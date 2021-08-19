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А может быть, для начала, в Вольске очистные сооружения достроить?

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Деньги «пуляют» налево и направо.   И очень часто, если  не почти всегда- на не самые важные для людей  проекты.  Пляжи,  скверы, парки,   тотальная замена бордюров там,  где надо и где не надо… Миллиарды уходят на эти объекты,  а после их сдачи прокуратура выявляет массу  недостатков.

Маленький Вольск тоже  много съедает миллионов на проекты.  Только что СМИ сообщили о покупке  старого дебаркадера за 25 миллионов ( ему более полувека), так  появляется еще одно сообщение, что решено делать ( это накануне зимы!) реконструкцию набережной в Вольске , которая обойдется в 66,64 миллиона рублей. Торги по поиску подрядчика, который займется в этом году ремонтом, объявлены  17 августа. Заказчик-  ГКУ «Управление капитального строительства».

Вольские очистные сооружения, как остроумно и точно подметило однажды   издание «ПРО Вольск»  знаменито,  как «настоящий памятник коррупции, разгильдяйства и воровства».

По некоторым оценкам на его возведение потратили более миллиарда бюджетных средств. Строительство продолжалось более 15 лет, а средства осваивали бизнес-структуры, дружественные действующим губернаторам: сначала Павлу Ипатову, а потом – Валерию Радаеву.

Всего Вольск производит 25 тысяч кубов канализации в сутки. Построенные сооружения рассчитаны на 12,5, и правительство Саратовской области занимается проектом второй очереди. Неочищенные стоки до сих пор сливает поселки Северный, Красный Октябрь, Клены, военный городок на Привольске и район медицинского колледжа.

Тема строительства очистных сооружений в Вольске была   одной из главных на  выборах в Госдуму и облдуму в 2017 году.

«А что будет после выборов? Как и всегда- забудут про лозунги?»- спрашивал  в 2017 году наш  «Саратовский репортер». Вопрос был скорее, риторический.  Как очистные сооружения  не работали, так и не работают. Но вот  муниципальная газета "Вольская жизнь"  писала, что  2009  и 2010 год "войдет в историю, как прорыв в одном из стратегических направлений! Будут построены очистные сооружения!". Прорыва не случилось. Очистные не построили.

В  центре города расположен противотуберкулезный диспансер:  тут больные с открытой формой, все и отходы вытекают прямо в Малыковку, и из нее  прямо в Волгу.

Но в Вольске, как мы видим, озаботились  сегодня  реконструкцией  набережной, вместо того, чтобы достроить  очистные сооружения.

Убийственная в прямом смысле логика власти : в  Волгу будет продолжать идти   мутные и вредные стоки, а в это время будут наводить марафет и красоту на  набережной,  попутно  "распиливая" бюджетные деньги. 

 

 

 