Банда под предводительством Е.П.Резника, не пустившая на завод В.В. Володина, продолжает свой беспредел

Все наши материалы, расследования и публикации будут переданы в СК РФ, Генеральную прокуратуру, Председателю ВС РФ, Государственную Думу. Давайте окунемся немного в историю, и начнем срывать маски с людей, чья преступная деятельность становится притчей во языцех уже на федеральном уровне. В нашем расследовании мы назовем фамилии действующих сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры, Арбитражного суда Саратовской области.

Мы расскажем, сколько квартир может одновременно скрывать известные всем сотрудники суда и на кого они были оформлены, а так же, мы назовем имена депутатов и министров, фигурирующих в этой истории и преступных схемах Е.П. Резника.

Мы расскажем, почему так долго не могут «найти» находящегося в Федеральном розыске Резника Алексея, младшего отпрыска Резника-старшего.

Мы поведаем, кто крышевал, и кто продолжает крышевать его все это время.

Мы в деталях расскажем, как и почему выносились судебные акты, обеспечительные меры, кем, как и почему проводились экспертизы.

Мы расскажем, какое отношение к нынешнему захвату завода и назначению нового директора имеет находящиеся в федеральном розыске Резник Алексей и Венедиктов Александр.

Мы поведаем, каким образом связаны дела ТОРЭКС и СЭПо.

Мы расскажем, сколько, и каким образом, было похищены акций предприятия, и также расскажем о Кипрском следе во всей этой истории.

Мы расскажем о преступной деятельности предприятия Макрофинанс, участвовавшего в захвате завода, об отмывании денежных средств.

Мы зададим вопрос о том, почему и кто на заводе в бомбоубежищах хранил ликеро-водочную продукцию в огромных объемах....

И, разумеется, мы ОСОБО расскажем, почему буксуют уголовные дела в отношении этой банды, и обо всем другом, что ранее могло быть только тайным…

А как все начиналось…

Вот что небезызвестный Резник Алексей (ныне находящийся в Федеральном розыске) указал в своем объяснении следственным органам в марте 2018 года:

«Я являюсь учредителем ООО «СЭПО-ЗЭМ» примерно с 2006 года, с долей в уставном капитале - 0025%, основным учредителем указанного предприятия является ОАО «СЭПО» с долей в уставном капитале 99,99 %. Одновременно я являюсь акционером ОАО «СЭПО», владею 1,5 % акций указанного акционерного общества». (запомните 1,5 %).

И далее: «В середине марта 2017 г. ко мне обратился работник ООО «СЭПО-ЗЭМ», заместитель директора по финансовым (коммерческим) вопросам Голубятников А.Г., который пояснил, что у него есть старый знакомый, который возможно поможет нам в составлении письма в СК по Республики Дагестан о противоправных действиях нотариуса Хазриева Э.Н. и Ильичева А.Г., кроме того Голубятников А.Г. пояснил, что этот знакомый может помочь в вопросе продвижения нашей продукции в Республике Дагестан, и в частности, холодильников. Звали этого человека Александр, как выяснилось позже фамилия его Фатеев. Учитывая, что на тот период мы убедились, что со стороны нотариуса Хазриева Э.Н. имели место незаконные действия и понимали, что Ильичев предпринимает попытки направленные на захват предприятия, юристами предприятия было составлено заявление (письмо) о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 1 ст. 202 УК РФ. Письмо составлял юрист Черемушкин Максим Александрович. Это заявление от 29.03.2017 года было составлено на имя и.о. руководителя СУ СК РФ по Республике Дагестан Тугаева Т.Д. Кроме того, в марте 2017 года Фатеев А.Н. звонил мне и предложил купить черной икры, которую, с его слов ему привозят с юга, также он предложил мне купить осетра. Я согласился купить полкило черной икры за 13 000 рублей. После чего, Фатеев А.Н. приезжал на завод и привозил икру. Это была наша первая встреча вживую. Других денег кроме 13 000 руб. за черную икру я Фатееву А.Н. не передавал». ( От редакции: сколько и кому он передал денежных средств, и за чтоЮ мы расскажем чуть позже, и подтвердим это материалами дела)

Далее из объяснений Резника- Алексея:

«При этом, я лично не просил Фатеева А.Н. о помощи в республике Дагестан, мне показалось, что он имеет явную неприязнь к Ильичеву т.к. с его слов, его уволили с ОАО «КБ Электроприбор», где он числился работником, по вине Ильичева и Якушева. Уволили как «мертвую душу». Полагаю, что по этой причине Фатеев А.Н. и хотел чем-то помочь заводу в корпоративном конфликте. В ходе наших телефонных разговоров, Фатеев А.Н. постоянно говорил о том, какие плохие люди Якушев М.В. и Ильичев А.Г., которые несправедливо обошлись с Ушаковым В.А. Кроме того, когда я забирал черную икру у Фатеева А.Н., он говорил мне, что Ильичеву А.Г. нельзя прощать то, что он сделал с моим папой – Резником Е.П. Имелось в виду нападение в подъезде на моего отца, имевшее место 06 сентября 2016 г. и события 17 января 2017 г.

Также Фатеев А.Н. говорил мне, что у него есть хороший знакомый в республике Дагестан, в г. Махачкале, по имени Салам, который может организовать «исчезновение» Ильичева А.Г. Я этой информацией не заинтересовался, пропустил ее мимо ушей, но для себя сделал вывод о неприязни со стороны Фатеева А.Н. к Ильичеву А.Г.»

А дальше опять ложь…..

«В июне 2017 года в рабочее время, ко мне в кабинет зашел Фатеев А.Н. и поинтересовался почему мы не продвигаем нашу продукцию, холодильники и морозильники в южных регионах нашей страны и за рубежом. Я пояснил, что мы представлены до Краснодара а дальше не представлены. Кроме того, я сказал Фатееву А.Н., что нам интересно поработать в этом направлении и недавно этот вопрос обсуждался с отделом продаж. В этом разговоре Фатеев А.Н. рассказал, что в Дагестане работает его сын Фатеев Денис Александрович который является сотрудником Следственного Комитета и имеет контакты с многими представителями бизнеса, с которыми можно было бы обсудить продвижение продукции СЭПО, холодильной и морозильной техники в этом регионе. Кроме того, со слов Фатеева А.Н. у его сына есть связь с директором завода Дагдизель, и можно обсудить размещение их закалов в ООО «СЭПО-ЗЭМ» и ОАО «КБ Электроприбор». Потом он посоветовал съездить к Денису в г. Каспийск познакомится. Меня заинтересовал этот вопрос, в связи с чем, я созванивался с Денисом, договорился о встрече и в конце июня 2017 года на самолете через г. Москву я слетал одним днем в Республику Дагестан. Дома у Дениса, в г. Каспийске мы поговорили за ужином я ему рассказал про возможный бизнес. Он поинтересовался можно ли будет если дело пойдет устроится на завод, я ответил положительно. Параллельно разговаривали про имеющийся корпоративный конфликт, но при этом об оказании помощи в разрешении этого конфликта я не просил. Также разговаривали по выпускаемым у нас на заводе печатным платам, Денис сказал, что у него есть знакомые на предприятии Дагдизель, и он узнает, нужно ли им это. По холодильникам обсуждали возможность доставки холодильников в Дагестан. Далее Фатеев Денис предложил обсудить этот вопрос более детально в августе 2017 года т.к. он работает допоздна, а в августе у него будет отпуск и он сможет уделить достаточно времени этому вопросу. На следующее утро я уехал. (сколько и для чего было передано Резником денег в Дагестане мы тоже напишем чуть позже что бы не нарушать хронологию событий.)

Какое совпадение …Резник и наркотики….Читаем дальше…

«В конце августа 2017 года я и Фатеев Денис выехали в Республику Дагестан, приехав в г. Кизляр ночью заночевали у какого-то его знакомого. На следующе утро Денис предложил в связи с открытием сезона охоты поохотиться два-три дня на уток и кабанов. Съездив за его ружьем, мы поохотились и вернулись вечером. После чего уехали в г. Кизляр, где расположились в отеле, названия которого я не помню, т.к. на охоте простудились и перенесли ее на один-два дня, и я предложил Денису позаниматься вопросами касающимися реализации холодильников и морозильников и встретиться с представителями бизнеса. Денис пояснил, что нужно переехать в г. Каспийск к нему домой т.к. все контакты находятся в г. Махачкале, что мы и сделали. Он начал созваниваться с какими-то представителями бизнеса, но не смог организовать встреч, объяснив, что нужных людей нет в городе. Встречу с представителями «Дагдизель» Фатеев Д.А. также не организовал.

В момент нахождения в г. Махачкале, примерно 30 августа 2017 г. на портале новостей SARBC.RU я узнал, что у Ильичева А.Г. в г. Кизляре были изъяты наркотики. Эту новость я озвучил Фатееву Денису, но ни какого вразумительного ответа не получил, подробно этого мы не обсуждали.

Кроме того, в связи с тем, что мне необходимы были денежные средства по приезду в г. Саратов в размере 4 000 000 рублей с целью дальнейшей передачи их прорабу Маторину Олегу Львовичу на строительство принадлежащего мне дома расположенного в с. Шумейка, Энгельсского района Саратовской области, я, находясь в республике Дагестан вынужден был снимать ежедневно по 500 000 рублей со своей карты в Сбербанке. Причиной этого было то, что необходима была сумма 4 000 000 рублей, однако учитывая лимиты снятия денежных средств существующие в Сбербанке, я был вынужден начать снятие денежных средств, находясь в Республике Дагестан, а закончил операции, по получению наличных денежных средств, вернувшись в г. Саратов. Полученные в банках Республики Дагестан и г. Саратова в период с 27.08.2017 г. по 04.09.2017 г. денежные средства в размере 4 000 000 руб. были переданы Маторину О.Л. 06.09.2017 г., о чем последним составлена расписка, копия которой ранее была направлена на имя следователя СУ СК РФ по Республике Дагестан Радченко Е.А.

Фатееву Д.А. было известно, что мною снимались денежные средства в банке, тем более, что это происходило, в том числе в его присутствии. Насколько помню, находясь в Республике Дагестан, я снял в общей сложности около 2 500 000 рублей. Из них Фатееву Денису я ни чего не передавал. Все деньги отдал Моторину, как и указал выше.

Фатееву Д.А. было известно, что мною снимались денежные средства в банке, тем более, что это происходило, в том числе, в его присутствии. Насколько помню, находясь в Республике Дагестан, я снял в общей сложности около 2 500 000 рублей. Из них Фатееву Денису я ни чего не передавал. Все деньги отдал Моторину, как и указал выше.

В сентябре 2017 года, точной даты я не помню, мне позвонил Денис и попросил о встрече. На встрече Фатеев Д.А. вел себя возбужденно, дергано и суетливо, мне даже показалось, что он был в состоянии опьянения, возможно наркотического, или на каких -то таблетках. Денис сказал, что по той причине, что я и он находились в Республике Дагестан на момент обнаружения наркотиков у Ильичева А.Г. в отношении нас могут возникнуть какие-то подозрения и что этот вопрос нужно «замять», решить за 50-55 миллионов рублей через ФСБ в г. Волгограде или г. Москве. Я его не понял, переспросил, что нужно заминать и при чем тут я, но вразумительного ответа не получил. Денег я ему не давал и даже теоретически дать не мог т.к. у меня не было таких денег. Услышав от меня, что денег он не получит, Фатеев Денис попросил меня написать расписку о том, что я дал ему в долг 30 миллионов рублей. Я понял, что он хочет прикрыть какую-то свою противоправную деятельность и пытается впутать меня в это дело и расписку писать отказался. Тем более, что денег я ему не давал. После этой встречи также в сентябре, Денис подъезжал еще раз и предлагал съездить с ним в г. Москву, я не стал особо с ним разговаривать и сказал, что никуда не поеду. С тех пор я с Денисом Фатеевым я вживую больше не виделся и не желал с ним встречаться т.к. почувствовал какой-то подвох и не понимал, куда Фатеев Д.А. пытается меня втянуть.

Со стороны Фатеева Д.А. имели место попытки встретиться со мной, эти попытки он пытался реализовать через своего отца Фатеева А.Н. , который звонил отцу, спрашивал, как меня найти. В связи с этим странным поведением Фатеевых по рекомендации юристов, я принял решение обратится в ФСБ РФ, и находясь в г. Москве обратился в ФСБ на Лубянке в центральную приемную. От меня отобрали объяснения по обстоятельствам требования денег со стороны работника следственного комитета Фатеева Д.А. для неких сотрудников ФСБ и по обстоятельствам поездки в Республику Дагестан. Я пояснил, как все было и что денег никаким должностным лицам я не предлагал и не передавал.

Больше с семьей Фатеевых я не встречался и не виделся. Уже в январе 2018 года от своего адвоката Володичева О.А. я узнал, что Фатеев Д.А. 25 сентябре 2017 года написал заявление на имя председателя Следственного комитета Российской Федерации о привлечении к уголовной ответственности работника СУ СК РФ по Республике Дагестан Ильина А. и группы неизвестных лиц работающих в органах МВД и ФСБ за вымогательствои получение взятки. При этом, это заявление было написано Фатеевым Д.А., в том числе от моего имени и якобы по моему поручению. Однако это является ложью, т.к. я не просил Фатеева Д.А. писать такого заявления, о фактах передачи взятки кому либо из сотрудников правоохранительных структур Республики Дагестан мне ничего не известно, и тем более я не имею к этому ни какого отношения.

По вопросу использования имеющихся у меня на счетах в Сбербанке денежных средств, в период с января по август 2017 года, которые возможно возникнут у следствия, могу пояснить, что в указанный период мною было потрачено примерно около 20 миллионов рублей.

Из них примерно по 200 000 - 300 000 рублей ежемесячно у меня уходило на проживание и семью, таким образом до сентября 2017 года было потрачено около 1 600 000 - 2 400 000 рублей.

Примерно по 500 000 рублей ежемесячно у меня уходило на оплату строительства дома, эти деньги передавались прорабу Моторину всего передавалось около 3 500 000 рублей и дополнительно в августе 4 000 000 рублей, о которых указано выше».

Вот такую версию начала своей преступной деятельности озвучивает Резник Алексей.

Не будем утомлять читателей подробностями лжи, на сегодня достаточно…мы готовим следующую публикацию и продолжаем расследование.