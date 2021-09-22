Погибшего в ДТП признали его виновником

Смерть подозреваемого в преступлении не препятствует признанию его виновным. Приговор в отношении погибшего в дорожной аварии подтвердил Первый кассационный суд. Об этом сообщает АПИ ( Агентство правовой информации).

Столкновение произошло в час ночи на трассе «Сызрань–Саратов–Волгоград». Lada Granta под управлением Дмитрия Карнаушенко врезалась в грузовик «МАЗ». В результате аварии дальнобойщик получил тяжелые травмы, а два пассажира легковушки погибли.

Проведенное расследование пришло к выводу о виновности водителя «Лады», который находился в состоянии алкогольного опьянения и вылетел на встречную полосу. Более того, это дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло всего через неделю после вынесения в отношении Дмитрия Карнаушенко приговора о повторном вождении в нетрезвом состоянии.

По общему правилу смерть обвиняемого является основанием для прекращения уголовного дела. Однако отец предполагаемого виновника аварии – Алексей Карнаушенко, настаивал на рассмотрении дела в целях реабилитации сына. В судебном заседании он признал, что подробности ДТП ему не известны. В то же время он полагал, что аварийную ситуацию на дороге мог создать выехавший на встречную полосу водитель автомобиля «МАЗ». Об этом, по уверению Карнаушенко-старшего, свидетельствовал характер повреждений грузовика, у которого оказалась разбита правая часть.

Рассмотрев все материалы, заключения экспертов и показания свидетелей, служители Фемиды признали виновным исключительно Дмитрия Карнаушенко. «К дорожно-транспортному происшествию привело управление водителем Карнаушенко Д.А. автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, неизбрание им безопасной скорости движения, а также допущенный им выезд на полосу встречного движения», – заключил районный суд, не усмотрев оснований для реабилитации и прекращая производство по уголовному делу в связи со смертью обвиняемого.

В апелляционной жалобе отец осужденного вновь настаивал, что «Лада» под управлением его сына двигалась по правой стороне проезжей части и заняла крайнее левое положение лишь перед развилкой. Тогда как водитель грузовика «МАЗ» «по непонятным причинам изменил траекторию движения своего автомобиля и выехал на полосу встречного движения». Но Саратовский областной суд признал эти доводы несостоятельными и противоречащими материалам уголовного дела. В частности, версия защиты опровергалась экспертными заключениями. Эти выводы подтвердил и кассационный суд.

Напомним, что Конституционный суд России признал право близких ушедших в мир иной обвиняемых и подозреваемых не соглашаться с прекращением уголовного дела и требовать полноценного расследования и вынесения приговора. «Такая процедура должна иметь целью достижение значимого правового результата: реабилитацию неправедно осужденного, установление «недостойного» получателя наследства, определение круга лиц, пострадавших от исполнения преступного приказа», – полагает профессор кафедры судебной власти факультета права НИУ «Высшая школа экономики» Сергей Пашин