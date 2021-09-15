Как ООО "Строймеханизация" потратила 40 миллионов рублей на 780 метров набережной

Участок набережной, длинною 780 метров начали ремонтировать 4 мая 2021 года. Это новый участок новой Набережной от улицы Бабушкин Взвоз до улицы Провиантской. Администрация Саратова выделила 40 миллионов рублей на ремонт берегоукрепительных сооружений. Этот участок постоянно «ползет» в сторону Волги.

Контракт на проведение работ был подписан с ООО «Строймеханизация-С». Работы планировалось закончить к 15 августа 2021 года. Но сроки сдачи были сорваны. В итоге, сдали объект к 15 сентября.

В каком виде сдали и проводились ли тут работы вообще? На самом ли деле потрачено 40 миллионов на работы по капремонту участка длиною в 780 метров? Сильно сомневаемся в этом.

Корреспондент нашего издания был здесь 3 августа и 17 августа. Видео на эту тему выложено в телеграмме «На самом деле». Как мы могли видеть - работы не велись. На участке было всего два рабочих. Из техники- одна грузовая машина.

Между тем, подрядчику предстояло выполнить вскрышные работы, обустроить сваи, провести бетонную подготовку, а затем восстановить территорию и асфальтировку.

Кроме этого, предстояло отремонтировать систему водоотведения, каменную надброску перед шпунтовым рядом и дренаж. И даже- забить в некоторых сваи длиною в 12 метров и сделать бетонную подушку высотою 30 см. Где все это?

Наш корреспондент побывал на этом участке 15 сентября и посмотрел, что и как сделано. И что он увидел? Он увидел лужи, забитые бетоном и грязью дыры «системы водоотведения». Увидел асфальт во многих местах с многочисленными трещинами.

А был ли ремонт вообще? Или просто «освоили» 40 миллионов рублей ничего не сделав конкретного согласно техническому заданию?

На этот вопрос мы просим ответить прокуратуру области, куда и направляем свой редакционный запрос.