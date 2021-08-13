Воробьеву не до инвалида: выборы на носу!

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Совсем недавно,  обсуждал  разные житейские и политические проблемы со знакомым фермером. Он сказал вещь очень простую,  но очень  точную: «Человек никому не нужен».

Так и есть.  В Заводском районе живет инвалид: Миронов Александр Николаевич.  Он никому не нужен.   В то же время, с большим пафосом и помпой в этом районе  кандидат  Воробьев  обещает людям построить дорогу в непроходимом месте на окраине. Обещает    отреставрировать стадион, отремонтировать школу, построить  пляж в Заводском районе…

При этом,  все понимают:    идет  обычная  предвыборная кампания.  Пройдут выборы, и  Воробьев про все забудет.   «Человек никому не нужен!».  Просто и точно сказано.

Инвалид Миронов Александр Николаевич  хочет совсем немного: инвалидную коляску.  Здоровому человеку не понять- что такое коляска для инвалида.  Это его новая Вселенная. Это его полноценная инвалидская жизнь!

Он просит то, что ему полагается по закону. Инвалид  Миронов А.Н. пишет: «Я 18 месяцев звонил по телефонам 51-25-37, 52-09-34. Мой вопрос был : «Когда мне вышлют коляску?». Ответ был :»Мы закупаем, ждите». Это письмо с таким вопросом и просьбой  инвалид   Миронов А.Н. направил  6 июля этого года  Директору Государственного учреждения- Саратовского регионального отделения «Фонд социального страхования Российской Федерации».

Ни ответа,  ни коляски. Полтора года инвалид ждет коляску.  Это норма?  Сколько еще ждать?  Еще год, два, три?  А быть может, про него забыли, потому что все бюджетные  очень сильно заняты сегодня самым главным делом: выборами в Госдуму? 

Еще 20 января 2020 года инвалид Миронов А.Н получил письмо- уведомление № 170280 из Государственного учреждения -Саратовского регионального отделения «Фонда социального страхования Российской Федерации», что  он поставлен на учет в Саратовское РО для «обеспечения креслом-коляской…».

Но инвалиду уже второй года повторяют : «Ждите».