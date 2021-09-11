Еще один солярий. Теперь в Вольске

Как говорится, дурной пример заразителен. Теперь вот, пришел черед Вольска. Тут начали укреплять набережную. И если в Саратове пляж превратился в солярий с кишечной палочкой, то в Вольске это будет почти тоже самое, но только с туберкулезной палочкой: из реки Малыковка в Волгу многие и многие годы бежит вода, в которую попадают, в том числе и стоки из тубдиспансера.

«Часть территории сейчас огорожена сетью и сюда доставлена техника. Выставлены баннеры, содержащие сведения о паспорте объекта. С 6 сентября по 30 ноября силами подрядчика ООО «СтройМеханизация – С» будет происходить берегоукрепление по береговой линии набережной имени Злобина. Фронт работ от улицы Малыковской до улицы Комсомольской имеет общую длину почти 400 метров, здесь вобьют 375 железобетонных буронабивных свай»- сообщает читателю бодро инстаграмм volskmr.

Весьма эмоциональным, но глубоко справедливый комментарий публикует на сайте «Вольские новости» по поводу этой новости депутат Совета МО г. Вольск Сергей Ашихмин, известный своими независимыми и принципиальными взглядами. Вот этот комментарий с некоторыми сокращениями:

«Такого дурдома история еще не знала!!! Додуматься только надо, взяли, отсекли канализационные стоки каким-то ограждением и, якобы, решили проблему загрязнения будущего "пляжа"! Что творится -то на самом деле, вольчане?! Власть реально, сошла с ума и находится в какой-то предсмертной агонии! Нормальные люди не могут принимать такие глупые решения! Или, будущий, так называемый, пляж, как и в Саратове, тоже после экспертизы стоков, назовут солярием? Уму не постижимо, что они творят! В очередной раз закапывают колоссальные средства для очередного пиара…! У нас что, больше других проблем нет, все они уже решены, чтобы они могли так бестолково закапывать наши с вами деньги на всякие бредовые и неуместные в данное время проекты? То миллиард на парк покорителей космоса в Энгельсе, то, то миллиард на пляж в Саратове, то построили за сто миллионов в Вольске детский сад рядом с пустующим прекрасным детсадом, подаренным за копейки вольской властью дорожникам Киракосянам ( вот , что надо было бы вернуть назад в муниципальную собственность!), то купили какую-то то пародию на пристань за 25 миллионов. И этот список можно продолжить до бесконечности. Люди бегут подальше от этого беспредела, миграция зашкаливает. Скоро уже ни лечить , ни учить будет некому.... Народ брошен на самовыживание, в то время как кучка бояр захватили все национальные богатства и ресурсы, и чумятся над народом…

Ставлю в известность вольчан, что у меня уже имеется договоренность насчет проведения экспертизы воды в будущем "пляже" на предмет её зараженности и безопасности. Подчеркну - объективной экспертизы, а не той, которую делают зависимые от власти эксперты по их же заказу (как это сделано в Саратове). В России уже давно сложилось так, что власть со своими амбициями живет отдельно от народа, не считаясь с его мнением и делая все больше для своего пиара, нежели для народа…».