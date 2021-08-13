Воробьеву не до инвалида: выборы на носу!

Совсем недавно, обсуждал разные житейские и политические проблемы со знакомым фермером. Он сказал вещь очень простую, но очень точную: «Человек никому не нужен».

Так и есть. В Заводском районе живет инвалид: Миронов Александр Николаевич. Он никому не нужен. В то же время, с большим пафосом и помпой в этом районе кандидат Воробьев обещает людям построить дорогу в непроходимом месте на окраине. Обещает отреставрировать стадион, отремонтировать школу, построить пляж в Заводском районе…

При этом, все понимают: идет обычная предвыборная кампания. Пройдут выборы, и Воробьев про все забудет. «Человек никому не нужен!». Просто и точно сказано.

Инвалид Миронов Александр Николаевич хочет совсем немного: инвалидную коляску. Здоровому человеку не понять- что такое коляска для инвалида. Это его новая Вселенная. Это его полноценная инвалидская жизнь!

Он просит то, что ему полагается по закону. Инвалид Миронов А.Н. пишет: «Я 18 месяцев звонил по телефонам 51-25-37, 52-09-34. Мой вопрос был : «Когда мне вышлют коляску?». Ответ был :»Мы закупаем, ждите». Это письмо с таким вопросом и просьбой инвалид Миронов А.Н. направил 6 июля этого года Директору Государственного учреждения- Саратовского регионального отделения «Фонд социального страхования Российской Федерации».

Ни ответа, ни коляски. Полтора года инвалид ждет коляску. Это норма? Сколько еще ждать? Еще год, два, три? А быть может, про него забыли, потому что все бюджетные очень сильно заняты сегодня самым главным делом: выборами в Госдуму?

Еще 20 января 2020 года инвалид Миронов А.Н получил письмо- уведомление № 170280 из Государственного учреждения -Саратовского регионального отделения «Фонда социального страхования Российской Федерации», что он поставлен на учет в Саратовское РО для «обеспечения креслом-коляской…».

Но инвалиду уже второй года повторяют : «Ждите».