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Теперь дядя и брат Колдина будут рулить Петровским районом?

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Странные решения принимает власть. Фадеева однажды возвысили до вице-губернатора, а затем, как не  справившегося с обязанностями,  отправили руководить  Петровским  районом. Не смог. Не оправдал надежд. Даже статус ТОСЭР  города  Петровска ему  не помог: не привлек, не нашел инвесторов. И вот, нет теперь Фадеев, уволен,  и  возглавлять обязанности поставлен Колдин.  Понятно, на безрыбье и рак рыба:кадровый голод и нет серьезных  кадров, руководителей. 

На внеочередном заседании Петровского районного Собрания депутатский корпус удовлетворил прошение об отставке, поданное главой муниципалитета Денисом Фадеевым, а значит,  исполнять обязанности главы Петровского района согласно Устава теперь  будет первый заместитель главы администрации Виталий Колдин.   Да уж, бедный Петровский район...

В кулуарах  говорят, что теперь районом рулить будет  известнейший предприниматель в районе и за его пределами,    Матросов и еще… небезызвестный  «теневой решала»  Правдин из  не менее известного  села Абодим. Почему они?  Тут все просто.    Правдин - дядя    Колдину, а Матросов- двоюродный брат.  Так что, все, тут  прекрасно сходится: семейный клан приходит к власти со всеми вытекающими последствиями.

Видимо, такой  «семейный расклад» устраивает депутатов, если они проголосовали за Колдина.  Ну что же, им с этим, как говорится,  и жить.

Интересно, губернатор Радаев, который принял отставку Фадеева,   знает кто такой Колдин,  и знает о  его возможностях, способностях?

Конечно, правительству Саратовской области виднее, кого назначать и куда,  но   Петровский район  после   назначения главой  Колдина, однозначно,  ждут еще более   смутные времена, чем при Фадееве. 

Судите сами. Колдин работал в фирме  своего двоюродного брата Матросова «Агро-Колос» агроном. Родственник, владелец фирмы терпел долго бестолколкового брата, но все- таки выгнал.

И что было дальше? Как двигался по карьерной лестнице бывший агроном Колдин?

Работал  водителем автомобиля в  «Облкоммунэнерго» Петровского района. Потом был… целым  государственным инспектором отдела земельного контроля Управления Федеральной службы по ветеринарному надзору!

А потом вдруг…поворот, и  Колдин вошел во властные коридоры района. Ну, конечно, вошел не сам, а ввели влиятельные  родственники Правдин и Матросов. Конечно,  "введение" во власть Колдина  произошло не без помощи «серого кардинала» из Абодима  хитромудрого Правдина,   находящегося в близких отношениях с самим  Глыбочко!

И вот, в конце 2009 года Колдин был  назначен на должность первого заместителя главы администрации Петровского муниципального района по промышленности, ЖКХ и строительству. Вот так сразу: с должности водителя  и какого-то там заштатного инспекторишки - в первые замы!

А с 2013  года Колдин и вовсе в ранге  этой должности стал  курировать  всем,  что только движется в районе: промышленностью ( которой при не мне стало совсем),  ЖКХ ,  строительством,  транспортом,  экономикой, инвестиционной политикой, имущественными и земельными отношениями!

Сегодня за провалы в работе всех собак повесили на  рыжего Фадеева. Да,  понятно, он за все был в ответе, как первое лицо в районе.  Не был бы Фадеев таким доверчивым и таким дураком, то первое чтобы сделал- погнал бы из администрации  в свое время Колдина. Полагаем, что все было бы сейчас иначе.

Вы только посмотрите, какой блок в администрации Петровского района  «курировал» и «вел» Колдин, начиная с 2013 года! Почти десять лет!  За эти десять лет колдинского «управления» и кураторства важнейших направлений в районе  Петровский район был полностью  развален и убит.

И вот теперь, этот «эффективный» управленец становится главой района! Поздравляем Вас, Валерий Васильевич, с удачным приобретением! Что ждет   Петровский район под руководством Колдина?

Но... Быть может, мы ошибаемся, и Колдин теперь, когда  район избавился наконец, от  Фадеева, сможет поднять его?     (Продолжение темы следует) 

 