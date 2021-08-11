Теперь дядя и брат Колдина будут рулить Петровским районом?

Странные решения принимает власть. Фадеева однажды возвысили до вице-губернатора, а затем, как не справившегося с обязанностями, отправили руководить Петровским районом. Не смог. Не оправдал надежд. Даже статус ТОСЭР города Петровска ему не помог: не привлек, не нашел инвесторов. И вот, нет теперь Фадеев, уволен, и возглавлять обязанности поставлен Колдин. Понятно, на безрыбье и рак рыба:кадровый голод и нет серьезных кадров, руководителей.

На внеочередном заседании Петровского районного Собрания депутатский корпус удовлетворил прошение об отставке, поданное главой муниципалитета Денисом Фадеевым, а значит, исполнять обязанности главы Петровского района согласно Устава теперь будет первый заместитель главы администрации Виталий Колдин. Да уж, бедный Петровский район...

В кулуарах говорят, что теперь районом рулить будет известнейший предприниматель в районе и за его пределами, Матросов и еще… небезызвестный «теневой решала» Правдин из не менее известного села Абодим. Почему они? Тут все просто. Правдин - дядя Колдину, а Матросов- двоюродный брат. Так что, все, тут прекрасно сходится: семейный клан приходит к власти со всеми вытекающими последствиями.

Видимо, такой «семейный расклад» устраивает депутатов, если они проголосовали за Колдина. Ну что же, им с этим, как говорится, и жить.

Интересно, губернатор Радаев, который принял отставку Фадеева, знает кто такой Колдин, и знает о его возможностях, способностях?

Конечно, правительству Саратовской области виднее, кого назначать и куда, но Петровский район после назначения главой Колдина, однозначно, ждут еще более смутные времена, чем при Фадееве.

Судите сами. Колдин работал в фирме своего двоюродного брата Матросова «Агро-Колос» агроном. Родственник, владелец фирмы терпел долго бестолколкового брата, но все- таки выгнал.

И что было дальше? Как двигался по карьерной лестнице бывший агроном Колдин?

Работал водителем автомобиля в «Облкоммунэнерго» Петровского района. Потом был… целым государственным инспектором отдела земельного контроля Управления Федеральной службы по ветеринарному надзору!

А потом вдруг…поворот, и Колдин вошел во властные коридоры района. Ну, конечно, вошел не сам, а ввели влиятельные родственники Правдин и Матросов. Конечно, "введение" во власть Колдина произошло не без помощи «серого кардинала» из Абодима хитромудрого Правдина, находящегося в близких отношениях с самим Глыбочко!

И вот, в конце 2009 года Колдин был назначен на должность первого заместителя главы администрации Петровского муниципального района по промышленности, ЖКХ и строительству. Вот так сразу: с должности водителя и какого-то там заштатного инспекторишки - в первые замы!

А с 2013 года Колдин и вовсе в ранге этой должности стал курировать всем, что только движется в районе: промышленностью ( которой при не мне стало совсем), ЖКХ , строительством, транспортом, экономикой, инвестиционной политикой, имущественными и земельными отношениями!

Сегодня за провалы в работе всех собак повесили на рыжего Фадеева. Да, понятно, он за все был в ответе, как первое лицо в районе. Не был бы Фадеев таким доверчивым и таким дураком, то первое чтобы сделал- погнал бы из администрации в свое время Колдина. Полагаем, что все было бы сейчас иначе.

Вы только посмотрите, какой блок в администрации Петровского района «курировал» и «вел» Колдин, начиная с 2013 года! Почти десять лет! За эти десять лет колдинского «управления» и кураторства важнейших направлений в районе Петровский район был полностью развален и убит.

И вот теперь, этот «эффективный» управленец становится главой района! Поздравляем Вас, Валерий Васильевич, с удачным приобретением! Что ждет Петровский район под руководством Колдина?

Но... Быть может, мы ошибаемся, и Колдин теперь, когда район избавился наконец, от Фадеева, сможет поднять его? (Продолжение темы следует)