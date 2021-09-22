Как глава ЭМР Стрельников "убивает" бизнес. А знает ли губернатор Радаев?

С такой помощью бизнесу, непонятно куда катится Саратовская область. Неужели, в сторону агломерации, как и обещал губернатор? В ответе прокуратуры «Саратовскому репортеру» было сказано о том, что в связи с ненадлежащим исполнением условий договора в адрес ООО «Техпроминвест» Учреждением неоднократно направлялись претензии (03.12.2020, 24.12.2020, 21.01.2021, 15.02.2021).

Странно, но ООО «Техпроминвест» получал только одну претензию от 15.02.2021 г. и то, после того как 21.01.2020 г. вся проектная документация была передана в экспертизу, а 8 февраля 2021 года между Сторонами было подписано новое задание на проектирование, которое значительно увеличивало объём работ (и, соответственно, сроки), а именно:

– изменены архитектурные решения (было принято решение убрать находившееся на втором этаже помещения детского сада и перепланировать их под школьные классы),

– увеличены объёмы по уже разработанным разделам,

– добавлены новые разделы (планировочная организация земельного участка, сети связи, мероприятия по обеспечению доступа инвалидов).

По допсоглашению от 8.02.2021 г. работы были выполнены до 1 марта 2021 г. (в ответе прокуратуры указано, что договор исполнен лишь 26.04.2021 г., после чего заказчиком подписан акт приемки на сумму 1 137 285 руб., которая до настоящего времени не оплачена в связи с отсутствием достаточных лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году (по п.2.5. Контракта оплата производится с рассрочкой до 1.03.2021 г.). Интересно, куда девался доведённый до Заказчика (как он указал) необходимый объем лимитов.

Выполненная ООО «Техпроминвест» проектная документация передана была Заказчиком в Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве» для проведения экспертизы всех разделов проектной документации по заявлению вх.№ 85-э/01-16 от 21.01.2020 г.

При рассмотрении проектной документации экспертами ГАУ «СРЦЭС» в ООО «Техпроминвест» стали поступать замечания о несоответствии планировочных решений существующего здания школы требованиям действующего законодательства. Многие из этих требований невозможно выполнить в рамках капитального ремонта без реконструкции всего здания, которое было построено в 1937 году.

В соответствие с п.1.2 договора №383к экспертиза проектной документации проводится в случае, если в соответствие с Градостроительным кодексом РФ (далее – ГрК РФ) её проведение является обязательным.

Согласно ч.2 ст.8.3 ГрК РФ при проведении капитального ремонта объектов капитального строительства, если сметная стоимость капитального ремонта превышает десять миллионов рублей, указанная сметная стоимость подлежит проверке сметной стоимости в случаях, установленных пунктом 27(4) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. №145 (далее – Положение №45).

Таким образом, государственная экспертиза проектной документации на капитальный ремонт объекта капитального строительства в обязательном порядке проводится в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости , если финансирование такого ремонта осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ либо лиц, указанных в ч.ч.1 и 2 ст.8.3 ГрК РФ, если сметная стоимость капремонта превышает десять миллионов рублей, в случаях, установленных пунктом 27(4) Положения №145.

Учитывая вышеизложенное, считаем, что передача всех разделов проектной документации на экспертизу привела к затягиванию сроков проведения работ, хотя в соответствие с п.1.2 договора №383к получение заключения экспертизы проектной документации не входило в срок работ по договору при необязательности проведения экспертизы.

В соответствие с п.4.5 №383к Договора проведение экспертизы проектно-сметной документации осуществляется вне его рамок.

Передача всей проектной документации на капитальный ремонт здания школы в экспертизу противоречит условиям договора №383к.

Дальше- больше. Уже на стадии проведения экспертизы проектной документации (технической части, а не сметной стоимости) – аппетиты росли – появились еще два дополнительных задания от 18.02.2021 г. №26, и от 17.03.2021 г. №51, о которых ООО «Техпроминвест» извещала уже экспертная организация, а не Заказчик. «Техпроминвест» и это всё выполнил. Допсоглашение, отправленное в адрес Заказчика, осталось безответным. Таким образом, сроки были затянуты Заказчиком, который постоянно увеличивал объём работ.

В настоящее время благое дело – капитальный ремонт школы, обернулось для «Техпроминвеста», занимающейся проектированием объектов любой сложности (жилые и общественные здания, детские сады, заводы, аквапарк, торговые центры, Вольский парк, набережная в Балашове, Михайловская птицефабрика и многие другие) тем, что «Техпроминвест» находится на грани выживания, люди увольняются.

С такой помощью бизнесу, непонятно куда катится Саратовская область. Неужели, в сторону агломерации, как и обещал губернатор?

Вопрос от редакции главе ЭМР Стрельникову: «Вы отдадите деньги «Техпроминвесту», или, «Саратовскому репортеру» второй редакционный запрос по вышеизложенным фактам написать?»