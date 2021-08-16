Стрелюхин проснулся

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Избирательная кампания, это  прекрасное время, чтобы увидеть, как плохо работала власть до начала избирательной кампании. Некоторые проблемы не решаются годами.  О них теперь и вспомнили.   Кандидат в  депутаты Государственной Думы Александр Стрелюхин каждый день где-нибудь, да бывает, что-то осматривает и что-то контролирует. То в Марксе, смотрит на земельные участки  для многодетных семей, то в школе осматривает плохую крышу.

На днях  он побывал в Красном Куте и с удивлением для себя узнал, что у людей есть проблемы со снабжением питьевой водой. Проблема  не решается десятилетиями, словно бы люди  живут в каком-то прошлом столетии.

«В Красном Куте сейчас реализуется важный для района проект – в рамках федеральной программы «Чистая вода» ведется строительство станции подготовки воды производительностью 5 тысяч кубометров в сутки»- сообщает в своем Instagram Стрелюхин.

Он  заехал посмотреть, как идёт строительство. И  пожалел,  как сам признается на страничке в  Instagram, что не сделал этого раньше - дела обстоят плохо. Объемы работ большие, а вот темпы производства не подвергаются никакой критике. Всего 7 человек сегодня задействованы на этом масштабном объекте, график производства не исполняется, подрядчик на площадке появляется время от времени и ход работ не контролирует.

«Такой подход недопустим. Срыв этой программы означает, что 17 тысяч человек останутся без питьевой воды!»-  делает  вывод кандидат в депутаты Госдумы. Вывод сделан, что дальше?

Тут еще важны комментарии людей к этому сообщению Стрелюхина. Читая их  задаешься вопросом: « А что делала исполнительная  власть раньше?».  Тот же Стрелюхин работал на различных высоких должностях в правительстве Саратовской области, был главой Энгельсского муниципального района.

И вот теперь, став кандидатом в депутаты ГД,  Стрелюхин  проснулся,  и увидел, что есть  проблема снабжения людей водой. Словно бы раньше не знал о ней.

Люди сообщают кандидату в депутаты в его страничке Instagram:

«Село Малая Тополёвка может быть включена в проект "чистая вода"? Мы находимся в 10 км от Энгельса, у всех скважины, вода ржавая и непригодная для пищи. Машинки стиральные ломаются, а воду для еды покупаем!»

«Когда же в Анисовке то хоть что -то сделают, чтобы и у нас была вода! Уже лет 10-15 нормальной жизни нет, начиная с мая месяца и до октября включительно! Причем,  все в курсе , а делать никто ничего не собирается.. постоянно лишь какие-то отписки.... такое впечатление все делают то,  что им выгодно, удобно...»

«В Шумейке тоже воды нет , будут что либо делать?».

Грустно все это читать.   А главное, что нет никакой совершенно уверенности у людей, что  ситуация будет меняться.  Что изменится в жизни людей, если Стрелюхин станет депутатом Государственной думы?  Он уедет в Москву, будет заседать в Госдуме, а жители так и  останутся один на один со своими проблемами: многодетные семьи,  люди в селах без нормальной питьевой воды…

Единственное, пожалуй, чему научился Стрелюхин за долгие годы работы во власти, так это- говорить о проблемах. А решать?