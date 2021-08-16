В селе пожар, а пожарная машина...под замком!

Это обращение опубликовано сегодня на портале «Лица». Абсолютно вопиющий случай: люди пишут, обращаясь к главе Питерского района : «В Алексашкино на обслуживание пожарной машины собирают дань с фермеров. Однако, пожар чуть не унес жизни сельчан». И далее, авторы обращения просят главу района А.А. Рябова :

«Просим обратить внимание на неисполнение должностных обязанностей исполняющего обязанности главы администрации села Алексашкино Питерского района.

13.08.21 года в селе произошло ужасное происшествие-пожар! Очень сильный, который едва не унёс жизни людей и их кров! Нанес серьезный урон имуществу, сгорели все надворные постройки, сгорели заживо все животные! Только благодаря неравнодушным людям, трагедия ограничилась одним двухквартирным домом и двумя дворами, а могла пострадать вся улица, ведь стоят двор ко двору при сильном ветре и жаре!

В нашем селе, в любое время года, в любую погоду, пожарная машина стоит под замком! Как и в этот страшный день, неимоверную жару! Работник-пожарник, уехал по своим делам, а глава нашей администрации не в курсе, где он "вешает" ключик от пожарной машины. Тем самым подвергает опасности жизней людей в пожаре!

Ежеквартально, на собрании жильцов, с глав фермерских хозяйств, собирается "дань" на "ПОЖАРКУ"!!! А результат работы этой "пожарки" мы не наблюдали ни разу, как и результаты работы нашей главы администрации.

Просим Вас незамедлительно разобраться в этой ситуации и принять меры! Что данная трагедия не унесла жизни людей, оказалась счастливой случайностью и заслугой неравнодушных людей, которая может не произойти в следующий раз...С данным обращением мы намерены идти и в вышестоящие инстанции».