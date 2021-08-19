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Конкурсным управлением московского предприятия занимается специалист из Саратова, нарушивший Закон

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«По результатам административного расследования в действиях ( бездействии) арбитражного управляющего Ракитина Александра Ивановича установлены нарушения п.4 ст.13, п.3 ст. 143 Федерального Закона о банкротстве при проведении процедуры конкурсного производства в отношении ООО «СМК « СТРОЙКОМПЛЕКС- 3».

Это следует из ответа в адрес главного редактора  областной газеты «Саратовский репортер» С.Ю. Михайлова за подписью начальника отдела  по контролю ( надзору) в сфере саморегулирующих организаций Д.В. Лежанкова  Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по  г. Москве.

Стоить отметить, что  единственным учредителем  этой организации  является  одно иностранное юридическое лицо. Сейчас  ООО «СМК « СТРОЙКОМПЛЕКС-3» проходит процедуру банкротства, под наблюдением А.И. Ракитина.

Основной долг организации- 454 754 847, 31 руб. Штрафы и пени- 219 522 925, 80 руб.   Общая сумма требований- 647 277 774, 11 руб. Количество голосов: 674 277 774, которая равна сумме требований кредиторов  в размере 674 277 774,  11 руб.   

«Вместе с тем»,- как указывает в ответе  редактору  «Саратовского репортера» начальник отдела  по контролю (  надзору) в сфере саморегулирующих организаций Д.В. Лежаков, - «арбитражный управляющий Ракитин Александр Иванович указал, что количество голосов ИФНС № 33  по г. Москве равна  454 754 847, однако сумма требований ИНВС № 33 по г. Москве составляет 674 277 774, 11 руб.

Далее  в ответе указывается:

«Из анализа представленных арбитражным управляющим Ракитиным Александром Ивановичем документов и письменных пояснений,  Управлением установлено, что в протоколе собрания кредиторов ООО «СМК «СТРОЙКОМПЛЕКС- 3»  от 11.03. 2021 арбитражным управляющим Ракитиным Александром Ивановичем допущена техническая ошибка в  указании количества голосов ИФНС № 33 по г. Москве.  Таким образом, в действиях ( бездействии) арбитражного управляющего Ракитина Александра Ивановича установлены нарушения п.4 ст.13, п.3 ст. 143 Федерального Закона о банкротстве при проведении процедуры конкурсного производства в отношении ООО «СМК « СТРОЙКОМПЛЕКС- 3».

На основании этих нарушений в отношении этого арбитражного управляющего составлены протоколы об административном нарушении.

Заявление о привлечении  к административной  ответственности арбитражного управляющего Ракитина А.И.  направлено в суд.

Зададимся простым вопросом:

«Как можно доверять  наблюдение за процедурой банкротства  предприятия специалисту, который сам нарушает законы, и видимо сделал  не просто не «техническую  ошибку», а умышленно ее допустил?».

Стоить отметить, что Ракитин А.И. был в разное время   конкурсным управляющим  таких предприятий в Саратове,  как Предприятие ООО «САРАТОВТЕПЛОСТРОЙ", ООО "ВОСТОК",  ЗАО "ДЕКО",   ДП "Водоканал" МУП ЖКХ ,  МУП Романовского МР «Романовская аптека № 161», ИП Клочков Алексей Викторович,  ООО "Акорус",  ООО "Органикс-Кварц".

( подробности  в следующих выпусках)

 

 

 

 