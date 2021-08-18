Выборы: размышления на заданную тему

Зарегистрировавшись кандидатом в депутаты Марковского районного Собрания, я стал получать вопросы. Привожу ниже наиболее типичные и мои ответы на них.

НУЖНЫ ЛИ ДЕПУТАТЫ? Вольно, или невольно, но народные избранники постоянно убеждают нас в том, что избиратели не нужны депутатам, а депутаты не нужны избирателям. Многие из нас даже не знают своих депутатов. Это нужно срочно исправлять

ЗАЧЕМ ИДУТ В ДЕПУТАТЫ? Всяко бывает. Кто-то идет покрасоваться, потешить своё самолюбие. Кого-то попросили и он не смог отказаться. Кто-то из желания стать придворной марионеткой и продаться в надежде получать с барского плеча или кормиться из властного корыта. Кто-то по глупости и т.д. Кто-то из желания помочь людям, но это более редкий случай.

В ЧЁМ НЕДОСТАТОК НЫНЕШНИХ ДЕПУТАТОВ? По моему мнению, большинство современных депутатов состоят полностью из недостатков. Практически никто из них не отчитывается перед своими избирателями. Тотальная безответственность. В моём понимании депутат – это таран, а не спящий бездельник. Перед каждым из них рано или поздно встает выбор: или работать, или стать объектом для насмешек. Многими из них руководят трусливость, продажность и пофигизм. Беда также заключается в том, что представительный орган местного самоуправления слишком зависим от органа исполнительного.

В ЧЕМ НЕОБХОДИМОСТЬ СЕРЬЕЗНОГО ОТНОШЕНИЯ К ВЫБОРАМ? Дальше так жить нельзя. Прежде всего нужно возвращать доверие к выборам. Стенания в Интернете часто малоэффективны. Только жалобы в прокуратуру, иски в суд, обращения к губернатору и президенту. Хорошую жизнь не дают, а берут. Как там поется? - «Никто не даст нам избавленья…» Отсутствие серьезной оппозиции – признак слабости власти. Кстати, приму достоверную информацию о фальсификациях на предстоящих выборах с последующим размещением в СМИ.

КАК ВЫБРАТЬ ХОРОШЕГО ДЕПУТАТА? Бюджетник никогда не будет хорошим депутатом, поскольку он держится за свою работу. Учтите, что у районной администрации свои интересы, которые могут не совпадать с вашими. Поэтому особенно внимательно отнеситесь к кандидатурам, аффилированным с администрацией и делайте выбор, исходя из СВОИХ интересов. Присмотритесь к дублерам «едросовых» кандидатур (обычно это самовыдвиженцы) – это те же яйца, только в профиль.

ДОЛГО ЛИ ЖДАТЬ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ? Если ждать – то долго

ЗАЧЕМ Я СТАЛ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ? Мне предложили, а я не отказался Мне не хватает серьезного занятия. Есть ли у меня «шкурный» интерес? Я уверен, что в случае избрания не получу никакой выгоды лично для себя.

О МОЕЙ ПАРТИЙНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. Я беспартийный, не член КПРФ, но баллотируюсь от этой партии. Осмелюсь предположить, что если случится невероятное, и КПРФ придет к власти, то первыми увеличат её численность нынешние самые активные сторонники «ЕдРа». К сожалению, есть такая довольно многочисленная категория людей, которым абсолютно всё равно, кому служить – демократам, либералам, коммунистам... Для них главное – оказаться поближе к властному корыту. Допускаю, что этим грешат и находящихся при дворе псевдооппозиционные политические партии.

ЧТО Я ОБЕЩАЮ И ЧЕМ РЕАЛЬНО СМОГУ ПОМОЧЬ? Я имею определенный опыт - был депутатом районного Собрания в 1996-2000 г.г. Обещаю – не дам спокойно жить никому. Умею писать бумаги. Могу помочь составить исковое заявление в суд и арбитраж, ходатайство мировому судье об отмене судебного приказа, жалобу в прокуратуру, полицию, энергоснабжающую или управляющую компанию, обращение на любой самый высокий уровень. Чиновников надо завалить бумагами – время сейчас такое, увы. «Изнутри» буду освещать деятельность районного Собрания. Обязуюсь регулярно отчитываться о проделанной работе.

В ЧЕМ МОЁ ПРЕИМУЩЕСТВО? У меня огромный плюс - я независим. Я никого не боюсь. Я умею защищать свою гражданскую позицию.

КАКИЕ МОИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ? Для многих я очень неудобен. Это и хорошо и плохо.

НЕ СЛИШКОМ ЛИ Я СТАР? Нет. Солидный возраст меня нисколько не смущает. Я всего лишь чуть-чуть постарше президента, который руководит целой страной. В районном Собрании обязательно должен быть хотя бы один пенсионер. Главное – не сколько лет в паспорте, а сколько в душе.

СЛЕДУЕТ ЛИ ДЕЛАТЬ ФИНАНСОВЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В МОЮ ПОЛЬЗУ? Не надо. Я благотворительностью заниматься не буду. Не собираюсь тратить на избирателей свои личные денежные средства – и вы не тратьте на меня. У меня нет никакого желания покупать голоса избирателей. Но на период выборов потребуются бесплатные толковые наблюдатели.

ПОЧЕМУ Я БАЛЛОТИРУЮСЬ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 19? Потому что я там живу.

ОПЕЧАЛИТ ЛИ МЕНЯ ПОРАЖЕНИЕ? Конечно, нет. Я, в общем-то, для себя ещё не решил – какой исход для меня предпочтительнее – победа, или поражение. Я достаточно комфортно чувствую себя в оппозиции и без депутатского мандата. Но у оппозиционера с депутатскими полномочиями для полезной деятельности больше возможностей.

МОЙ ЛОЗУНГ К ВЫБОРАМ? «Война лжи и воровству! Без борьбы нет победы!»

СВОИМ СОПЕРНИКАМ Я ЖЕЛАЮ УДАЧИ, А ИЗБИРАТЕЛЯМ – МУДРОСТИ!

Мой контактный телефон для избирателей - 8-960-341-42-13. Старшие домов – задавайте вопросы, приглашайте меня на встречи, которые состоятся при любой погоде и явке.

Вызываю всех кандидатов по моему округу на дебаты. Провести их можно на страницах сайта «Наш Маркс».

ВСЕМ УДАЧИ! ВАШ КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ Ю. ГОРДЕЕВ.

На фото. Париж 2004-й год. Автор статьи Ю.Гордеев- Директор Марксовского представительства Современной гуманитарной академии. Творческая командировка для ознакомления с системой образования во Франции.