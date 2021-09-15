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Как ООО "Строймеханизация" потратила 40 миллионов рублей на 780 метров набережной

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Участок набережной, длинною 780 метров  начали  ремонтировать  4 мая 2021 года.     Это новый участок новой Набережной от улицы Бабушкин Взвоз до улицы Провиантской. Администрация   Саратова выделила 40 миллионов рублей на ремонт берегоукрепительных  сооружений. Этот участок постоянно «ползет» в сторону Волги.

Контракт  на проведение работ был подписан с ООО «Строймеханизация-С». Работы планировалось закончить к 15 августа 2021 года. Но сроки сдачи  были сорваны.   В итоге,  сдали объект  к  15 сентября.

В каком виде сдали и проводились ли тут работы вообще? На самом ли деле потрачено 40 миллионов на работы по капремонту   участка  длиною  в 780 метров? Сильно сомневаемся в этом.

Корреспондент нашего издания был здесь 3 августа и  17 августа. Видео на эту тему выложено  в телеграмме «На самом деле».   Как мы могли видеть -  работы не велись. На участке было всего два рабочих. Из техники- одна  грузовая машина.

Между тем,  подрядчику предстояло  выполнить вскрышные работы, обустроить сваи,  провести бетонную подготовку, а затем восстановить территорию и асфальтировку.

Кроме этого, предстояло  отремонтировать  систему водоотведения, каменную надброску перед шпунтовым рядом и дренаж. И даже- забить в некоторых  сваи длиною в 12 метров и сделать бетонную подушку высотою 30 см. Где все это?  

Наш корреспондент побывал  на этом участке  15 сентября и посмотрел, что и как сделано.   И что он увидел?  Он увидел лужи, забитые  бетоном и грязью дыры «системы водоотведения». Увидел  асфальт во многих местах  с многочисленными  трещинами.

А был ли ремонт вообще? Или просто  «освоили» 40 миллионов рублей ничего не сделав конкретного согласно техническому заданию?

На этот вопрос мы просим ответить прокуратуру области, куда и направляем свой редакционный запрос.