Пивной завод в Марксе уже много лет подряд отравляет людям жизнь

Да, так и есть: пивной завод в Марксе отравляет уже много лет людям жизнь и в прямом, и переносном смысле. Вот свидетельство очевидца:

«Пятый день, и похоже ночь, нашему округу (район Пивзавода и Хлебозавода) снова нельзя будет открыть окна, т.к. наш прекрасный Пивзавод травит нас непонятно каким веществом. Отвратительный запах, вызывающий резь в глазах, заложенность носа и удушье. Со вчерашнего дня прибавился рвотный рефлекс, мучает нас уже несколько лет.

Борьбу за чистый воздух нашего округа ведем с заводом с апреля 2018 года. Роспотребнадзор, прокуратура г.Марска, администрация г.Маркса - это куда мы обращались. На дворе 2021 год, результатов нет! Этот запах стоит в квартире, которую невозможно проветрить ни днем, ни ночью! На улице ужасная вонь. Много раз обращались к руководству Пивзавода, чтобы хотя бы ночью давали возможность передышки, от них нам- "НЕТ" в виде очередной порции гари и копоти. Из последнего обращения к Романову Д.Н., получили ответ, что предприятие ищет поиски решения проблемы. Представители Пивзавода, в присутствии представителя из администрации Черепниной Татьяны Александровны ( были в нашем дворе 28 апреля 2021 г.), озвучили сумму в 1 500 000 рублей, чтобы поставить фильтры. Но их смущает то, что нет гарантии прекращения этого запаха.Такое крупное предприятие, крупнейшее предприятие в ПФО, на всех выставках страны и мира занимает первые места своей продукцией, не может поинтересоваться у своих коллег как решают проблему там?! Мало того что у нас нет тротуара, обещанной остановки, для детей нет оборудованной площадки, так еще и душат нас гарью и днем, и ночью. Слава Богу, заставили Хлебозавод подключить три фонаря, еле освещающих часть дороги! Хотя обещали, что проведут нормальное освещение со столбами и лампами Горсети! Про тротуар снова тишина . Солнышко село, но открыть окно и впустить порцию свежего воздуха в квартиру, у нас снова нет возможности, неприятный запах сегодня нам обеспечен и ночью! Что нам делать? Куда еще обращаться?».

Это свидетельство очевидца было опубликовано на ленте ИА «Наш Маркс». Что делать людям? Редактор ИА «Наш Маркс» Ксения Чернова справедливо советует и пишет:

«Обращаться, конечно же, надо в первую очередь в Роспотребнадзор. Тем более, если сам директор завода соглашается с тем, что запах есть и нужны фильтры.

Вопрос в другом - почему Роспотребнадзор не выпишет заводу предписание на установку этих фильтров? Может там, кто-то из начальства очень любит Марксовской пиво? Хотя, чего удивляться? Сколько раз люди жаловались в Роспотреб на черную воду и? Приезжают, берут воду на анализ и вуа-ля - все в норме!»