  • Вы здесь:  
  • Главная /
  • Главная /
  • Стрельников пообещал незамедлительно отдать деньги

Стрельников пообещал незамедлительно отдать деньги

Информация о материале
Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

Редакция газеты «Саратовский репортер» получила комментарий  из администрации Энгельсского муниципального района на публикацию «Как госпожа Косенко из Энгельса «кидает» людей накануне выборов в Государственную думу». Коротко: речь шла о том, что   заказчик МОУ «Основная общеобразовательная православная школа № 2 имени благоверного князя Дмитрия Донского» не оплатила за выполненные договору работы ООО «Техпроминвест»- 1 137 285 руб. 

И вот ответ из  Администрация ЭМР: «Исполнитель контракта,  заключенного в 2020 году, представил акт выполненных работ в 2021 году, тем самым нарушил сроки исполнения контракта. Ситуация ни коим образом не связана с предстоящими выборами. Для оплаты выполненных работ Глава ЭМР Алексей Стрельников совместно с комитетом по образованию администрации ЭМР обратился в Собрание депутатов ЭМР с целью выделения денежных средств для оплаты работ по договору в соответствии с действующим законодательством. Выделенные средства будут незамедлительно направлены на оплату выполненных работ».

Посмотрим, сколько  исполнитель будет еще дожидаться своих денег и насколько крепким является слово главы ЭМР Стрельникова.

Что касается,  того, как указывается в ответе, что «исполнитель контракта,  заключенного в 2020 году, представил акт выполненных работ в 2021 году, тем самым нарушил сроки исполнения контракта» ,то это мягко говоря лукавство. 

 Если совсем коротко и не вдаваясь с детали -    заказчиком был завышен, и завышен значительно,   первоначальный объем  по договору.  Тем не менее,  исполнитель справился с  работами. Так что, нет вины  исполнителя работ ни  в чем.   Не платить ему в данной ситуации вообще, крайне неосмотрительно со стороны заказчика. И заказчик  знает, о чем конкретно идет речь.

А главе ЭМР Стрельникову следует, дабы конфликт не получил еще более широкую огласку,  побыстрее рассчитаться с исполнителем работ, да заодно и не помешало бы   ему  выяснить у заказчика ( так, чисто для себя)   чем же  было вызвано завышение объема работ? 