Стрельников пообещал незамедлительно отдать деньги

Редакция газеты «Саратовский репортер» получила комментарий из администрации Энгельсского муниципального района на публикацию «Как госпожа Косенко из Энгельса «кидает» людей накануне выборов в Государственную думу». Коротко: речь шла о том, что заказчик МОУ «Основная общеобразовательная православная школа № 2 имени благоверного князя Дмитрия Донского» не оплатила за выполненные договору работы ООО «Техпроминвест»- 1 137 285 руб.

И вот ответ из Администрация ЭМР: «Исполнитель контракта, заключенного в 2020 году, представил акт выполненных работ в 2021 году, тем самым нарушил сроки исполнения контракта. Ситуация ни коим образом не связана с предстоящими выборами. Для оплаты выполненных работ Глава ЭМР Алексей Стрельников совместно с комитетом по образованию администрации ЭМР обратился в Собрание депутатов ЭМР с целью выделения денежных средств для оплаты работ по договору в соответствии с действующим законодательством. Выделенные средства будут незамедлительно направлены на оплату выполненных работ».

Посмотрим, сколько исполнитель будет еще дожидаться своих денег и насколько крепким является слово главы ЭМР Стрельникова.

Что касается, того, как указывается в ответе, что «исполнитель контракта, заключенного в 2020 году, представил акт выполненных работ в 2021 году, тем самым нарушил сроки исполнения контракта» ,то это мягко говоря лукавство.

Если совсем коротко и не вдаваясь с детали - заказчиком был завышен, и завышен значительно, первоначальный объем по договору. Тем не менее, исполнитель справился с работами. Так что, нет вины исполнителя работ ни в чем. Не платить ему в данной ситуации вообще, крайне неосмотрительно со стороны заказчика. И заказчик знает, о чем конкретно идет речь.

А главе ЭМР Стрельникову следует, дабы конфликт не получил еще более широкую огласку, побыстрее рассчитаться с исполнителем работ, да заодно и не помешало бы ему выяснить у заказчика ( так, чисто для себя) чем же было вызвано завышение объема работ?