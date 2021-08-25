"Единая Россия" в Энгельсе: "Нужна помощь?". "Заходите через пять лет".

Неугомонный автор телеграмм канала «Пара слов» сообщает новость со съезда своей партии: «Съезд партии принял народную программу . Она не заканчивается выборами. Отмечу, программа формировалась на основании мнения жителей нашей области и всей страны. В основе документа – интересы людей». Читаешь, и жить хочется: «народная программа», «интересы людей». Они работают для нас!

Захотелось посмотреть, как отдельно взятое отделение партии «Единая Россия» в Энгельсе под руководством знатного специалиста по освоению бюджета Плеханова ( «Лохматый»), претворяет в жизнь вышеуказанные слова старшего товарища по партии Панкова.

Открываем сайт этого отделения и читаем страницу «Приемная». Тут опубликовано несколько писем- обращений граждан, которые поверили «Единой России» в Энгельсе и попросили у нее помощи. Что ответила партия? Партия власти в Энгельсе хранит суровое молчание.

Самое свежее сообщение от Алёны, год назад. Она пишет и просит:

«В связи со сложившейся ситуации коронавирусной инфекции, муж не работает с 28 марта и до сих пор. Я не работаю, сижу с двумя детьми дома (мальчик 8 лет, мальчик 2,7г.) средств для проживаний нет. Ребенка старшего собирать в школу, не на что. Помогите пожалуйста, куда обратиться за помощью». В ответ- тишина.

А вот четыре года назад пишет рассерженный Александр и спрашивает:

«Мы живем в 21 веке. По телевизору « Единая Россия» заявляет, что может всё. Почему когда уже месяц нет горячей воды в доме по адресу Молодёжная 8. Мы жалуемся куда угодно , везде натыкаемся на бюрократию». В ответ- тишина.

Наивная Наталья тоже задавала четыре года назад не менее наивный вопрос: «Куда еще нужно обратиться, чтобы нам, наконец сделали детскую площадку?». В ответ- тишина.

Но самой наивной оказалась Татьяна. Пять лет назад она писала в приемную партии «Единая Россия» в Энгельсе. Вопрос «висит» в воздухе уже пять лет и в ответ- гробовая тишина.

Татьяна между тем, обращалась по просьбе жителей п. Анисовский, по поводу проблемы с грязной питьевой водой, абсолютно непригодной и, возможно, опасной для здоровья, для использования, и вот, как она об этом писала:

«15.09.2016 гада к Вам в приемную приходил представитель от жителей поселка с копией заявления о плохом качестве питьевой воды. Вы ответили, что будете что-то делать, если нам откажут в помощи в "Энгельс-Водоканал". Отлично! Но выборы уже в это воскресенье. В зависимости от вашего участия в вопросе зависел наш выбор. Участия -нет..».

Написано было письмо пять лет назад, еще в прошлые выборы. Скоро день голосования за новых депутатов. Как проголосует Татьяна, которая продолжает пить грязную воду, предугадать несложно…

То, что в «основе документа - интересы людей», как сообщает автор ТК «Пара слов», безусловно, хорошо. Но это на словах. А как будет на деле?

Так же, как и с просьбами и жалобами людей в приемную партии «Единая Россия» в Энгельсе? Подождать до следующих выборов?