Главе МО "Город Саратов" Исаеву внесено представление прокуратурой г. Саратова

Исаев страдает за чужой бизнес: за строительство объекта без разрешения. Жители 2-го Пугачевского поселка писали коллективные жалобы в прокуратуру и Президенту РФ на факт незаконного строительства какого-то производственного цеха в непосредственной близости к жилым домам. Строительство ведет фирма «Рубеж».

«Саратовский репортер» так же обращал внимание на данную проблему по просьбе жителей поселка. Получен ответ от начальника Управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Саратовской области О.О. Петрова.

Проверка прокуратуры установила, что «разрешение на строительство объекта администрацией муниципального образования «Город Саратов» собственнику земельных участков не выдавались».

И далее, прокуратура, констатирует: «Таким образом, возведение объекта капитального строительства осуществляется без соответствующего разрешения».

Закон - нарушен. Мы бы даже сказали, что Закон грубо попран. И сделано это с молчаливого согласия главы МО «Город Саратов» Исаева и его подчиненных. Почему так? Полагаем, ответ тут может быть один- у фирмы «Рубеж», которая вела это незаконное строительство, есть особые преференции. То есть, этой фирме можно строить в обход Закона.

Но прокуратура области сообщает, что собственник земельных участков все же наказан и привлечен к административной ответственности по ч.1. ст. 9.5. КоАП РФ: «Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию (действующая редакция)». Сумма для физического лица по этой части штрафа смехотворная- от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Прокуратура области кроме того, сообщает: «Несмотря на осуществление строительства без разрешения, органами местного самоуправления данный факт самостоятельно в рамках муниципального земельного контроля не выявлен, предусмотренные законодательством меры в отношении застройщика не приняты».

С учетом изложенного прокуратурой города Саратова главе муниципального образования «Город Саратов» внесено представление.

Информация о допускаемых застройщиком нарушениях сообщает прокуратура, направлена в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области для рассмотрения в пределах компетенции.

Посмотрим, что на это незаконное строительство скажет министр Мигачев, которому Володин давно уже советовал покинуть министерский пост.