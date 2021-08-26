Как "чиновник- воин" из мэрии Лукьянова и Комитет правового обеспечения разоряют предпринимателей Саратова

В администрации муниципального образования «Город Саратов» давно трудится серый кардинал, имя которого широкой публике не известно, работа которого не видна, но зато ощутимы ее последствия. Необоснованно долго остается в тени своей славы заместитель руководителя Комитета правового обеспечения администрации города Саратова, который осуществляет подготовку, согласование и утверждение всех нормативно правовых актов и их проектов, постановлений, распоряжений и иных документов, издаваемых в администрации. Руководители Комитета правового обеспечения администрации периодически заменяются, но его заместителем много лет остается Лукьянова Елена Александровна. Ее бессменность связана с особой значимостью невидимой глазу деятельности, которую она выстраивала долгие годы. Многие люди пожинают ее плоды в виде катастрофичных последствий для своего бизнеса, имущества и жизни, иногда ошибочно принимая их за действия самих руководителей комитета или города, не связывая с возможностью зарождения идеи разорения очередной жертвы в голове именно этой пока незаслуженно неоцененной фигуры.

Елена Александровна Лукьянова - человек прямой, волевой и упертый , если сказала -«разорю того, кто не нравится», то двигаться будет не останавливаясь танком в этом направлении, благо административный ресурс неограниченно и неконтролируемо давно взят ею штурмом себе любимой в помощь.

Также танком она может двигаться и в противоположном направлении, если задаст своей цели иную траекторию, например, «предоставить тому, кто нравится, муниципальную землю в обход законодательства Российской Федерации, а чтобы никто ничего не заметил, не побрезговать наличием подложных документов». И уж поверьте, все так и исполнится, благо оккупированный административный ресурс позволяет воплощать в жизнь любые конвертируемые в бонусы, идеи.

Видимо, так родилась идея предоставить в аренду тем, кто нравится , без проведения установленных законом процедур, расположенный рядом с центром города земельный участок площадью 1 170 кв. м. с кадастровым номером 64:48:030306:11, всего за 5094 !!!!!! рублей аренды в год, т.е. 36 копеек за квадратный метр. (При этом, с обычного ларька на том же месте администрация города брала плату 1100 рублей в месяц за квадратный метр, то есть в 3000 раз больше). Никаких особых трудов на это не потребовалось.

Подложили поддельный фрагмент никогда не издаваемого номера обязательного в силу закона Российской Федерации газетного издания, подготовили на подпись главе города А. И. Прокопенко Постановление от 16.09.2013 №2003 … предоставлении данного земельного участка, которое он подписал, затем также в обход законных процедур подготовили на подпись главе города Буренину А. Г. Постановление от 03.12.2013 №3190 об изменении вида разрешенного использования данного земельного участка, на предназначенный для строительства торговых объектов площадью от 1 000 до 5 000 кв. м. и..вуаля… у некоего ООО в руках прекрасный трофей по бросовой цене. И. о. прокурора города Смирнов Денис Сергеевич тогда выявил данный подлог документов, установил нарушение земельного законодательства и нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации, допущенные администрацией МО «Город Саратов» в лице должностных лиц Комитета правового обеспечения при передаче земельного участка площадью 1 170 кв. м. с кадастровым номером 64:48:030306:11, также установив факт неиспользования с момента его предоставления с 2013 года, что отразил в результатах проведенной проверки в августе 2019 года.

Данная информация своевременно была донесена до Комитета правового обеспечения администрации города, которая в аналогичных случаях неиспользования земельных участков сразу выходит с исками в суд с требованиями в одностороннем порядке расторжения заключенного договора и изъятия земельного участка, тем боле с учетом наличия выявленного прокуратурой города нарушения закона при его передаче.

Однако, мы помним основной критерий отбора принимаемых мер, установленный в Комитете правового обеспечения бессменным лидером Лукьяновой Е. А. К тем, кто не нравится – один подход, а к тем, кто нравится – иной, нетрадиционный, направленный на сохранение всего ранее полученного в результате ее дружественного расположения.

В нашем случае никаких правовых действий Комитет по настоящий момент не обеспечил, что может указывать на возможность коррупционного сговора.

В этой связи, необходимо знать о результатах проверки правоохранительных органов в отношении должностных лиц и сотрудников администрации по факту выявленного прокуратурой подлога документов в администрации МО «Город Саратов» и по факту незаконного изменения должностными лицами администрации города Саратова вида разрешенного пользования муниципальной собственности. А также, о результатах проверки УФАС по Саратовской области, в которую, как мы уверены, уже давно направил результаты проверки в данной части, как того требует закон, выявивший нарушение прокурор. Чтобы в рамках данных мероприятий была непосредственно установлена степень причастности и виновности конкретных сотрудников Комитета правового обеспечения администрации МО «Город Саратов», изначально подготовивших и согласовавших все юридические документы по данной сделке. Соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру РФ уже направлено.

На этом фоне еще более вопиюще выглядят зеркальные действия невидимых сотрудников Комитета правового обеспечения администрации МО «Город Саратов» под предводительством его негласно признанного лидера Лукьяновой Е. А., поставившей на поток и посвятившей свою профессиональную жизнь воплощению сверхидеи отъема собственности и доведения до разорения неугодных ей жителей муниципального образования.

Так, Арбитражный суд Саратовской области и суды общей юрисдикции города завалены исками правового комитета администрации, работающего как бешеный принтер с требованиями по изъятию земельных участков, собственности и имущества граждан губернии.

Причем, в Комитете правового обеспечения все имеет свой индивидуальный дифференцированный подход. В одном случае администрация может подать иск, а потом вдруг не прийти на судебные заседания по этому делу, чтобы суд оставил их иск без рассмотрения в связи с двукратной неявкой истца.

В другом случае, администрация может подать иск и длительный период активно участвовать в процессе в поддержание обоснованности своих требований, а потом вдруг отказаться от них в суде.

В этой связи, жители губернии хотели бы знать, как в этих случае квалифицированы действия должностных лиц Комитета правового обеспечения администрации с позиции уголовного кодекса Российской Федерации?

Как нарушают закон? Превышение должностных полномочий при необеспечении обязательного участия муниципального органа в процессе по своим же исковым требованиям? Или, первоначальная подача необоснованного иска и превышение в этой связи своих должностных полномочий при сообщении суду заведомо недостоверных сведений?

Либо, незаконный отказ от обоснованных законных требований, которые они поддерживали в суде, что также может указывать на коррупционный сговор, достигнутый в процессе рассмотрения дела? Картотека арбитражных и гражданских дел, лучше любого следователя, скрупулезно хранит такие доказательства на официальных сайтах судов.

Хранит такие доказательства и подорванное здоровье многочисленных пострадавших (потерпевших) от необоснованно предъявленных должностными лицами Комитета правового обеспечения администрации требований, за время долгих мытарств по судам, защищаясь от проявленного Лукьяновой Е А и ее свитой хищного интереса к их имуществу.

Последствия такого интереса не может забыть разоренный предприниматель Бреднев Д.А. , к которому Лукьяновой Е А был согласован и незаконно предъявлен иск о сносе его частной собственности - жилого дома, построенного на его собственном земельном участке. Арбитражный суд Саратовской области изначально установил отсутствие у администрации законных оснований для предъявления данных требований, сославшись на конкретные нормы действующего законодательства Российской Федерации.

Но что такое, какие-то «нормы действующего законодательства Российской Федерации» для нашего героя – заместителя руководителя комитета правового обеспечения Лукьяновой Е.А., у которой есть свои принципы применения и использования предоставленного ей государством административного ресурса при реализации своих, понятных только ей задач?

Цель была поставлена – снос законно построенного дома человека-предпринимателя, выбранного ей в качестве очередной жертвы, и в этих целях несколько лет сотрудники Комитета правового обеспечения администрации МО «Города Саратов» инициировали длительные судебные тяжбы, вплоть до Верховного Суда РФ, участвуя в них за государственный, а значит наш с вами (жителей губернии) счет, вопреки изначально отсутствующему у них законному основанию и вопреки установленному судом первой инстанции отсутствию такого основания по претензиям к данному собственнику.

Дело состоит из многочисленных томов, в них содержатся юридические документы с позицией и доводами, предоставленными в суд и подписанными должностными лицами правового комитета, противоречащие установленному на территории Российской Федерации законному порядку. Защищая свои права, и вынужденно затрачивая на суды все средства, предприниматель Бреднев их защитил, но средств лишился и разорился.

При этом, существенным являлось то, что прокуратура Саратовской области усмотрела в действиях администрации МО «Город Саратов» нарушения прав Бреднева Д.А., а вот прокуратура города в лице Пригарова А. В. всегда поддерживала все начинания Лукьяновой Е А., даже не смотря на противоречие с позицией вышестоящего ведомства.

Возможно, это покровительство является причиной многолетнего отсутствия вопросов у надзора к очевидной заинтересованности, облеченной в форму некомпетентности, сотрудников Комитета правового обеспечения администрации МО «Город Саратов», в том числе Лукьяновой Е. А.

Ведь никакой надобности в сносе законно построенного жилого дома Бреднева Д.А. у самого муниципального образования «Город Саратов» не имелось вовсе. Чем руководствовалось должностное лицо Лукьянова Е А, инициируя требование о сносе? Какую ответственность понесли виновные в разорении бизнеса Саратовского предпринимателя Бреднева Д.А., подавшие иск, который суд по сути признал незаконным ?

Аналогичным образом ищущий взгляд должностного лица Лукьяновой Е. А. пал на недвижимость другого предпринимателя – Бондарева В. В. , который через суд еще в 2006 году признал право собственности на дом, построенный им на своем собственном земельном участке. Поскольку, крыльцо дома немного вышло за его пределы, он в установленном законом порядке обратился в администрацию МО «Город Саратов» за оформлением данного кусочка земли, чтобы в том числе, платить за него земельный налог в доход государства. Заявление в администрации приняли, даже обязали оплатить официально 9500 рублей, что Бондарев В. В. исполнил, деньги администрации оплатил (копии имеется). Вместо этого, ему вручили подготовленное и согласованное Комитетом правового обеспечения администрации города Постановление за подписью главы города о предоставлении Бондареву В. В. …его же, и так уже имеющегося у него в собственности, земельного участка под его домом!

Да еще и бонусом должностное лицо Лукьянова Е А организовала подачу иска в суд к Бондареву В. В. от имени администрации о сносе полностью всего его дома из-за этого немного выступающего крыльца! И плевать она хотела на имеющееся решение суда Российской Федерации от 2006 года, являющегося преюдициальным и рассмотренным судом при участии самой администрации МО «Город Саратов», выражавшей тогда согласие на данное оформление!

Опять пошли суды, изматывающие и разоряющие предпринимателя Бондарева В. В., но укрепляющие дух чиновника-воина Лукьяновой Е.А.

Ей то не надо считать необоснованно и напрасно потраченные бюджетные (а значит наши с вами) деньги. За много лет работы она уверовала в безнаказанность. Целенаправленная и подчас намеренная некомпетентность сотрудников правового комитета обеспечивается административным ресурсом, отсутствием надлежащего контроля за ними и безнаказанностью. Никто не оценивает огромное количество проигранных администрацией, в лице правового комитета, судебных дел, которых не могло быть при компетенции сотрудников. Да и выигрышные дела подлежат тщательному анализу, так как часто имеют под собой различные недобросовестные основания, в виде предоставления суду недостоверных сведений за подписью должностных лиц, либо наоборот сокрытия от суда каких-то имеющих значение документов и фактов и т.д.

К слову сказать, Комитет правового обеспечения администрации МО «Город Саратов» в целом заслуживает отдельного анализа с позиции компетентности, целесообразности его содержания в том устоявшемся (застоявшемся) виде. Любой предприниматель города неминуемо столкнулся с группой зомбированных чиновников, уверовавших в свою особую миссию по наведению ими придуманного ими же порядка, путем грубого вмешательства в хозяйствующую деятельность бизнесменов. Вот только, вопрос несоответствия введенного ими порядка Федеральному законодательству Российской Федерации пока не особо их заботит, ввиду неозабоченности этим прокуратуры.

Пройдя несколько кругов судебных разбирательств, суд предполагаемо отказал администрации МО «Город Саратов» в сносе дома Бондарева В. В. Но озадаченный предприниматель до сих пор не может разгадать, за что же он все-таки заплатил администрации, и как администрация ему смогла продать то, что и так уже являлось его собственностью? Может следователи наконец разгадают этот лукьяновский лабиринт?

Последнее вопиющее подтверждение коррупционной направленности, поданной наивной публике под соусом простой некомпетентности, продемонстрировано Комитетом правового обеспечения администрации МО «Город Саратов» при передаче полномочий от комитета по архитектуре города в КУИ г Саратова, при котором произошло глобальное уничтожение юридически важной для города документации только с одной целью – ее сокрытия, а затем в короткие сроки эти полномочия были переданы обратно, как по ошибочно принятому решению.

Но позвольте, это ошибочное решение конкретно кто-то из числа сотрудников Комитета правового обеспечения администрации города подготовил, обосновал с позиции закона, согласовал и реализовал. Соответственно, если официально принятое решение, облеченное в конкретные юридические документы, после их согласования и реализации признаны ошибочными, то где привлечение к ответственности должностного лица, их согласовавшего.

В случае, если такое лицо не является виновным, тогда само решение о повторной передаче полномочий из КУИ г Саратова обратно в Комитет по архитектуре является незаконным и к ответственности подлежит привлечение конкретного должностного лица из числа сотрудников Комитета правового обеспечения города, который подготовил, обосновал с позиции закона, согласовал и реализовал уже эту повторную передачу полномочий. То есть, также требуется разъяснения правоохранительных органов в данной части.

Ну, и вишенкой пока на этом торте, является огромное количество несоответствующих федеральному законодательству Российской Федерации действующих местных нормативно правовых актов, подготовленных Комитетом правового обеспечения администрации МО «Город Саратов» в сфере благоустройства, рекламы, размещения объектов торговли, аттракционов и т.д.. Много лет администрация МО «Город Саратов» предъявляла претензии к бизнесу на основании незаконных нормативно правовых актов, которые, как выясняется, она сама незаконно приняла. Многочисленные заявления о принятии мер реагирования от предпринимателей приняты в прокуратуре области. Сколько разоренных, потерявших веру в государство, правосудие именно из-за подобных действий чиновников предпринимателей вынуждены либо бежать из Саратова, либо бросать свой бизнес, оставляя семьи без средств , а город без налогов!

Данные факты как раз подтверждаются результатами опроса, предоставленного 23 августа 2021 года маркетинговым агентством ZOOM MARKET, где Саратов оказался аутсайдером среди 23 городов, где жители хотели бы вести бизнес!!!

https://fn-volga.ru/news/view/id/170174

https://www.business-vector.info/opyat-v-autsajderah-u-126667/

В этой связи, просим считать данную статью официальным запросом-обращением в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, в рамках которого просим инициировать проведение проверки деятельности всего Комитета правового обеспечения администрации МО «Город Саратов» и отдельных его старожилов-заместителей руководителя Лукьяновой Е.А. и Якушевой Е.Н. на предмет компетентности, заинтересованности, целесообразности действий, коррупционной составляющей и возможного явного профессионального выгорания из-за долгого манипулирования административным ресурсом, при котором простые жители губернии - граждане Российской Федерации на территории своего родного города подвергаются неконтролируемой агрессии зарвавшейся чиновницы, ведущей к разорению.

(Предпринимателем Бредневым подано более 50 жалоб во все инстанции, включая Генеральную прокуратуру РФ, Администрацию Президента РФ, Государственную Думу РФ, прокуратуру Саратовской области. Предпринимателем Бондаревым В. В. подано более 100 жалоб во все инстанции, включая Генеральную прокуратуру РФ, Администрацию Президента РФ, Следственный Комитет РФ, прокуратуру Саратовской области. Иными предпринимателями города Саратов, пострадавшими от действий администрации МО «Город Саратов», поданы тысячи жалоб во все инстанции, включая Генеральную прокуратуру РФ, Администрацию Президента РФ, Следственный Комитет РФ, Государственную Думу РФ, Федеральную Службу Безопасности Саратовской области, прокуратуру Саратовской области. )

Если у вас были, или есть подобные проблемы, ждем обращения в редакцию !

(Продолжение следует)