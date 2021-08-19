Профессор РАН назвал пляж в центре города проектной ошибкой

В группе "Говорит Саратов" сделана новая акутальная запись по поводу пляжа. «Мы не только взяли пробы воды в районе нового саратовского пляжа. Мы нашли эксперта, который оценил строительство пляжа в зоне городских стоков и объяснил, чем это опасно и что надо делать». Далее, публикуется в группе интервью с заведующим лабораторией охраны вод Института водных проблем РАН профессором Евгением Венициановым специально для группы "Говорит Саратов" записал Кирилл Елисеев

Профессор РАН назвал пляж в центре города проектной ошибкой

«Пляж покорителей Волги», построенный в 2021 году на Новой Набережной Саратова между улицами Шелковичной и 2-й Садовой, стал объектом дискуссий горожан. Одни считают, что рекреационный объект зря оборудовали в черте города из-за опасности купания, якобы, в сточных водах. Оптимисты верили заверениям городских властей об отсутствии угрозы для жителей. Чтобы разобраться в проблеме журналисты самостоятельно взяли пробы, которые показали многократное превышение норматива по содержанию в воде колиформных бактерий (24000 при нормативах до 500). Мы обратились за разъяснениями к доктору наук, профессору и заведующему лабораторией охраны вод Института водных проблем РАН Евгению Веницианову. Тема состояния воды в Волге оказалась для Евгения Викторовича – выходца из Саратова – не новой. Профессор не только поделился своими воспоминаниями о городе, но и дал рекомендации, как бороться за чистоту воды в районе Саратова.

– Евгений Викторович, наш главный вопрос - возможно ли существование пляжа в районе набережной в Саратове?

– Любой пляж в Саратове, построенный на правом берегу Волги и расположенный ниже Глебучева оврага по течению, должен быть объектом пристального внимания и исследования со стороны экологически служб. Я помню, насколько грязной была волжская вода в годы моей молодости, но тогда на это обращали меньше внимания. В 70-е были построены очистные сооружения городской канализации. Ситуация заметно улучшилась, но проблему не исправили кардинально, поскольку поверхностный сток с территории города, так называемая ливневка, осталась без серьезной очистки. Работает ли коллектор в этом районе до настоящего времени?

– Ливневой коллектор есть в районе Глебучева оврага, он существует и сегодня. Журналисты вместе с диггерами проходили его. И видели врезки в подземную реку в районе частного сектора. Туда жители сливают свои стоки из домовых канализаций. А вторая ныне подземная река проходит через город в Белоглинском овраге. Приблизительно в 300 метрах по течению выше пляжа находились ее стоки, это второй ливневой коллектор в районе набережной. Но в мэрии заявляли, что стоки убраны в трубу, которая выведена на середину Волги.

– Разве в ливневую канализацию не может попасть биологическое загрязнение? Это первый вопрос, который нужно задать руководству города. Насколько реально организован мониторинг воды и, прежде всего, по бактериальному загрязнению. Раньше в Саратове был плохо организован вопрос с бытовыми стоками. Не берусь судить, как сейчас. Но в коллекторы попадало очень много сбросов бытовых стоков с территории частного сектора, когда на улицы выливались помои. Одного этого уже было достаточно, чтобы заразить акваторию бактериями от поверхностного стока.

– То есть, норматив мог быть превышен уже только из-за содержания бактерий в стоках ливневок?

– Существует норматив. Он нарушен, тогда почему вообще возникают волнения и сомнения? Норматив следует исполнять.

– Администрация потратила порядка миллиарда на создание нового пляжа. Теперь городским чиновникам надо отчитываться насколько эффективно эти деньги были потрачены. Что делать, оставлять пляж в форме солярия, вести новые исследования. Чиновники отчитались, что в начале сезона проводили исследования, и нормативы были соблюдены. Но затем летом в силу прогрева воды и появления водорослей превышение выявилось.

– Это немного сомнительно. Те загрязнения, которые вы назвали, сугубо бытового происхождения. Они не рождаются в реке. Они являются фекальными загрязнениями.

Отдельно хотел бы отметить, что в данном случае недостаточно разовых проб в начале теплого сезона. Необходим постоянный мониторинг качества воды. Вести мониторинг нужно и в районе Саратовской набережной и выше. Это поможет отслеживать состояние воды в динамике.

Почему замеры весной не всегда объективны? Весенний паводок смывает загрязнение и сильно его уменьшает или, проще говоря, разбавляет. И через подземные реки и просто через ливневую канализацию, если вода не проходит полноценной очистки, эти загрязнения не исчезнут. А в каком состоянии сегодня в городе ливневая канализация? Я занимаюсь Московскими поверхностными стоками. За эту работу отвечает огромная организация «Мосводосток». По всему городу действует порядка 2000 мест сброса поверхностных вод, и за каждым необходим постоянный учет. А как данный вопрос обстоит в Саратове? Есть ли единая система сброса и очистки, сколько несколько мест сброса? Учитывая протяженность города по Волге должно быть несколько коллекторов.

– Сама система городских ливневок существует, стоки выходят в Волгу. Ученые из Саратовского классического университета насчитали пять стоков на отрезке между старым мостом и новой набережной. Но об очистке ливневых стоков ничего не известно. Три года назад заявлялось о плане по строительству очистных сооружений на ливневом коллекторе в Глебучевом овраге, но его так и не реализовали.

– Чем опасны поверхностные ливневые стоки. Обычно они имеют примитивную очистку. Иногда это какой-нибудь пруд осветлитель. Могут быть простые фильтрующим системы, например, песчаный фильтр. Но даже они не спасают от бактериального загрязнения. Тем более, когда очистки вообще нет. Поэтому и важен постоянный мониторинг вод поверхностного стока. Власти обязаны его организовать. В том числе, их контролировать поверхностные сбросы должны органы Росприроднадзора.

Есть еще один момент, связанный с ливневой канализацией. Даже в Москве некоторые предприятия сбрасывают сточные воды через ливневые стоки. Иногда незаконно, иногда по данному поводу даже заключаются отдельные договоры, но бизнес старается не афишировать такие действия.

– А как можно нивелировать негативный результат стоков с ливневой канализации?

– Решение проблемы – это очистные сооружения. Конечно, это эффектно – построить новый пляж в городе. Хотя раньше в Саратове пляж был посреди Волги, я даже пешком по мосту туда ходил. Но этот пляж был плохо обустроен. И горожане имели сложности с тем, чтобы добраться до него. Автобус не всегда останавливался на пляже у спуска. Не было постоянной уборки территории. Поэтому одним из простых и очевидных решений мне видится приведение в порядок этого пляжа. Это было бы проще, чем тратить огромные деньги на строительство с нуля нового пляжа в центре города. Обратите внимание, что во многих городах стараются пляжи выносить за территорию города. Делается это по причине того, что пляжи очень уязвимы для поверхностных стоков с территории. Поэтому пляж в центре города мне представляется проектной ошибкой.

– А что же делать теперь?

– Так как пляж построен и деньги на это потрачены, теперь необходимо проводить тщательное исследование каждого источника потенциального загрязнения. А после их выявления разрабатывать меры, которые могли бы снизить это негативное влияние. В том же Глебучевом овраге полезно построить ботаническую площадку, пруд отстойник, проводить обработку воды. Конечно, делать это необходимо с учетом градостроительных возможностей. Но если найдены деньги на пляж, то можно поискать деньги и на очистку вод. По сравнению с уже потраченными средствами, это не такие большие затраты.

Давайте подведем итоги: во-первых, необходим тщательный и постоянный мониторинг. Во-вторых, норматив нарушать нельзя и хитрить не нужно. Если хотя бы в определенном числе проб есть нарушение, увы, придется закрывать пляж. В-третьих, исследовать работу канализации и ливневых стоков – способны ли ныне действующие в Саратове системы эффективно очищать воды хотя бы от бактерий? Пусть вода будет мутная, но есть разные варианты обработки от бактерий, даже ультрафиолетом.

И главное, нельзя ситуацию замалчивать. Чем публичнее будет вестись деятельность городских властей, тем более высокий рейтинг доверия у горожан будет иметь каждое решение мэрии.

– А какие в данном случае должны быть приоритеты. Где грань между достаточным и необходимым?

– Давайте признаем, иногда экологи стараются быть бескомпромиссными. Я советую находить общий язык с мэрией. Но в данном случае есть ограничения – это норматив. Если он нарушается, то извините, но придется закрывать этот пляж. И дальше заняться анализом сбросов и исследованиями качества вод. Например, на наличие в сточных водах соединений азота и фосфора. Именно они вызывают активное цветение воды, которое известно жителям Саратова. Бактерии необходимо убирать из воды – обеззараживать воду в районе пляжа, пусть будет мутной, но безопасной.

– А если вывести трубы коллекторов на 100-150 метров от берега Волги, либо ограничить пляж по бокам волнорезами? Мэрия заявила, что два мола, которые построены вокруг пляжа, якобы, не дают загрязнениям проникнуть в место для купания.

– Как это может решить проблему? Вы же не отмените молами диффузный сток с территории! Вода все равно будет поступать в Волгу. Кроме того, поверхностный сток можно переместить на 100-150 метров от берега и закачать на глубину можно только насосами. Так что вынос труб или их перенос не сможет решить проблему. Только очистка загрязненных стоков может решить проблему!

P.S. Мы специально разместили это интервью в группе "Говорит Саратов", а не в одном из СМИ, чтобы наши коллеги журналисты помогли нам в его распространении.

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