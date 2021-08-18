Почему в отношении бывшего сотрудника прокуратуры Канавичева не возбуждено уголовное дело?

«Будет ли в отношении бывшего прокурора Канавичева возбуждено уголовное дело по факту мошенничества?». Это заголовок статьи в «Саратовском репортере», опубликованной 30 ноября 2017 года. Прошло четыре почти года, но в отношении бывшего «прокурорского» Канавичева уголовное дело не возбудили.

Нет оснований, или потому что, «свой», хоть и бывший? Мы не строим предположений на эту тему, но сам потерпевший бизнесмен Бондарев убежден: Канавичева «прикрывали» все эти годы сотрудники прокуратуры. Сам Канавичев, никогда не скрывал, что ему покровительствовал во всех его делах бывший теперь прокурор Кировского района Пригаров, в отношении которого сегодня возбуждено четыре уголовных производства. Если это, и правда, а это, правда, уже потому, что слишком разговорчив оказался сам Канавичев и тому подтверждение аудиозаписи некоторых разговоров Канавичева, где он открытым текстом говорит о своей дружбе с Пригаровым, то это многое объясняет- почему Канавичев так недоступен был все эти годы для правоохранительных органов.

Но теперь, когда нет такого прокурора Кировского района, как Андрей Пригаров, что мешает правоохранительным органам заняться Канавичевым серьезно и возбудить в отношении него уголовное дело по факту мошеннических действий? Снова и снова мешает прокурорская круговая порука, с которой так бьется Генеральный прокурор, вычищая свои ряды?

А ведь Канавичев сегодня для правоохранительных органов «карась» весьма «жирный» , и можно было бы «сварить» не одно уголовное дело: : тут и его связи с НВК банком, тут и его учредительство в печально известном «Саргесстрое». Тут может, если как следует «покопать», вскрыться такое, что дело какого-то там бизнесмена Бондарева с его 7 миллионами, которые должен ему Канавичев, это сущая мелочь. Но что мешает «отработать» Канавичева, по полной программе, ведь, «крыши» уже нет : бери, раскручивай, возбуждай уголовные дела. И все главное, будет по справедливости и по Закону. Да и в тренде будет: хоть и бывшего, но «прокурорского» зацепили, а там еще и «цепочку связей» раскрутить можно вполне легко. Тем более, что остаются без ответа многие вопросы по НВК Банку, а эта тема сегодня у правоохранителей еще только раскручивается. А Канавичев очень много знает. Скажем, такой «пустяковый» вопрос, почему необеспеченные кредиты выдавались НВКбанком ГСК "Конкурс 64" , где Канавичев был учредителем? Роль бухгалтера Кулясовой какова была? Разве тут нет поводов для вопросов со стороны правоохранителей к Канавичеву?

Остается без ответа и вопрос о роли в развале и хищениях в ЗАО «Саргесстрой", где Канавичев с неким Умаровым был учредителем. Что мешает правоохранительным органам вернуться к тем историям и серьезно «отработать» по Канавичеву?

И если раньше на генерала Трифонова «давили» «некие» работники прокуратуры и покровители Канавичева, то кто мешает заняться схемами бывшего прокурорского работника Канавичева новому генералу Ситникову? Вряд ли на него тоже теперь «давят» покровители Канавичева уже по той причине, что их просто уже нет.

«Почему Павел Канавичев не возвращает 7 миллионов рублей?». Так называлась другая статья, опубликованная ранее, 7 ноября 2017 года. Деньги Канавичев до сих пор не вернул. И возвращать, видимо, не собирается. Возможно, для него это дело принципа: «кинуть» человека и потом не отдать деньги. Были и другие статьи на эту тему «Канавичев» и «другие»: «ДЕЛО БОНДАРЕВА: ПРОКУРАТУРА И ПОЛИЦИЯ ДЕМОНСТРИРУЮТ ПОЛНУЮ ПРОФНЕПРИГОДНОСТЬ», «Хронология волокиты» , «Кто "прикрывает" и "замыливает" дело бывшего прокурора Канавичева?». Были публикации и в других, СМИ на эту тему, например, в «Общественном мнении»: «Надзорное покровительство: ворон ворону глаз не выклюнет».

Но прокуратура продемонстрировала: она не собирается «сдавать» «своего», хоть и «бывшего» прокурорского работника. Так называемое «Дело Канавичева ( уголовного дела до сих пор нет) - прекрасная иллюстрация, как прокурорские своих не «сдают». Особенно, тут постарались сотрудники прокуратуры Саратовской области Д.Волошенко, Н. Красильников, заместитель прокурора Волжского района Д. В. Журавлев. Они писали письма и Бондареву, и в редакции, где объясняли, что оснований для привлечения Канавичева к уголовной ответственности не имеется. При этом, есть все факты- вот они, бери и подшивай к делу- даже аудиозаписи, подтверждающие факт передачи денег, есть.

Фабула дела проста. Бизнесмену Бондареву бывший прокурор Энегельсской прокуратуры Канавичев на сегодняшний день должен семь миллионов рублей. Однако до сих пор не возвращает деньги. Он брал их у В.В.Бондарева, еще в 2012 году - 2, 5 миллионов рублей "за решение вопроса". Вопрос не решил, но и деньги не вернул. Повторим, есть много фактов, которые подтверждают, что деньги брал: свидетели и даже аудиозаписи переговоров с Канавичевым, и другими участниками той грязной истории, которые хранит у себя Бондарев.

Все попытки вернуть деньги «по-хорошему» результата не дали, и поэтому Бондарев обратился с заявлением к прокурору Саратовской области С.В. Филипенко и к начальнику отделения полиции № 1 в составе Управления МВД России по г. Саратову майору милиции Е.И. Коновалову. В своем заявлении от 2 октября 2017 года В.В. Бондарев просил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ " Мошенничество в крупном размере". Дело возбуждено не было на основании Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 19 июня 2019 года Подписано заместителем начальника отдела ОП № 1 майором И.В. Брагиным.

После этого, были жалобы в Генеральную прокуратуру, после чего проводилась дополнительная проверка и решение об отказе в порядке надзора отменялось, а затем, после этого - в возбуждении уголовного дела был снова отказано ( 12.10 2019 г.). На этом была поставлена точка в 2019 году, но денежный долг остался: Бондарев ничего не забыл и долг не простил.

Что на сегодня? Вот что рассказывает сам Бондарев:

«После статей в «Саратовском репортере» и в «Общественном мнении» в 2018-2019 годах мне сообщили, что я перешел все грани, и что меня хотят устранить: якобы, даже нашли исполнителя. Это было в январе 2020 года и мне пришлось уехать из Саратова на какое-то время. Я сильно мешаю, потому что много про эту «команду» знаю. А правоохранители ничего не делают. Но кого они покрывали? Некоего Дьяконова, который был моим оппонентом при покупке базы, а потом был осужден на 10 лет за убийство? Или, некоего Лебедева, которому за хранение целого склада боеприпасов( пистолеты, гранаты, взрыватели…) дали всего два года условно? Даже опытные оперативники такого беспредела не припомнят! И этот Лебедев тоже был моим оппонентом после признания права собственности производственной базы за мной…Но «оппонировать» ему было очень сложно, потому что у него были «покровители» из прокуратуры!

Вот эта вся вседозволенность и безнаказанность и позволяет сегодня Канавичеву быть «хозяином жизни», и он уверен до сих пор, что любое его «дельце» будет замято, как и следует, увы, из всех ответов правоохранительных структур на все мои заявления».

Но, несмотря на эти обстоятельства, у Бондарева нет другого выхода, как продолжать борьбу за свои законные права. Наша редакция сегодня делает очередную попытку: направляет запрос на имя прокурора Саратовской области по изложенным выше фактам.