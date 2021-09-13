Из потерпевших- в свидетели!

Да, и такое бывает. Фермер потерял деньги, его обманули. А теперь он переведен из статуса потерпевшего в …свидетели! Уголовное дело ушло на днях в суд Марксовского района.

Расследование этого уголовного дела длилось почти четыре года. После проверок прокуратуры области принимались меры по наказанию виновных за факты волокиты. Уголовное дело «пылилось» в сейфе и его сначала вообще не хотели возбуждать, «заминая» всеми правдами и неправдами. Уж больно фигуранты были непростыми: бывший главный пристав Марксовского района Найденов и бывший помощник прокурора Марксовского района Пригородов. Понятно, что люди со связями.

Но вот теперь это уголовное дело кое-как все-таки довели до суда, но довели странным образом: потерпевшего фермера перевели в статус свидетеля, и перед судом предстанет бывший сотрудник прокуратуры- Пригородов. А пристав Найденов, с которого и началась эта криминальная история по обману фермера, вдруг стал «неустановленным» лицом, и уголовное дело выделено в отдельное производство, и здесь фермер Решетняк уже потерпевший. Интересно, сколько понадобиться следователю Карповой времени, чтобы установить, что Найденов и есть это «неустановленное лицо»?

Расследование, казалось бы, несложного дела началось еще при генерале Трифонове. Теперь, уже при генерале Ситникове, это расследование продолжается. Известно ли генералу Ситникову о том, как «профессионально» сработали его подчиненные из Марксовского следственного отдела? Полагаем, что не будет лишним еще раз напомнить об этой истории, чтобы руководство ГУ МВД РФ По Саратовской области рассудило: на каких основаниях потерпевшего вдруг сделали свидетелем?

Три года назад фермер из Маркса Василий Михайлович Решетняк подробно описал историю аферы с трактором со стороны пристава Найденова и юриста Пригородова, написав подробную жалобу в прокуратуру области. Судите сами: кто же он? Потерпевший, или по мнению следствия, свидетель?

В начале июня 2014 года к фермеру обратился старший судебный пристав Марксовского РОСП А.М. Найденов с предложением купить трактор марки "Беларус-82" 2009 года. При встрече Найденов сказал фермеру, что трактор находится в аресте, и что принадлежит находящемуся в США бизнесмену П.Н. Угланову, однако, все формальности с переоформлением документов пообещал решить. Трактор в то время находился в селе Генеральское. Найденов за продажу чужого трактора, находившегося в аресте… получил от фермера за трактор 290 тысяч рублей. Сегодня по версии следствия - Найденов- «неустановленное лицо»!

Решетняк, передав деньги и расписку, поинтересовался у «неустановленного» Найденова: "Как я домой в Васильевку поеду, ведь трактор в аресте, меня остановят". На что Найденов успокоил и сказал, что поедет вслед за трактором на своей служебной машине. Так и сделали: Найденов сопровождал фермера до самого села Васильевка. Таким образом, находящийся в Саратове, в Волжском районе в аресте у приставов трактор, принадлежащий на правах собственности П.Н. Угланову, проживавшего, на тот момент в США, переехал в село Васильевка. Найденов передал Решетняк паспорт технического средства, который у фермера находится до сих пор. Найденов пообещал переоформить документы на фермера. Но трактор Найденов переоформить на Решетняк не смог. Как рассказывает сегодня сам фермер, и как он указывает в заявлении на имя областного прокурора, " Найденов А. М. спустя некоторое время начал "вымогать сначала 50 тысяч рублей, потом 100 тысяч рублей..." , которые нужны были, якобы, на оформление документов по трактору. На этом первая часть этой криминальной истории заканчивается.

Далее, в истории появляется бывший прокурорский работник Пригородов. Фермер Решетняк пришел в начале 2017 года к Пригородову, в его фирму ООО "Профи" с просьбой оказать ему юридическую помощь. Пригородов сказал, что поможет, и потребовал передать ему копию свидетельства о государственной регистрации транспортного средства. Спустя некоторое время Пригородов позвонил фермеру и сказал, что ничем помочь не сможет, поскольку трактор находится в аресте у приставов. Далее, к дому Решетняк 17 июля 2017 года приезжает судебный пристав Маркин Николай вместе с девушкой в форме судебного пристава. Были еще два вооруженных человека в камуфляжной форме, еще два гражданина в гражданской одежде и знакомый Решетняка - Амелин Сергей. И у фермера забирают трактор. При этом, Маркин сказал, что трактор принадлежит... Пригородову И.О. и показал копию договора купли-продажи от 22.07. 2004 года между Пригородовым И.О. и Углановым П.Н. Как так вдруг Пригородов сумел «заключить» договор купли-продажи с бизнесменом Углановым, проживавшего на тот момент в США, бывший сотрудник прокуратуры теперь будет рассказывать в суде.

Так, коротко, выглядит эта история. Так кто же теперь фермер Решетняк потерявший деньги, в результате такого обмана? Потерпевший, или свидетель?

Посылаем редакционный запрос на имя начальника ГУ МВД РФ по Саратовской области Н.Н. Ситникову. Может быть, он сумеет поправить своих подчиненных из Маркса, которые явно, по нашему мнению, перепутали статус потерпевшего со статусом свидетеля?