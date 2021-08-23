"Регион- 64": кто СМИ "ужинает", тот его и "танцует"

«Регион 64" прочитает прокурор Саратовской области». Таким был заголовок статьи на сайте областной общественно-политической газеты « Саратовский репортер» ( 21 июня 2021 года). Редакция «Саратовского репортера» поставила проблему содержания и качества публикуемых материалов в газете и на сайте «Регион 64», которое, по нашему мнению, и до сих пор остается на весьма среднем уровне. Так же, редакция поведала о неких порядках в редакции, которые по нашему мнению, не соответствуют законодательству, что сказывается на редакционной политике, далекой от тех норм и стандартов, которые обычно присутствуют в нормальном творческом коллективе. Публикация возникла, как говорится, не из воздуха, и поводом послужили свидетельства некоторых сотрудников, работавших в «Регионе 64», а потом уволенных по различным причинам, и с которыми они поделились на условиях анонимности по вполне понятным причинам. Мы полагали, что наша публикация послужит поводом для серьезных, если не конкретных действий со стороны регионального министерства информации и печати, то хотя честных и беспристрастных раздумий со стороны министра информации и печати С.В. Бакал. Но этого не произошло, и министр, вместо того, чтобы обратить серьезное внимание на опубликованные нами факты, встала на защиту подведомственной газеты. Из письменного ответа министра «Саратовскому репортеру» следует: «Регион 64» очень хорошая газета. Знакомая ситуация: лучше сделать вид, что все хорошо и нет проблем, чем выносить сор из избы.

Статья «Регион 64" прочитает прокурор Саратовской области», и запрос были направлены прокурору Саратовской области С.В. Филипенко.

Прошло некоторое время, и из прокуратуры Саратовской области пришел ответ, где сообщалось, что наш запрос перенаправлен в две организации: в министерство правды и объективной информации, то бишь, в министерство информации и печати Саратовской области, и в самую трудолюбивую организацию - в государственную инспекцию труда в Саратовской области.

Прошло еще некоторое время, и вот редакцией «Саратовского репортера» получены ответы.

Общий смысл этих ответов таков: все не просто хорошо в «Регионе 64», а все просто прекрасно, и нет в мире лучшей газеты. «Саратовскому репортеру» ответили, что трудовое законодательство в редакции «Региона 64» не нарушается, что журналисты тут получают достойную зарплату, их права директором и главным редактором не ущемляются и они всем довольны.

А что касается самого «Региона 64», то он имеет, как следует из ответа министра Бакал, многомиллионную аудиторию: «Посещаемость информресурса по итогам 2020 года выросла на 160 % и составила 33, 5 млн. человек, число уникальных посетителей увеличилось на 23 % ( до 3, 81млн.человек)». Хорошие цифры, уникальные можно сказать, цифры! Но хотелось бы посоветовать министру на будущее: когда Вы публикуете какие-либо цифры, то сначала подумайте о том, что кто-то может их перепроверить. В месяц, если верить этим цифрам, посещаемость ресурса составляет почти 3 миллиона человек, соответственно, за один день- примерно 30 тысяч человек. Значит, такому количеству человек интересно, что пишет «Регион 64»? Сильно сомневаемся, что эти цифры соответствуют действительности.

Министр Бакал редакции «Саратовского репортера» сообщает, что «была проведена проверка в государственном учреждении средств массовой информации Саратовской области «Регион 64, в том числе, осуществлен контроль эффективности исполнения ГАУ СМИ Саратовской области «Регион 64» государственного задания».

«Государственное задание» - это обязательная публикация документов правительства. Из ответа министра мы узнаем, что чиновничий аппарат правительства области скрипит перьями, что есть духу, и объем документальной макулатуры растет неуклонно и все это публикует «Регион 64», как нашей редакции и сообщает министр:

«Количество правовых документов ежегодно растет, государственное задание по опубликованию нормативных документов и официальной информации ГАУ СМИ СО «Регион 64» исполняется в полном объеме. Таким образом, уставные цели и задачи организацией реализуются с высокой степенью эффективности».

Эффективность работы СМИ министр оценивает, исходя из объема опубликованного официоза, но не от качества журналистского труда. И на самом деле, тут претензий к редактору, да и к самому министру не возникает: СМИ исправно отрабатывает бюджетные деньги, рассказывая, как в области все хорошо и стабильно.

Не знаем, как часто выходит из своего кабинета министр Бакал, чтобы пообщаться с читателями «Региона 64», или с распространителями газеты. Возможно, министр Бакал не считает нужным этого делать, чтобы получать объективную информацию о деятельности ГАУ «Регион 64», и видимо, довольствуется только отчетами, которые министру кладут на стол. А отчеты эти просто прекрасны: все стабильно, все развивается, газету прямо вырывают из рук читатели, по интернет - ресурсам фиксируется рост, и вот как министр об этом главному редактору «Саратовского репортера»:

«ГАУ является издателем 5 государственных СМИ показатели деятельности которых по печатным изданиям стабильны, по интернет-ресурсам фиксируется рост. Так, заказы организаций розничных продаж печатных изданий на распространение тиража «Регион 64» не снижаются…Совокупный недельный тираж газеты «Саратовская областная газета «Регион 64»- 15 000 экземпляров - на протяжении пяти лет стабилен».

Все хорошо в этом прилежном и правильном ГАУ, и в плане соблюдения трудового законодательства, в творческом плане.

Например, за переписывание пресс-релизов в этом беззастенчивом пожирателе бюджетных денег платят вполне достойную зарплату журналистам, и она составила, как сообщает главному редактору «Саратовского репортера» министр, в 2020 году 31, 6 тысячу рублей. Но может быть, мы отстали от жизни, и чего-то не понимаем, и переписывание пресс-релизов теперь, это и есть самый высший класс современной журналистики?

Министр, правда, не сообщила, сколько получает сам главный редактор Степанов. Видимо, это большая тайна. Репортажи, аналитические и просто статьи, журналистские расследование- это, как мы видим, не про «Регион 64». Тут эти классические жанры журналистики большая редкость. Но министру Бакал такая газета нравится, и в письме главному редактору «Саратовского репортера» Михайлову она так про это пишет : «Опубликованные авторские журналистские материалы свидетельствуют о работе сотрудников по всей территории Саратовской области и освещении в числе других острых социальных тем».

Видимо, и репортаж, опубликованный вчера, 22 августа в ГАУ «Регион 64» под заголовком «В Саратовской области построен новый мост» и фотографии спикера облдумы Романова с места события, и есть, по мнению министра Бакал, как раз та самая «острая социальная тема». Фрагменты этого текста были «слизаны» с другого текста, опубликованного двумя днями раньше с сайта областной думы, где 20 августа была опубликована большая статья под заголовком «Александр Романов проверил готовность школ Балтайского района к новому учебному году». Вот, примерно за такие материалы на «острые темы» журналисты «Региона 64» и получают, как мы понимаем, зарплату.

Если у министра возникнет желание, она может сделать мониторинг работы «Региона 64» за месяц хотя бы, и лично убедиться, как работают журналисты этого издания- не выходя из помещения, не отрываясь от своих компьютеров и от чашки с кофе.

Вот так, весьма значительные бюджетные деньги расходуют на публикацию подобных «острых социальных тем». И это считается нормальным, ведь по большому счету, "Регион 64" это не СМИ, а филиал, отдел правительства Саратовской области.

Содержит бюджет и 72-х летнюю бабулю Л.Н. Златогорскую - за то, что она редактирует тексты в «Регионе 64». Министр Бакал сообщает, что с ней заключен договор «гражданско- правового характера на оказание услуг по литературному редактированию текстов, редакторскому анализу и совершенствованию литературной формы текстов», и что на основании «актов выполненных работ ей выплачивается вознаграждение». Все и тут по закону, и даже есть «акты выполненных работ» на «совершенствование литературной формы текстов». Возможно, что Златогорская еще редактирует и эти акты "выполненных работ".

Ничего плохого министр Бакал не видит и в том, что господин Степанов В.В. совмещает и должность государственного учреждения и главного редактора Интернет СМИ и сообщает главному редактору «Саратовского репортера» Михайлову С.Ю. : «В трудовом законодательстве нет ограничений по количеству должностей, которые может совмещать один и тот же сотрудник». Да, это нам известно: в трудовом законодательстве нет таких ограничений. Но речь в нашей публикации шла совсем о другом: директор и главный редактор правительственного СМИ, по нашему убеждению, обязан сосредотачивать усилия на главном направлении, то есть, редактировать правительственную газету. Делать ее интересной, читаемой, и действительно, «острой», где бы объективно ставились проблемы. Но министр Бакал ничего дурного в том, что Степанов еще является главным редактором портала «Вольск ру», не видит. Но ведь известно, из старинной поговорки, что тот, кто везде, тот нигде. Быть может, и сама министр совмещает с должностью министра и некоторые другие должности, о которых не знает губернатор? Может быть, министр Бакал тайно пописывает статейки в другие издания, или тоже редактирует статьи, как Златогорская, в других изданиях? Ведь законом не запрещено.

В статье «Регион 64" прочитает прокурор Саратовской области» внимание прокуратуры мы обращали на нарушения, с нашей точки зрения, трудового законодательства и так писали про это:

«В редакции сложилась многолетняя практика, когда срочные трудовые договоры с журналистами (как с творческими работниками) заключаются на полгода, три месяца и даже на один месяц, что естественно, ставит любого человека в психотравмирующую ситуацию. Люди, чувствуя нестабильность, не могут взять ипотеку, оформить кредит. Но директор В. Степанов, руководствуется ст.59 ТК, не учитывает тот факт, что деятельность Саратовской областной газеты и информационного сайта носит постоянный, а не сезонный характер. Но, видимо, людей очень выгодно «держать на крючке»? Подобную ситуацию руководитель Степанов умело, как можно предположить, использует в своих целях».

Наивно было бы ждать от Государственной инспекции труда хотя бы приблизительно объективного ответа: наша редакция не раз убеждалась, что эта структура умеет только мастерски сочинять отписки, ссылаясь на нормы закона. Человек с его проблемами эту структуру не интересует совсем, поэтому, по каким причинам был уволен ряд сотрудников, работавших ранее в "Регионе 64", инспекторов по труду не заинтересовало. Уволились и уволились, мало ли?

Вот, коротко , что пишет самая «трудовая» в мире инспекция:

«Факт принуждения к написанию заявления работников «Регион 64» на понижение в должности не установлен… нарушений в заключении срочных договоров не установлено... факт оплаты «несуществующих работников не установлен… нарушений в процедуре совмещения должностей Степановым В.В. не установлено».

Какие выводы? Объективные выводы сделает, как и всегда, время. Нам только жалко тех сотрудников, что работают в «Регионе 64»: они так и не смогут здесь познать вкус настоящей журналистики. Но, раз они тут работают, значит, их все устраивает, увы. Впрочем, иной правительственная газета разве может быть? Серая, скучная, неинтересная- это нормально для СМИ, получающего деньги из казны правительства.