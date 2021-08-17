Прощальный сигнал судьи Шевлягиной. Живите по совести. Судите по справедливости и Закону.

Бывшая судья из Балашова Татьяна Шевлягина, которую задержали по подозрению в коррупции в апреле 2020 года умерла в СИЗО Саратова. Об этом сообщило ИА БалашоверЪ. По некоторым данным, женщина скончалась от инфаркта.

«Саратовский репортер» неоднократно писал о деяниях как Шевлягиной, так и ее подруги- другой судьи из Балашова- Чередниковой( Саянкиной). Обе они- из "гнезда Тарасова".

Вся «раскрутка» так называемого «дела Шевлягиной» началась с «Саратовского репортера» несколько лет назад, когда Шевлягина еще была судьей. Были десятки статей, где упоминалась фамилия этой судьи, где рассказывалось о ее несправедливых решениях по отношению к простым балашовцам.

После публикаций, «градус терпения» дошел до своей критической отметки, и Александр Бастрыкин три года назад направил представление в квалификационную коллегию судей Саратовской области. Руководитель ведомства просил дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении мирового судьи судебного участка № 1 Балашовского района Татьяны Шевлягиной.

Возбуждение уголовного дела было ожидаемой и справедливой реакцией следственных органов на многочисленные факты, которые были опубликованы в областной общественно-политической газете "Саратовский репортер".

Так, в апреле 2017 года "Саратовский репортер", писал в отношении Шевлягиной: "Есть мнение, что вот-вот в отношении одной из талантливейших воспитаниц Чередниковой может быть возбуждено... уголовное дело, да при том, по статье "Мошенничество"! Так и произошло. Правда, Шевлягину долго искали и она была объявлена аж в международный розыск. Но потом, полиция совместно с чекистами нашли ее в Балашове и арестовали. Никуда она и не убегала, просто хорошо спряталась в родном Балашове.

Возможно, если бы уголовное дело в отношении Шевлягиной было бы возбуждено еще раньше, сразу после выхода 4 апреля 2017 года в "Саратовском репортере" статьи "Люди в черном, или правосудие по-балашовски", то кто знает, может быть и судьба самой Шевлягиной сложилась бы иначе, и ей не пришлось бы так долго скрываться, переживать…

Как многократно сообщала в статьях наша редакция, Шевлягина, будучи мировой судьей с 2011 по 2014 годы, получала взятки за изготовление судебных решений. Причем, такие решения принимались «по несуществующим гражданским делам» о признании за физическими лицами права собственности на недвижимость на территории Балашовского района.

Многим балашовцам судья Шевлягина своими неправедными решениями( назовем это так), откровенно говоря, испортила жизнь.

Как там принято говорить? О мертвых либо хорошо, либо ничего? Печально, когда с такими итогами завершаешь свою жизнь и уходишь в мир иной. Разве для этого живут люди, чтобы уйти именно так? Ушедшая именно так из жизни Шевлягина, как бы посылает сигнал нынешним судьям: «Живите по совести. Судите по совести, справедливости и по Закону»…