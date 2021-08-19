Конкурсным управлением московского предприятия занимается специалист из Саратова, нарушивший Закон

«По результатам административного расследования в действиях ( бездействии) арбитражного управляющего Ракитина Александра Ивановича установлены нарушения п.4 ст.13, п.3 ст. 143 Федерального Закона о банкротстве при проведении процедуры конкурсного производства в отношении ООО «СМК « СТРОЙКОМПЛЕКС- 3».

Это следует из ответа в адрес главного редактора областной газеты «Саратовский репортер» С.Ю. Михайлова за подписью начальника отдела по контролю ( надзору) в сфере саморегулирующих организаций Д.В. Лежанкова Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве.

Стоить отметить, что единственным учредителем этой организации является одно иностранное юридическое лицо. Сейчас ООО «СМК « СТРОЙКОМПЛЕКС-3» проходит процедуру банкротства, под наблюдением А.И. Ракитина.

Основной долг организации- 454 754 847, 31 руб. Штрафы и пени- 219 522 925, 80 руб. Общая сумма требований- 647 277 774, 11 руб. Количество голосов: 674 277 774, которая равна сумме требований кредиторов в размере 674 277 774, 11 руб.

«Вместе с тем»,- как указывает в ответе редактору «Саратовского репортера» начальник отдела по контролю ( надзору) в сфере саморегулирующих организаций Д.В. Лежаков, - «арбитражный управляющий Ракитин Александр Иванович указал, что количество голосов ИФНС № 33 по г. Москве равна 454 754 847, однако сумма требований ИНВС № 33 по г. Москве составляет 674 277 774, 11 руб.

Далее в ответе указывается:

«Из анализа представленных арбитражным управляющим Ракитиным Александром Ивановичем документов и письменных пояснений, Управлением установлено, что в протоколе собрания кредиторов ООО «СМК «СТРОЙКОМПЛЕКС- 3» от 11.03. 2021 арбитражным управляющим Ракитиным Александром Ивановичем допущена техническая ошибка в указании количества голосов ИФНС № 33 по г. Москве. Таким образом, в действиях ( бездействии) арбитражного управляющего Ракитина Александра Ивановича установлены нарушения п.4 ст.13, п.3 ст. 143 Федерального Закона о банкротстве при проведении процедуры конкурсного производства в отношении ООО «СМК « СТРОЙКОМПЛЕКС- 3».

На основании этих нарушений в отношении этого арбитражного управляющего составлены протоколы об административном нарушении.

Заявление о привлечении к административной ответственности арбитражного управляющего Ракитина А.И. направлено в суд.

Зададимся простым вопросом:

«Как можно доверять наблюдение за процедурой банкротства предприятия специалисту, который сам нарушает законы, и видимо сделал не просто не «техническую ошибку», а умышленно ее допустил?».

Стоить отметить, что Ракитин А.И. был в разное время конкурсным управляющим таких предприятий в Саратове, как Предприятие ООО «САРАТОВТЕПЛОСТРОЙ", ООО "ВОСТОК", ЗАО "ДЕКО", ДП "Водоканал" МУП ЖКХ , МУП Романовского МР «Романовская аптека № 161», ИП Клочков Алексей Викторович, ООО "Акорус", ООО "Органикс-Кварц".

( подробности в следующих выпусках)