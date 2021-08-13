И СНОВА О ПЛЯЖЕ

Известный журналист и администратор группы в Фейсбуке «Говорит Саратов» Елена Налимова опубликовала письмо на имя Генерального прокурора Российской Федерации Краснова И.В., председателя правительства Российской Федерации Мишустина М.В. и руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Поповой А.Ю.

Мы, нижеподписавшиеся, просим Вас срочно вмешаться в ситуацию с необоснованными тратами бюджетных денег на строительство нового пляжа в черте города Саратова и его функционированием, которое в настоящее время представляет угрозу здоровью и жизни граждан.

04.07.2021 г. в черте города Саратова был открыт новый пляж, построенный ниже по течению относительно ливневых стоков и канализационных коллекторов.

29.07.2021 г. Управление Роспотребнадзора по Саратовской области сообщило, что учреждением было установлено несоответствие отобранных на новом пляже проб гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Ни Роспотребнадзор, ни органы местного самоуправления не сообщили, по каким показателям установлено несоответствие.

05.08.2021 г. стало известно, что пробы воды, взятые активистами в районе нового пляжа, за 50 метров до коллектора, в 50 метрах после коллектора показали превышение по общим колиформным бактериям (ОКБ) 24000 (при норме не более 500), по термотолерантным колиформным бактериям (ТКБ) 24000 (при норме не более 500), то есть превышение нормы в 48 раз.

Кроме того, в ответ на обращение лидера общественной организации "Защита", члена Общественной палаты Саратовской области Натальи Караман прокуратура области не разрешила Роспотребнадзору проводить проверку нового пляжа в Саратове.

Бездействие и безмолвие органов власти мы связываем с проходящей сейчас избирательной кампанией в Государственную Думу. В угоду кандидатам от партии власти не принимаются решительные меры по устранению угрозы жизни и здоровью граждан, которые продолжают купаться на новом пляже вместе с детьми.

На основании изложенного просим:

Провести проверку обоснованности бюджетных трат на строительство нового пляжа в черте города Саратова; Провести экспертизу о возможности расположения пляжа, предназначенного для купания, ниже по течению относительно ливневых стоков и канализационных коллекторов; Осуществлять мониторинг загрязнения воды на территории нового пляжа в черте города Саратова с публикацией результатов для всеобщего обозрения; Ответ просим направить по адресу электронной почты Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Приложение: