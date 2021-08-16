Ремонт дворов в Балакове: сроки сорваны, подрядчик уходит в осень

Сегодня, 16 августа, должен быть закончен ремонт всех дворов, которые по плану должны были привести в порядок в этом году. Работы проводит ООО «Многопрофильное строительство». Журналисты издания «Балаковский репортер» проехали по адресам объектов, и… не нашли ни одного двора где ремонт был бы близок к завершению.

Например, улица Ф.Социализма, 12,14,16 и ул.Вольская, 75. Эту группу дворов, как отметили сотрудники «Балаковского репортера», начали ремонтировать самой первой из всего списка, однако, здесь не готовы даже тротуары, не говоря уже о проезжей части. Установлен бордюрный камень, местами засыпана щебёнка. На этом всё. На улице Трнавская, 29. подрядчик не провёл никаких вообще работ.

Улица Набережная Леонова, 40,42,43. Этот двор был внесён в программу после встречи депутата Госдумы Николая Панкова с жителями. Они рассказали, что здесь не было ремонта с 60-х годов прошлого века: трудно передвигаться и пешком, и на автомобиле. Но здесь до сих пор вообще не начались никакие работы по благоустройству!

Улица 30 лет Победы, 22. Здесь только вырыты ямы для установки бортового камня, больше работ никаких не проведено. Этот двор также внесён в список по обращению Николая Панкова.

После рейда по улицам, «Балаковский репортер» делает выводы и задает вопросы администрации БМР:

«Такого наплевательского отношения к ремонту дворов в нашем городе ни разу не было с тех пор, как началась реализация программы по созданию комфортной среды. Даже прошлогодние «ПиКовские» дворы возле обелиска (когда пришлось в подъездах двери подрезать, иначе они не открывались из-за высокого асфальта) не дотягивают до «Многопрофильного строительства». В этом году подрядчик, вероятно, мог бы войти в список совершенно безответственных организаций, поскольку ни одного двора за всё лето не сделал. Но куда же смотрит заказчик — администрация БМР? Неужели не может совладать с «Многопрофильным» даже в тех дворах, которые внесены в список по просьбе Николая Панкова? За такой промах под раздачу люлей могут попасть и чиновники, и дорожники. В ходе отчётов представители УДХБ говорят, что каждый день просрочки — это штрафные санкции для подрядчика. Но почему-то эти штрафы не пугают никого. Может, слишком малы? А может, они только на словах?»