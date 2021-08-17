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Прощальный сигнал судьи Шевлягиной. Живите по совести. Судите по справедливости и Закону.

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Бывшая судья  из Балашова Татьяна Шевлягина, которую задержали по подозрению в коррупции в апреле 2020 года умерла  в СИЗО Саратова. Об этом сообщило ИА  БалашоверЪ. По некоторым данным, женщина скончалась от инфаркта.

«Саратовский репортер» неоднократно писал о  деяниях как Шевлягиной, так и ее подруги- другой судьи из Балашова- Чередниковой( Саянкиной).  Обе они- из "гнезда Тарасова".

Вся  «раскрутка»  так называемого «дела Шевлягиной» началась с «Саратовского репортера» несколько лет назад,  когда Шевлягина еще была судьей. Были десятки статей, где упоминалась фамилия этой судьи, где рассказывалось о ее несправедливых решениях по отношению к простым балашовцам.

После  публикаций,  «градус терпения» дошел до своей критической отметки, и  Александр Бастрыкин  три года назад направил представление в квалификационную коллегию судей Саратовской области. Руководитель ведомства просил дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении мирового судьи судебного участка № 1 Балашовского района Татьяны Шевлягиной.

Возбуждение уголовного дела было ожидаемой и справедливой  реакцией следственных органов   на многочисленные  факты, которые были опубликованы в областной общественно-политической  газете "Саратовский репортер".

Так, в апреле 2017 года "Саратовский репортер", писал  в отношении  Шевлягиной: "Есть мнение, что вот-вот в отношении одной из талантливейших воспитаниц Чередниковой может быть возбуждено... уголовное дело, да при том,  по статье "Мошенничество"!  Так и произошло. Правда, Шевлягину долго искали и она была объявлена аж в международный  розыск. Но потом, полиция совместно с чекистами нашли ее  в Балашове и арестовали.  Никуда она и не убегала, просто хорошо спряталась в родном Балашове.

Возможно, если бы уголовное дело  в отношении Шевлягиной было бы возбуждено  еще раньше,    сразу после   выхода 4 апреля 2017 года  в "Саратовском репортере" статьи  "Люди в черном, или правосудие по-балашовски", то  кто знает, может быть и судьба  самой Шевлягиной сложилась бы  иначе, и  ей не пришлось бы так долго скрываться, переживать…

Как  многократно сообщала в статьях   наша  редакция,  Шевлягина, будучи мировой судьей с 2011 по 2014 годы, получала взятки за изготовление судебных решений. Причем, такие решения принимались «по несуществующим гражданским делам» о признании за физическими лицами права собственности на недвижимость на территории Балашовского района.

Многим балашовцам  судья  Шевлягина своими неправедными  решениями( назовем это  так), откровенно говоря, испортила жизнь.

Как там принято говорить?  О мертвых либо хорошо, либо ничего? Печально, когда с такими итогами завершаешь свою жизнь и уходишь в мир иной. Разве для этого  живут люди, чтобы уйти именно так?   Ушедшая именно  так   из жизни Шевлягина,  как бы посылает сигнал  нынешним судьям: «Живите по совести. Судите по совести, справедливости  и по Закону»…

 

 