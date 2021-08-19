А может быть, для начала, в Вольске очистные сооружения достроить?

Деньги «пуляют» налево и направо. И очень часто, если не почти всегда- на не самые важные для людей проекты. Пляжи, скверы, парки, тотальная замена бордюров там, где надо и где не надо… Миллиарды уходят на эти объекты, а после их сдачи прокуратура выявляет массу недостатков.

Маленький Вольск тоже много съедает миллионов на проекты. Только что СМИ сообщили о покупке старого дебаркадера за 25 миллионов ( ему более полувека), так появляется еще одно сообщение, что решено делать ( это накануне зимы!) реконструкцию набережной в Вольске , которая обойдется в 66,64 миллиона рублей. Торги по поиску подрядчика, который займется в этом году ремонтом, объявлены 17 августа. Заказчик- ГКУ «Управление капитального строительства».

Вольские очистные сооружения, как остроумно и точно подметило однажды издание «ПРО Вольск» знаменито, как «настоящий памятник коррупции, разгильдяйства и воровства».

По некоторым оценкам на его возведение потратили более миллиарда бюджетных средств. Строительство продолжалось более 15 лет, а средства осваивали бизнес-структуры, дружественные действующим губернаторам: сначала Павлу Ипатову, а потом – Валерию Радаеву.

Всего Вольск производит 25 тысяч кубов канализации в сутки. Построенные сооружения рассчитаны на 12,5, и правительство Саратовской области занимается проектом второй очереди. Неочищенные стоки до сих пор сливает поселки Северный, Красный Октябрь, Клены, военный городок на Привольске и район медицинского колледжа.

Тема строительства очистных сооружений в Вольске была одной из главных на выборах в Госдуму и облдуму в 2017 году.

«А что будет после выборов? Как и всегда- забудут про лозунги?»- спрашивал в 2017 году наш «Саратовский репортер». Вопрос был скорее, риторический. Как очистные сооружения не работали, так и не работают. Но вот муниципальная газета "Вольская жизнь" писала, что 2009 и 2010 год "войдет в историю, как прорыв в одном из стратегических направлений! Будут построены очистные сооружения!". Прорыва не случилось. Очистные не построили.

В центре города расположен противотуберкулезный диспансер: тут больные с открытой формой, все и отходы вытекают прямо в Малыковку, и из нее прямо в Волгу.

Но в Вольске, как мы видим, озаботились сегодня реконструкцией набережной, вместо того, чтобы достроить очистные сооружения.

Убийственная в прямом смысле логика власти : в Волгу будет продолжать идти мутные и вредные стоки, а в это время будут наводить марафет и красоту на набережной, попутно "распиливая" бюджетные деньги.