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"Регион- 64": кто СМИ "ужинает", тот его и "танцует"

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«Регион 64" прочитает прокурор Саратовской области». Таким был заголовок  статьи на сайте областной общественно-политической газеты  « Саратовский репортер» ( 21 июня 2021 года). Редакция  «Саратовского репортера»  поставила проблему содержания и качества публикуемых материалов в  газете и  на сайте «Регион 64»,  которое,   по нашему мнению, и до сих пор остается на весьма  среднем уровне. Так же,  редакция  поведала о неких порядках в  редакции, которые по нашему мнению, не  соответствуют законодательству, что сказывается на  редакционной  политике,   далекой  от тех норм и стандартов, которые     обычно    присутствуют в нормальном  творческом коллективе. Публикация  возникла,  как говорится, не из воздуха,  и поводом послужили  свидетельства  некоторых сотрудников, работавших в «Регионе 64»,  а потом  уволенных по различным причинам, и с  которыми они поделились  на условиях анонимности по вполне понятным причинам. Мы полагали, что наша публикация послужит поводом для серьезных, если не  конкретных действий со стороны  регионального  министерства информации и печати, то  хотя  честных и беспристрастных раздумий   со стороны   министра  информации и печати   С.В. Бакал. Но этого не произошло, и  министр, вместо того,  чтобы   обратить серьезное  внимание на опубликованные нами факты,  встала на защиту подведомственной   газеты.  Из письменного  ответа     министра «Саратовскому репортеру» следует:  «Регион 64»  очень хорошая газета.    Знакомая ситуация:  лучше сделать вид, что все хорошо и нет проблем, чем выносить сор из избы.

Статья «Регион 64" прочитает прокурор Саратовской области», и запрос были направлены прокурору  Саратовской области С.В. Филипенко. 

Прошло некоторое время, и из прокуратуры Саратовской  области пришел ответ,  где сообщалось, что  наш запрос перенаправлен в две организации:  в министерство правды  и  объективной информации,  то бишь,  в министерство информации и печати Саратовской области,  и в  самую трудолюбивую организацию - в государственную инспекцию  труда в Саратовской области.

Прошло еще некоторое время, и вот   редакцией «Саратовского репортера» получены ответы.

Общий смысл этих ответов   таков: все не просто  хорошо в «Регионе 64», а все просто  прекрасно,  и нет в мире лучшей газеты. «Саратовскому репортеру» ответили, что   трудовое  законодательство в редакции «Региона 64»  не нарушается, что  журналисты тут  получают достойную зарплату, их права директором и главным  редактором  не ущемляются и  они всем довольны.

А что касается  самого  «Региона 64», то он имеет,  как следует из ответа  министра Бакал,  многомиллионную аудиторию: «Посещаемость  информресурса по итогам 2020 года выросла на 160 % и составила 33, 5 млн. человек, число уникальных посетителей увеличилось на 23  % ( до 3, 81млн.человек)». Хорошие цифры, уникальные можно сказать,  цифры! Но хотелось бы посоветовать  министру на будущее: когда Вы  публикуете   какие-либо цифры, то сначала подумайте о том, что кто-то может их перепроверить.  В месяц, если верить этим цифрам,  посещаемость ресурса  составляет почти 3 миллиона  человек,  соответственно,  за один день- примерно  30 тысяч человек.  Значит,  такому количеству человек   интересно, что пишет    «Регион 64»? Сильно сомневаемся, что эти цифры соответствуют действительности.    

Министр Бакал редакции «Саратовского репортера»  сообщает, что «была проведена проверка в государственном учреждении средств массовой информации Саратовской области «Регион 64, в том числе, осуществлен контроль эффективности  исполнения  ГАУ  СМИ  Саратовской области «Регион 64» государственного задания».

«Государственное задание» - это обязательная публикация документов правительства.  Из ответа министра мы узнаем, что чиновничий аппарат   правительства области скрипит перьями, что есть духу,  и объем документальной макулатуры растет неуклонно и  все это  публикует «Регион 64», как нашей редакции и  сообщает министр:

«Количество правовых документов ежегодно растет, государственное задание по опубликованию нормативных документов  и  официальной информации ГАУ СМИ СО  «Регион 64» исполняется в полном объеме. Таким образом, уставные цели и задачи организацией реализуются с высокой степенью эффективности».

  Эффективность работы  СМИ министр оценивает,  исходя из объема   опубликованного официоза,  но не от качества журналистского труда.   И на самом деле,  тут претензий к  редактору,  да и к самому министру   не возникает:     СМИ  исправно отрабатывает бюджетные деньги,   рассказывая,  как   в области все хорошо и стабильно.

Не знаем, как часто выходит из своего кабинета министр Бакал, чтобы    пообщаться  с читателями «Региона 64»,   или с распространителями газеты. Возможно, министр Бакал   не считает  нужным этого делать, чтобы получать объективную информацию о деятельности ГАУ «Регион 64»,   и видимо,   довольствуется только     отчетами, которые  министру  кладут на стол.  А отчеты эти просто прекрасны: все стабильно, все развивается,  газету прямо вырывают из рук читатели, по интернет - ресурсам фиксируется рост, и вот как министр об этом   главному редактору  «Саратовского  репортера»:

«ГАУ является издателем 5 государственных СМИ показатели деятельности которых по печатным изданиям стабильны,  по интернет-ресурсам фиксируется рост. Так,  заказы организаций розничных продаж печатных изданий на распространение  тиража «Регион 64» не снижаются…Совокупный недельный тираж газеты «Саратовская областная газета «Регион 64»- 15 000 экземпляров - на протяжении пяти лет стабилен».

Все хорошо в этом прилежном  и правильном  ГАУ,   и в плане соблюдения трудового законодательства, в творческом плане. 

 Например, за  переписывание  пресс-релизов в этом беззастенчивом пожирателе бюджетных денег  платят вполне  достойную зарплату журналистам, и она составила, как сообщает  главному редактору «Саратовского репортера» министр,  в 2020 году 31, 6 тысячу рублей. Но может быть, мы отстали от жизни, и чего-то не понимаем, и переписывание  пресс-релизов  теперь, это  и есть самый высший класс современной журналистики?

 Министр, правда,  не сообщила, сколько получает сам главный редактор Степанов. Видимо, это  большая  тайна.   Репортажи,  аналитические  и просто статьи,  журналистские расследование- это, как мы видим,  не про  «Регион 64».   Тут эти классические  жанры журналистики   большая редкость.    Но   министру  Бакал такая газета нравится,  и  в письме главному редактору  «Саратовского репортера» Михайлову  она так  про это пишет : «Опубликованные авторские журналистские материалы свидетельствуют о работе сотрудников по всей территории Саратовской области и освещении в числе других острых социальных тем».

Видимо, и     репортаж, опубликованный вчера,  22 августа в ГАУ    «Регион  64»   под заголовком «В Саратовской области построен новый мост» и фотографии  спикера облдумы Романова с места события,  и есть,   по мнению   министра Бакал, как раз  та самая «острая социальная тема».  Фрагменты этого  текста     были  «слизаны» с  другого  текста,  опубликованного двумя днями раньше  с  сайта областной думы,  где 20 августа была опубликована большая статья  под заголовком «Александр Романов проверил  готовность школ    Балтайского района  к новому учебному году». Вот,  примерно за такие   материалы на «острые темы» журналисты  «Региона 64» и получают, как мы понимаем,  зарплату.

Если у министра возникнет желание, она может сделать мониторинг  работы    «Региона 64»  за  месяц хотя бы, и   лично убедиться, как работают журналисты этого издания-  не выходя из помещения,  не отрываясь от своих компьютеров и от чашки с кофе. 

Вот так,  весьма значительные  бюджетные деньги расходуют  на публикацию  подобных  «острых социальных тем».   И это считается нормальным,  ведь по большому счету, "Регион 64" это не СМИ, а филиал, отдел правительства Саратовской области. 

Содержит  бюджет  и 72-х летнюю   бабулю    Л.Н. Златогорскую - за то, что она редактирует тексты в  «Регионе 64». Министр Бакал сообщает, что с ней заключен договор «гражданско- правового характера на оказание услуг по литературному  редактированию текстов, редакторскому анализу и совершенствованию литературной формы текстов», и что на основании «актов выполненных работ ей выплачивается вознаграждение».  Все и тут  по закону,  и даже есть «акты выполненных работ» на  «совершенствование  литературной формы текстов». Возможно, что Златогорская  еще  редактирует  и  эти акты "выполненных работ".

Ничего плохого министр Бакал не видит и в том, что   господин Степанов В.В. совмещает  и должность государственного учреждения и главного редактора Интернет СМИ и  сообщает   главному редактору «Саратовского репортера»  Михайлову С.Ю. : «В трудовом законодательстве нет ограничений по количеству должностей, которые может совмещать один и тот же сотрудник». Да, это нам  известно: в трудовом законодательстве нет таких ограничений.   Но речь  в нашей публикации  шла совсем о другом:   директор  и  главный редактор  правительственного СМИ, по нашему убеждению,  обязан сосредотачивать усилия  на главном  направлении, то есть,  редактировать правительственную газету.  Делать ее интересной, читаемой, и действительно,   «острой», где бы   объективно  ставились проблемы. Но министр Бакал ничего дурного в том, что    Степанов еще является  главным редактором   портала «Вольск ру»,    не видит. Но ведь известно, из старинной поговорки,  что тот, кто везде, тот нигде.   Быть может,  и сама министр совмещает     с должностью министра и некоторые другие должности,  о которых не знает губернатор?  Может быть,  министр Бакал  тайно  пописывает статейки в другие издания, или тоже редактирует статьи, как Златогорская,   в других изданиях?  Ведь законом не запрещено.

В статье «Регион 64" прочитает прокурор Саратовской области» внимание прокуратуры мы обращали на нарушения, с нашей точки зрения, трудового законодательства и так писали про это:

«В  редакции сложилась многолетняя практика, когда срочные трудовые договоры с журналистами (как с творческими работниками) заключаются на полгода, три месяца и даже  на один месяц, что естественно, ставит любого человека в психотравмирующую ситуацию.  Люди, чувствуя нестабильность, не могут взять ипотеку, оформить кредит. Но  директор  В. Степанов, руководствуется ст.59 ТК, не учитывает тот факт, что деятельность Саратовской областной газеты и информационного сайта носит постоянный, а не сезонный характер. Но, видимо, людей  очень выгодно  «держать на крючке»? Подобную ситуацию руководитель Степанов  умело, как можно предположить,  использует в своих целях». 

Наивно было бы ждать от Государственной инспекции  труда хотя бы приблизительно объективного  ответа: наша редакция  не раз убеждалась, что эта структура  умеет только мастерски сочинять отписки, ссылаясь на нормы закона.  Человек с его проблемами эту структуру не интересует  совсем, поэтому,   по каким   причинам был уволен ряд   сотрудников, работавших ранее в "Регионе 64",   инспекторов по труду не заинтересовало.  Уволились и уволились, мало ли?    

Вот, коротко , что  пишет самая    «трудовая» в мире    инспекция:

«Факт принуждения к написанию заявления работников «Регион 64» на понижение в  должности не установлен… нарушений в заключении срочных договоров не установлено... факт оплаты  «несуществующих работников не установлен… нарушений в процедуре совмещения должностей Степановым  В.В. не установлено».

Какие выводы?  Объективные  выводы сделает, как и всегда, время.  Нам   только  жалко тех сотрудников, что  работают в «Регионе 64»: они так и не смогут здесь  познать вкус настоящей журналистики.  Но, раз они тут работают, значит, их все устраивает, увы.     Впрочем, иной правительственная газета разве   может быть?   Серая, скучная, неинтересная- это нормально для СМИ, получающего   деньги из казны правительства.

 