдадут. На стадионе зачем-то придумали шумовую изоляцию, чего нет даже в Москве. (В Марксе стоимость достройки стадиона «Старт» выросла до 13,69 миллионов рублей. Торги ГКУ «Управление капитального строительства» объявило 17 сентября). Из конкурсной документации выяснилось, что работы подразумевают ограждение территории стадиона, который находится на улице Интернациональная площадь, 20, шумозащитными экранами. Все деньги пойдут на эти цели. Срок выполнения работ — до 25 декабря 2021 года. Есть проблемы с освещением и водоснабжением. Про некоторые вопросы вообще забыли. С освещением вопросы как -то порешали, а вот с уличным поливом газонов вообще забыли. На эти работы даже проекта нет, как нет и денег.

Но стоит ли переживать, ведь приедет Стрелюхин, и проконтролирует и снова чего-нибудь напишет в инстаграмме! И не беда, что жители Маркса не оказали ему доверия на этих выборах, и он проиграл коммунистке Алимовой. Но это, как говорится, уже другая история…

Вот что писал об этом местный журналист и заместитель редактора «Саратовского репортера» Салимжан Гайсин:

«На встречи с кандидатом в депутаты Государственной думы Александром Стрелюхиным приходило очень мало народа, в основном, чиновники и работники бюджетной сферы, пенсионеры. Но почему-то на тех участках, где в городе они были надежно обеспечены наблюдателями, доверенными лицами и самими кандидатами в депутаты муниципального собрания, там Стрелюхин получил унизительно малое количество голосов по сравнению с коммунисткой Ольгой Алимовой. Например, у Алимовой на участке № 1176- 118 голосов, а у Стелюхина только 89. На участке № 1174, соответственно, 175 и 107 голосов. А на участке № 1169 у Стрелюхина 114 голосов, а у Алимовой на 41 голос больше. Это участки, куда входят жилые дома Проспекта Строителей, улицы Ленина, 5- й Линии. Здесь и по спискам КПРФ в пух и прах разнесла «Единую Россию». Разрыв между ними на всех этих участках в несколько десятков голосов.А заглянем-ка на окраину города, например, в плодосовхоз и в «Воруй-город». Как здесь голосовали за Александра Михайловича? Тоже ничего утешительного мы не увидим.Участок № 1188. За Алимову здесь проголосовали 177 избирателей, а за Стелюхина – 140. Следующий участок № 1187. За Алимову отдали голоса 258 человек, за Стрелюхина – 224. На участке № 1186 за Алимову проголосовали 275 избирателей, а за Стрелюхина – на 45 человек меньше. На одном округе разница в 116 голосов в пользу Ольги Алимовой. Здесь и по партийным спискам внушительную победу одержали коммунисты. У них перевес с «единороссами в 178 голосов. И так было практически по всему городу, там, где были наблюдатели.

Но совершенно другая картина на селе. Марксовские члены КПРФ и их сторонники считают, что в селах члены участковых комиссий работали недобросовестно. Иначе как объяснить, что на одном из участков О.Алимова набрала всего 1 (!) голос, а А.Стрелюхин в 174 раза больше!? На другом участке за Алимову проголосовали 5 человек, а за Стрелюхина 619!? Как это так? Такого практически просто не может быть! Есть мнение, что в избиркомах «подгоняли» под определенные проценты».

Но кого теперь это волнует! Объявлено, что выборы прошли в конкурентной и честной борьбе. И Александр Стрелюхин победил. Возможно, поэтому, понимая, что проиграл в Марксе, сразу же и поехал туда контролировать строительство социальных объектов, чтобы показать людям, что он за народ и за людей и что ему важны их проблемы?

Все такая история. "Выборы" прошли, и, как говорится, осадочек у народа остался. И с этим депутату ГД Стрелюхину жить все пять лет.